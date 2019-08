Kako reći 'želim razvod'? Neka pravila ne smijete zanemariti...

Kad dođe do razvoda, treba odlučiti na koji način partneru priopćiti da je sve gotovo. To nije lagan razgovor, piše bestlifeonline.com. Ako ste odlučili da nema drugog rješenja, prvi korak u razdvajanju je reći partneru da želite prekinuti. Bračni savjetnici otkrili su kako to učiniti.

Budite sigurni da je to ono što želite

Započnite razgovor kako biste od partnera čuli što on ili ona misle o vašoj vezi.

- Ako mislite reći partneru da želite razvod, prvi korak je pitati ga smatra li i on da imate probleme koje ne možete premostiti te da su u takvim razmjerima da zajednički promišljate o prekidu, savjetuje terapeutkinja za veze dr. Susan Edelman. Mogli biste se iznenaditi koliko je partnera otvoreno za odlazak na savjetovanje ili za druge tipove terapije kojih se sami niste sjetili.

- Ako se nešto može popraviti, terapija je jeftinija od razvoda - objašnjava psihoterapeutkinja Tina B. Tessina.

Birajte vrijeme najmanjeg stresa

Razgovor u kojem partneru govorite da želite razvod može pokrenuti snažnu emocionalnu reakciju, a vi želite biti u najboljem mogućem stanju uma kako biste odgovorili pribrano na sva pitanja koja vaš partner može imati.

- To znači da za ovaj tip razgovora izbjegavate kaotično vrijeme nakon dugog dana na poslu, kao i one kad očekujete dolazak gostiju ili trebate izaći, kao i svako drugo vrijeme koje bi moglo razgovor učiniti još stresnijim - savjetuje Virginia Williamson, bračna i obiteljska terapeutkinja.

Izrazite nezadovoljstvo

Studija bračnog stručnjaka dr. Johna Gottmana tvrdi kako većina parova čeka u prosjeku šest godina prije nego što potraže pomoć za svoje probleme. U istom istraživanju autor navodi kako je ponekad prvi znak činjenice da veza ide prema razvodu situacija u kojoj se jedan od partnera emocionalno zatvara te ne ispunjava bračne dužnosti sve dok nije prekasno. Ako ste jasni u stvarima koje vas smetaju u vezi, to će pomoći da dodatno istražite vlastite osjećaje objašnjavajući partneru kako ste stigli do rastave.

- Riječ "razvod" kod lijenog ili isključenog partnera rezultira revoltom. No nemojte prijetiti jer to oduzima moć onome što govorite. Budite smireni i jasno kažite da nećete biti sretni ako se stvari ne promijene te da ćete u tom slučaju zatražiti razvod - savjetuju stručnjaci.

Budite snažni i suosjećajni

Pronaći ravnotežu između toga da budete jasni u onome što želite te suosjećanja sa suprugom izazovno je, osobito ako suprug ili supruga nisu očekivali ovakav razvoj događaja te su se trudili da veza uspije. Također se prilikom razgovora možete vratiti do glavne činjenice zbog koje uopće razmatrate razvod, a to je situacija da se jednostavno više ne razumijete.

- Pokušajte razgovarati bez ljutnje ili okrivljavanja, savjetuje Edelman. To nije vrijeme u kojem pokazujete da ste oštri ni zločesti, nego samo dajete do znanja što mislite. No upamtite da je to vaš izbor, i ako ste odlučili o svemu razgovarati, nema okolišanja.

- Ne morate se braniti zbog svoje odluke. Ne morate se ponašati kao talac tijekom razgovora sa suprugom opravdavajući se što želite razvod. Ako je to moguće, budite racionalni, ali da istovremeno ne budete hladni i distancirani - kaže Wiliamson.

Potražite stručno mišljenje

Ako ste razmišljali o razvodu, možda bi pomoglo i stručno mišljenje. Konzultirajte bračnog savjetnika, terapeuta ili odvjetnika prije nego što razgovarate s partnerom.

- Možda se predomislite, ili pak dodatno učvrstite svoj stav - objašnjava licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja dr. Marni Feuerman.

Ne pokušavajte kontrolirati ishod

Nakon što ste izrazili svoje misli i osjećaje, prihvatite činjenicu da vaš partner ili partnerica ne dijele stavove sa vama. Dajte sve od sebe da čujete mišljenje druge strane i prepustite im reakciju bez osude.

- Možda vaš partner nije mislio da je razvod mogućnost i emocionalno nije u stanju u kojem se vi nalazite. Dopustite im da osjećaju ono što moraju i ne pokušavajte ih od toga odgovoriti - nastavlja Wiliamson. Kraj braka označava veliku životnu promjenu za oba partnera te svatko ima pravo reagirati kako želi, dok god to ne uključuje narušavanje sigurnosti sebe ili drugih.

Ne pričajte prijateljima o prekidu

Zadržite privatnost svoje odluke sve dok o tome niste porazgovarali sa partnerom ili partnericom i nemojte drugima davati do znanja o čemu razmišljate. Tek kad budete u stanju zajedno o tome govoriti, onda je vrijeme i da drugi doznaju. Pričekajte s promjenom statusa na društvenim mrežama. Na taj način tuđa mišljenja neće zasjeniti emocionalni proces između vas i partnera. Kad ste konačno odlučili kako ćete drugima priopćiti da je sve gotovo, možete se osloniti na podršku obitelji i prijatelja.