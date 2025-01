Kako se danas upoznaju parovi: Je li tradicionalna romansa zbog Tindera postala stvar prošlosti?

Danas samci pronalaze ljubav klizeći kroz pokretnu vrpcu lica stranaca na aplikacijama za spojeve. Najnovije statistike pokazuju kako su Tinder i Hinge uništili tradicionalne načine na koje su se ljubavnici upoznavali.

Početkom 1960-ih više od trećine parova upoznalo se preko prijatelja. Drugih 28 posto međusobno su upoznali članovi obitelji. Do kasnih 2010-ih, tzv. „online dating“ preuzeo je prvo mjesto, prema istraživanju koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta Stanford.

Od ovog desetljeća internetski spojevi potpuno su zasjenili sve druge metode i odgovorni su za 59 posto svih veza.

Guruica za spojeve Kate Mansfield, koja sebe smatra vodećom trenericom za ljubavne veze u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekla je da je „online dating super zgodno okruženje za online sastanke pod niskim pritiskom i to je ono što ga je učinilo tako popularnim među današnjim samcima.“

Objašnjava: „Možete se dogovarati s kauča u pidžami. Otvara puno više mogućnosti nego lokalni kafić. Online sastanci uklanjaju dio neugodnosti upoznavanja licem u lice. Možete prvo razgovarati i malo se upoznati prije nego što se nađete.“

Mansfield je rekla da algoritmi aplikacija, koji povezuju potencijalne ljubavnike na temelju njihovih interesa, mogu značiti da ćete pronaći boljeg partnera. Dodala je: „Možete upoznati ljude s kojima se inače nikada ne biste susreli, što je sjajno.'

U anketi je ispitano oko 3000 američkih parova - kako i kada su upoznali svoje partnere. U 1960-ima, 20 posto ih se upoznalo kroz školu, a 17 posto u baru ili restoranu. Upoznavanje preko prijatelja bilo je čvrsto na prvom mjestu sve do ranih 80-ih, kada su ga istisnuli kolege s posla. Prijatelji su vratili prvo mjesto kasnih 80-ih, jer su romanse na poslu brzo izašle iz mode. Od 2020-ih, samo 7 posto veza započinje u prostoriji za odmor na poslu.

U 2000-tima su se pojavili online sastanci. Od 2000. do 2004. godine, oko 12 posto parova upoznalo se putem interneta. Bilo je to doba ranih internetskih servisa za upoznavanje kao što su Match i Plenty of Fish. Ali, ta je brojka rasla u svakom petogodišnjem razdoblju.

Od 2005. do 2010. više od 16 posto parova upoznalo se online, u usporedbi sa 29 posto preko prijatelja.

Početkom 2010-ih – kada su se pojavile aplikacije uključujući Tinder, Hinge i Bumble – internetski spojevi popeli su se na drugo mjesto. Dvadeset i jedan posto upoznalo se putem online servisa za upoznavanje, u usporedbi sa 26 posto koji su se upoznali preko prijatelja.

Internetska ljubavna revolucija bila je dovršena u drugoj polovici desetljeća, kada se trećina parova prvi put upoznala online. Između 2020. i 2022. godine, 59 posto parova upoznalo se online, a prijatelji su pali na četvrto mjesto sa 15 posto.

Mansfield je rekla za MailOnline: „Prije smo se družili u manjim grupama, ali sada imamo mješavinu prijatelja, poznanika i internetskih veza. Kao da su društvene mreže eksplodirale.“

Prema Mansfield, to znači da je pretvaranje prijatelja u ljubavnike rjeđe jer ljudi ne poznaju dobro svoju listu prijatelja koja se stalno širi.

- Pozivanje stranca na izlazak također ima manje mogućnosti dovesti do neugodne situacije - dodala je.

- Mnogi ljudi radije sami pronalaze partnere. To može biti manje neugodno nego kad vam prijatelj nekoga namjesti, osobito ako stvari ne idu kako treba – dodaje.