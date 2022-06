Kako smanjiti otečenost lica: 5 načina koje je lako prakticirati

Visoke vrućine, ali i naš način života itekako daju podršku otečenosti, no uz nekoliko jednostavnih koraka moguće je smanjiti i taj problem.

- Otečenost je uzrokovana brojnim čimbenicima. Osim soli i alkohola, oni također uključuju spori limfni sustav, nedostatak sna i začepljenost nosa, osobito u ljetnim mjesecima kada alergije dolaze do izražaja - istaknula je kozmetičarka Katharine Mackenzie Paterson za Vogue.

1. Masaža

Masažni pokreti pomažu u poticanju protoka limfe, što će smanjiti otečenost. Stručnjakinja predlaže bolju masažu područja oko uha te oko čeljusti, pa niz vrat do ključne kosti, gdje je više limfnih čvorova. Predlaže korištenje ulja za masažu, koje će ritual učiniti ugodnijim.

2. Spavanje na leđima

Zadržavanje tekućine tijekom noći zapravo je normalna pojava, no ako je ujutro lice vrlo otečeno, razmislite o promjeni položaja, barem neko vrijeme prije nego utonete u san. Čovjek se tijekom noći okreće kako mu paše, ne možemo to previše promijeniti, ali ako možete ležite što više na leđima, to će smanjiti otečenosti. I ne zaboravite - idealna temperatura za spavanje je 18 stupnjeva, ne više, jer vrućina također potiče otečenost, piše Vogue.

3. Gua sha

Tehnika masaže koja stiže iz tradicionalne kineske medicine radi se kamenom dinamičnog oblika. Koristi se kao metoda ublažavanja otečenosti i napetosti u mišićima lica i vrata, što ujedno potiče prokrvljenost i oslobađanje nakupljenih tekućina. Ovaj je gadget uglavnom napravljen od poludragog kamena pastelnih tonova. Opuštajući ritual možete raditi ujutro i navečer.

Tu su i roleri koji imaju dršku, a sa svake je strane po jedan kamen. Oni su praktični u danima otečenosti, jednostavno ih rolajte prema gore, potaknut će cirkulaciju i osvježiti lice. I gua sha kamen i roler dobro je držati u hladnjaku.

4. Krioterapija

Radi se kockicama leda ili žlici koju treba ohladiti u hladnjaku ili ledu. Možete koristiti i kriške svježeg krastavca kojeg ste prije toga ohladili.

Ovaj ritual koži daje lagani hladni šok, radi čega ona pokreće metabolizam i cirkulaciju, a osim toga hladnoća steže mišiće i otvara pogled.

5. Konzumacija vode

Natečenost lica ujedno će smanjiti podignete li nivo vode koju pijete svaki dan. Naime, ujutro, tijekom dana i navečer dodajte koju čašu, metabolizam će biti brži i bolji, a to će se vidjeti i na svježini lica.

