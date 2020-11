Dečki se ponašaju na određen način kad stoje kraj žene koja im se sviđa, ne mogu to sakriti

Kada ih preplave emocije u blizini žene koja im se sviđa, muškarci to nesvjesno otkrivaju kroz govor tijela, sjaj u očima pa čak i pokušajima pronalaska zajedničkih interesa i stavova

<h2>Postaje ekspresivniji</h2><p>Sav se ozari kada se približi ženi koja mu se sviđa, ne može si pomoći. Lice mu postaje vedrije i nasmiješeno, oči se svjetlucaju. Lice mu odaje da je fasciniran, a ukoliko je pomalo sramežljiv, u tom trenutku se može i zarumenjeti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Kako osvojiti žensko srce:</p><h2>Namješta si kosu iako je uredna</h2><p>To je jedan od načina kako si muškarac pokušava podignuti samopouzdanje kad se nađu kraj žene koja mu je 'zapela za oko'. Istu stvar rade i žene kada se nađu u blizini muškarca koji im se sviđa.</p><h2>Stavlja ruke bliže struku</h2><p>To mogu biti ruke u džepovima ili na struku i to je prilično jasan znak. Tom pozom muškarac pokušava ženi pokazati koliko je snažan.</p><h2>Sjedi raširenih nogu</h2><p>Kao i kod držanja ruku blizu bokova, i ovo je jedan od znakova da pokušava impresionirati ženu koja sjedi nasuprot njemu. Također, ako zauzima otvorenu pozu, odnosno nogama je okrenut prema ženi s kojom žele započeti razgovor, i to je dobar pokazatelj da ga je zainteresirala.</p><h2>Zauzima prostor</h2><p>U blizini žene svojih snova muškarac instinktivno pokušava zauzeti što više prostora oko nje kao da ostalim momcima pokušava dati do znanja da je ona samo njegova. Time želi privući pažnju žene na sebe, kao što se u životinjskom svijetu mužjaci šepure oko ženki.</p><h2>Odjednom se raspriča</h2><p>I to je jedan od signala da se nalazi u blizini žene koja mu se svidjela - odjednom postaje jako pričljiv iako je do tada možda uglavnom šutio. Brbljanjem je pokušava impresionirati i skrenuti pažnju na sebe.</p><h2>Kopira njezin stav</h2><p>To je još jedna nesvjesna radnja koju muškarac radi u blizini žene sa kojom bi želio vezu. Može se raditi o sličnom položaju tijela ili čak o pronalasku zajedničkih točaka u onome o čemu razgovara s njom, prenosi <a href="https://atma.hr/dokazano-sedam-pouzdanih-znakova-da-mu-se-svidate-nije-magija-vec-cisti-instinkt/" target="_blank">Atma</a>.</p>