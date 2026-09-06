Kako sačuvati zdravu psihu? Ovih 30 savjeta mogu pomoći

SAMOPRAŠTANJE. Nakon pozitivnog unutarnjeg razgovora i izbjegavanja pretjerane samokritičnosti dolazi i samopraštanje. Kada učinimo nešto pogrešno ili napravimo greške koje nas i dalje muče, često je razlog to što si to ne možemo oprostiti. Takav teret nas može vući u negativnost ako se prečesto vraćamo na te teške trenutke. Kao posljedica mogu se pojaviti stres, anksioznost i depresija, no kroz samopraštanje taj se negativni teret može postupno smanjiti i otpustiti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA