Kako rano otkriti melanom: Evo kakav oblik, rub i boja madeža su razlog za zabrinutost

U ljekarnama diljem Hrvatske ovih se dana održava akcija pregleda madeža i promjena na koži, s ciljem ranog prepoznavanja melanoma i drugih karcinoma kože. Pregledi će se odvijati u pojedinim ljekarnama po županijama, pa se kod svog ljekarnika možete raspitati o terminima. Kako obično vlada veliki interes za preglede, potrebno je naručiti se unaprijed.

Inače, osnovu prevencije melanoma i drugih karcinoma kože čine redoviti samopregledi kože. Preporuka je da ih provodimo jednom mjesečno, ispred ogledala u kojem možemo vidjeti odraz cijelog tijela te uz pomoć malog ogledala koje će nam poslužiti za pregled leđa i teže dostupnih dijelova tijela.

Ljekarne u Zagrebačkoj županiji u kojima se odvijaju besplatni pregledi:

Vodite računa da pregled obavljate u dobro osvijetljenom prostoru, a dobro je da uza se imate i tzv. "Abecedu pregleda madeža" - svojevrsni podsjetnik na to na što trebate obratiti pažnju.

Abeceda u ovom slučaju obuhvaća slova od A do E. Pritom slovo A označava asimetričnost (prema američkoj riječi asymmetry), a slovo B nejasne granice madeža (od engleske riječi border/granica). Dakle, ako rubovi madeža nisu jasno definirani, moguće je riječ o zloćudnoj promjeni.

Slovo C označava promjene u boji madeža (od engleske riječi colour/boja), pri čemu treba obratiti pažnju na svaku promjenu boje, posebno ako smo uočili da je njegova boja nejednolika, od ružičaste do nijansi smeđe, sve do plave ili crne.

Slovo D označava promjer (od engleske riječi diametar), što nas podsjeća da provjerimo je li se madež od zadnjeg pregleda povećao, dok slovo E označava evoluciju, odnosno promjene koje su se dogodile nedavno.

- Uz sve opisane znakove, mogu postojati promjene i simptomi poput krasta, upale, otoka i crvenila madeža, koji mogu pobuditi sumnju na zloćudno zbivanje, što je također razlog da se što prije javite liječniku - kazala je nedavno za 24 sata akademkinja Mirna Šitum, voditeljica Nacionalnog programa probira za prevenciju i rano otkrivanje melanoma.

Razlog za posjet liječniku je i ako se na nekom dijelu kože iznenada pojave novi madeži koji se mijenjaju oblikom, bojom ili rubovima, dodaje. No nije nužno odmah 'juriti' dermatologu

- Liječnici obiteljske medicine dobro su educirani u prepoznavanju zloćudnih promjena na koži i mogu prepoznati promjene koje zahtijevaju hitni pregled kod dermatologa, ili obradu kod dermatologa sa specijalizacijom iz onkologije - kaže sugovornica. Ako to procijeni potrebnim, obiteljski liječnik može na uputnici naznačiti da je riječ o hitnom pregledu za onkologa, pa takav pacijent zasigurno neće dugo čekati na pregled, zaključuje.