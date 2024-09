Mogući melanom možete naslutiti i sami kroz 5 koraka

Kraj ljeta pravo je vrijeme da se vratite redovnim mjesečnim samopregledima kože, ili da ih uvedete u praksu, kako biste provjerili ima li kakvih promjena na vašoj koži nakon odmora na kojem ste se vjerojatno izlagali suncu, ističe akademkinja Mirna Šitum, specijalist dermatologije i venerologije, s užom specijalnosti iz dermatološke onkologije, inače predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC Sestre milosrdnice i voditeljica Nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja melanoma 2023.-2026. godine.

Rano otkrivanje melanoma, kao i većine zloćudnih tumora, presudno je za daljnji tijek bolesti i prognozu, pri čemu kod onih ranijih od 0,75 mm stopa petogodišnjeg preživljenja iznosi oko 100 posto. Prvi korak u ranom otkrivanju je upravo samopregled. Zato: Pripremite malo ogledalo i stanite pred ono veće i izdvojite 20-ak minuta za detaljan pregled cijelog tijela.

Koje dijelove tijela treba dobro pregledati?

- lice, usne, sluznicu usne šupljine

- uške i područje iza njih, kao i vlasište, koje treba pregledavati razdvajanjem koje češljem u slojevima (za muškarce je posebno važno da pregledaju kožu vlasišta i u slučaju da su ćelavi)

- ruke, prsa i trbuh te noge s prednje strane

- tabane, dlanove, područje između prstiju i nokte

- podignite ruke da biste provjerili kožu s unutrašnje strane nadlaktica i pazuhe, kao i područje ispod grudi kod žena

- stražnji dio vrata, leđa, stražnjicu i stražnje dijelove nogu potrebno je pregledati uz pomoć zrcala

Na što treba obratiti pažnju?

.Posebno obratite pažnju na madeže, a pregled se može obaviti tako da se držite tzv. "Abecede pregleda madeža", od slova A do slova E. Pritom slovo A označava asimetričnost (prema američkoj riječi asymmetry), a slovo B nejasne granice madeža (od engleske riječi border/granica). Dakle, ako rubovi madeža nisu jasno definirani, moguće je riječ o zloćudnoj promjeni.

Slovo C označava promjene u boji madeža (od engleske riječi colour/boja), pri čemu treba obratiti pažnju na svaku promjenu boje, posebno ako smo uočili da je njegova boja nejednolika, od ružičaste do nijansi smeđe, sve do plave ili crne.

Slovo D označava dijametar (od engleske riječi diametar), što nas podsjeća da provjerimo je li se madež od zadnjeg pregleda no povećao, dok slovo E označava evoluciju, odnosno promjene koje su se dogodile nedavno.

- Uz sve opisane znakove, mogu postojati promjene i simptomi poput krasta, upale, otoka i crvenila madeža, koji mogu pobuditi sumnju na zloćudno zbivanje, što je također razlog da se što prije javite liječniku, kaže akademkinja Šitum. Razlog za to je i ako se na nekom dijelu kože iznenada pojave novi madeži koji se mijenjaju.

Kome se prvo obratiti?

Liječnici obiteljske medicine dobro su educirani u prepoznavanju zloćudnih promjena na koži i u pregledu kože mogu prepoznati promjene koje zahtijevaju hitni pregled kod dermatologa, ili obradu kod dermatologa s užom specijalizacijom iz onkologije. Liječnik na uputnici koju vam izda može naznačiti da je riječ o hitnom pregledu, pa bi pregled trebao biti zakazan u odgovarajućem roku.