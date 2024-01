Kako puniti perilicu posuđa? Za najbolje rezultate, ove greške biste trebali obavezno izbjeći

Perilica posuđa vrhunski je uređaj koji štedi rad i energiju. Pranje posuđa u perilici troši mnogo manje energije i vode od ručnog pranja. No, bez obzira na to koliko je model koji ste kupili vrhunski, ako ga ne koristite na ispravan način, on ne može obaviti svoj posao.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa u perilici kad zatvorimo vrata

Pokretanje videa ... perilica posuđa | Video: 24sata/pixsell

Ništa nije gore od otvaranja vrata na kraju ciklusa samo kako biste pronašli komadiće hrane i mrlje koje je potrebno oprati ili osušiti. Najbolji način punjenja perilice posuđa može izazvati žestoke rasprave u nekim kućanstvima. GoodHouseKeeping savjetuje kako puniti perilicu da biste postigli najbolje rezultate.

Foto: DREAMSTIME

Savjeti prije pranja posuđa

Osigurajte svu plastiku. Ako to ne učinite, mlaznice vode mogu preokrenuti te lagane dijelove i napuniti ih vodom, ili još gore, mogu pasti na izloženi grijaći element ako ga vaš model ima i rastopiti se. Nikada nemojte slagati posuđe jedno na drugo. Vodeni mlaz neće moći doprijeti (ili oprati) posuđe koje je na vrhu. A ako voda neće doprijeti do posuđa, ne može ga oprati.

Uvijek odvojite pribor za jelo od nehrđajućeg čelika i srebra ili posrebrenog materijala. Ako se te dvije vrste dodirnu tijekom pranja, može doći do reakcije i srebro bi se moglo oštetiti. Otvorite slavinu za toplu vodu ako neko vrijeme niste koristili perilicu posuđa. Provjerite dopire li topla voda do uređaja. I zapamtite da u perilicu nikad ne smijete staviti:

Drveni materijal (daske za rezanje, žlice)

Lijevano željezo

Vrijedni alati za rezanje poput kuhinjskih noževa jer ne biste htjeli oštetiti oštrice ili perilicu posuđa

Posude sa zalijepljenim naljepnicama jer se komadići naljepnica mogu odvojiti i zaglaviti u filtru.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Greške koje treba izbjegavati

Prethodno isperite posuđe

Prethodno isperite posuđe u sudoperu ili odaberite ciklus brzog ispiranja ili samo ispiranja vaše perilice posuđa ako će posuđe stajati u perilici cijeli dan. Na taj ćete način spriječiti sušenje hrane i držati mirise pod kontrolom. Ali ako odmah pokrećete ciklus, samo ostružite hranu. Deterdžent će se pričvrstiti na zalijepljenu hranu i očistiti posuđe umjesto vas, štedeći vodu i vaše vrijeme.

Stavljanje posuđa, šalica i pribora na pogrešnu policu

Tanjuri: Tanjuri stoje na dnu! Položite ih tako da prljava strana bude okrenuta prema mjestu gdje je prskanje vode najjače, obično prema središtu police. Lonci, tave i posude trebaju biti nagnuti prema dolje za najbolje rezultate čišćenja.

Tave: ravne tave i pladnjevi također će ići na dno, zataknuti uz bočne i stražnje strane police. Nikada ih ne stavljajte ispred, uz vrata - mogli bi blokirati otvaranje dozatora i spriječiti deterdžent da dopre do posuđa.

Pribor: uvijek bi trebao ići u košaru ili poredan na pladnju za pribor za jelo. Ako koristite košaru, pobrinite se da se žlice ne zalijepe jedna uz drugu, pa postavite dio žlica drškom okrenutom prema gore, a drugi dio drškom prema dolje kako bi se sve površine isprale. Vilice uvijek ostavite drškom prema dolje kako bi zupci bili čisti, a noževe bi radi sigurnosti trebalo staviti s oštricom prema dolje. Budite oprezni prilikom pražnjenja i uhvatite posuđe za ručke kako bi ostalo čisto.

Foto: Pexels

Čaše i šalice stoje na vrhu police! Upamtite, stavite čaše između zubaca - nikada na vrh. Vrh zupca može ostaviti vodenu mrlju, a stakla zaglavljena preko dva zupca mogu puknuti. Obavezno nagnite šalice onoliko koliko dopušta dizajn stalka, da spriječite nakupljanje vode u dnu šalica okrenutih naopako.

Ako se ipak unatoč mjerama opreza neka od posuda okrenula, najprije ispraznite donju policu kako biste izbjegli kapanje. I pažljivo rasporedite čaše za vino. Kako biste spriječili lomljenje, nemojte dopustiti da udaraju jedna u drugu ili u gornji dio perilice posuđa. Pobrinite se da čvrsto sjednu u policu. Većina današnjih perilica posuđa ima posebne držače za čaše kako bi stakleno posuđe bilo dodatno stabilno.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ne koristite dozator deterdženta

Dodajte paketiće deterdženta u dozator, nemojte ih samo baciti na dno aparata. Na taj način će se otopiti u pretpranju i isprati prije početka glavnog ciklusa. Nije bitno koristite li praške, tekućine i paketiće, ali bitna je kvaliteta i svježina deterdženta. Dobro pravilo: kupujte samo ono što možete potrošiti unutar dva mjeseca. I uvijek ga trebate čuvati na hladnom i suhom mjestu - ne ispod sudopera, gdje se deterdžent može stvrdnuti ili pokvariti.