Otkako se pojavila pandemija, riječ 'trauma' postala je češće korištena nego prije. Ljudi su pod stresom zbog vremena u kojem živimo, neizvjesnosti, izolacije, bolesti...

- Trauma prije ili kasnije dođe do svih nas. Trauma nije ono što se događa vama, već ono što se događa unutar vas kao rezultat nečega što vam se dogodilo - kaže dr. sc. James S. Gordon, autor knjige 'Transforming Trauma: The Path to Hope and Healing' i osnivač centra 'Mind-Body Medicine' u SAD-u.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Istina je da su neka iskustva očiglednije traumatična, poput silovanja ili rata, ali situacije kao što su suočavanje s teškom bolešću, bolest ili smrt nekoga bliskog, prekid važne veze, gubitak posla, napuštanje zajednice koja vam je vrlo važna... sve to može biti traumatično - pojasnio je.

Stručnjaci često traumu grupiraju u dvije kategorije - veliku i malu.

- Velika trauma se općenito odnosi na događaj opasan po život, kao što je fizičko zlostavljanje ili seksualni napad. Dok malom traumom, tzv.mikrotraumom, uglavnom nazivamo suptilnije traumatične događaje, kao što je zanemarivanje u djetinjstvu, težak prekid ili emocionalno zlostavljanje. U današnje vrijeme se sve više pažnje usmjerava upravo na te mikrotraume - kaže rekla je holistička psihijatrica dr. Ellen Vora.

- To što su kronične, blago traumatične stvari koje se gomilaju tijekom mnogo godina i znaju na kraju biti kao jedna makro trauma. Štoviše, nakupljanje tih trauma može utjecati na opću dobrobit, povećati rizik od bolesti i značajno utjecati na dugovječnost - dodala je.

Trauma se, također, može podijeliti na akutnu, kroničnu i kompleksnu.

- Akutna trauma je ona koja se odnosi na određeni traumatski događaj. Kronična trauma je naziv za opisivanje ponavljane i produljene traume dok se kompleksna trauma veže za različite, višestruke događaje - objasnio je klinički neuroznanstvenik i psihijatar dr. sc. Daniel Amen.

- U jeku pandemije svi smo bili traumatizirani u određenoj mjeri. Zapravo, studija objavljena u PlosOne-u ranije ove godine povezala je simptome PTSP-a s iskustvom pandemije. Naime, to je dovelo do vrtoglavog porasta stope tjeskobe, depresije i drugih problema s mentalnim zdravljem. Rješavanje traume, umjesto da je skrivate ili se pretvarate da je nema, prvi je korak prema izlječenju - pojasnio je.

Čini se da je upravo pandemija potakla mnoge da porade na sebi i pokušaju doći do duševnog mira.

- Ljudi su počeli puno raditi na sebi, na svojoj psihi. Pokazuju više znatiželje za svoju prošlost, postali su više suosjećajni... Potom su počeli shvaćati da će živjeti bolje i smirenije ako porade na svojoj nutrini - kaže Brittany Piper, kreatorica 'The Healing Huba'.

Ono što iznenađuje, napominje, je sve veća svjesnost mladih ljudi da je trauma ozbiljan problem koji katkad ostavlja i po život opasne posljedice. Oni o tome najčešće progovaraju putem društvenih mreža uz razne hashtagove, poput #traumarecovery.

Brittany Piper, koja je tek prije nekoliko mjeseci počela prezentirati svoj rad u vezi s traumama na TikToku, kaže da joj je bilo teško shvatiti koliko brzo je zainteresiranost za njezin profil rastao, posebno među mladima.

- Mnogo mlađih ljudi gura ovaj dijalog naprijed. Drugim riječima, vjerujem da je generacija Z pokretačka snaga ove kulture koja se razvija, što nije sasvim iznenađujuće kada uzmete u obzir da je to generacija za koju se kaže da ima najveću stopu tjeskobe, depresije, samoubojstava i drugih problema s mentalnim zdravljem - objasnila je.

- Oni su čak nazvani najusamljenijom generacijom. Mislim da ti mladi ljudi gledaju oko sebe i razmišljaju: 'Što nam se dogodilo? Kako smo završili ovdje? Društvo nas je iznevjerilo'. Čini mi se da oni idu dublje u probleme, prepoznaju da se to događa i ne srame se govoriti o tome na glas - dodala je.

- Ipak, društvene mreže znaju biti dvosjekli mač. Uvijek postoji mogućnost negativnih komentara ili komentara prepunih mržnje koji mogu biti posebno uznemirujući ako već imate neke psihičke tegobe - napominje.

- S druge strane, one su snažan katalizator promjene i rasta. Toliko je stigme vezano uz probleme mentalnog zdravlja, uključujući i traumu. Međutim, što se ljudi više otvaraju traumi iz prošlosti, to više potiču druge da podijele svoje priče - pojašnjava Piper.

Ona je tijekom ove godine posebno pažljivo promatrala temu traume na svojim društvenim mrežama, na Instagramu i TikToku. Primijetila je, kaže, kako su se mnogi ljudi osjećali ugodno dijeleći svoje priče i borbe s drugima.

Psihijatar dr. sc. Daniel Amen kao vrijedan alat za promatranje neuroloških učinaka traume koristi SPECT (single-photon emission computed tomography), tehnologiju snimanja mozga koja mjeri protok krvi i njegovu aktivnost.

- Naš rad na snimanju mozga u Klinici Amen pokazuje da trauma uzrokuje fizičke promjene u mozgu. Osim toga, SPECT snimanje mozga može razlikovati posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) od traumatske ozljede mozga (TBI) s 94 posto točnosti - kaže ovaj psihijatar.

- Pomaganje ljudima u tome da shvate kako emocionalna trauma ima svoje fizičke posljedice na funkciju mozga, pomaže u ublažavanju stigme, povećava razumijevanje i potiče oprost - dodao je i napomenuo kako je još jedna od sve popularnijih metoda u liječenju traume i terapija potpomognuta određenim psihodelikom.

- Ako želite započeti vlastiti put do oporavka, preporučujem i kognitivnu bihevioralnu terapiju usmjerenu na traumu, pa čak i isprobavanje dodataka s umirujućim svojstvima protiv anksioznosti kao što su magnezij, teanin, GABA i ashwagandha - savjetuje dr. Amen.

Dr. Amen vjeruje da će u budućnosti sve više slavnih osoba progovoriti o ovoj temi, što je dobro jer to pridonosi osvješćivanju problema traume. Osim toga, drugi ljudi tako vide da nisu sami u tom problemu.

- U 2022. godini očekujem da će više slavnih osoba koristiti svoje društvene mreže da bi tamo progovorili o vlastitim traumatskim iskustvima i posljedicama na mentalno zdravlje koje su uslijedile. Ovo vidim kao način da se oni sami osnaže, preuzmu kontrolu nad svojom naracijom i preoblikuju svoje živote na pozitivniji način. To će, također, biti inspiracija mnogim ljudima da preuzmu kontrolu nad svojim životima i potraže pomoć u rješavanju traume - zaključio je, a prenosi mindbodygreen.com.