'Kako si?' - dosadno pitanje koje neće osvojiti nijednu curu

Poruke poput 'Što ima?' i 'Kako si?' nisu od nikakve emocionalne važnosti ženama, a žene donose većinu svojih odluka - pogotovo one koje se tiču muškaraca i spojeva - zasnovano na svojim emocijama, tvrdi Matt Artisan, autor knjige "Seduce Her With Text: A Gentleman's Guide to Texting Her All The Way To The Bedroom".

- Prije nego se upustite u seksi dopisivanje, morate imati nekoga kome ćete slati uzbudljive poruke. Nikada nemojte djevojku pitati za broj. Pitanje vas čini slabim i nesigurnim u sebe; ono pretpostavlja da postoji mogućnost da vam ona neće htjeti dati svoj broj mobitela. Umjesto pitanja, jednostavno joj dajte mobitel i recite da upiše svoj broj - savjetuje autor.

Dok ona upisuje broj, možete se i našaliti pa joj reći da usput upiše i broj svoje kreditne kartice. Nakon upoznavanja, prvu poruku morate poslati unutar 24 sata, dok su emocije još svježe. Svakako se potpišite ispod nje ako ona nije spremila vaš broj. Prilikom dopisivanja nemojte joj postavljati dosadna pitanja poput kako si i što radiš.

- Za uspješno dopisivanje nemojte joj odgovarati premalo. Ona će izgubiti interes i prijeći na nekoga drugoga, tko joj daje više pažnje. Ako ona inicira razgovor i brzo odgovara, vjerojatno je zainteresirana za vas. U porukama se fokusirajte na osjećaje i ono što vam se događa u svakodnevnom životu. Nemojte odmah skakati na seksualne poruke - objašnjava autor.

- Povremeno joj nemojte odgovoriti na poruku cijeli dan kako biste ostavili dojam nepredvidljivosti i kako bi u njoj poraslo iščekivanje. Uvijek se trudite biti zabavni i šaljite joj zaigrane poruke kako joj ne bi bilo dosadno odgovarati, primjerice dajte joj zabavan i smiješan nadimak - dodaje.

