Kako smo očistili staklenu fasadu bez zatvaranja

Foto: Temepero Vero

U dinamičnom poslovnom okruženju i kratkim rokovima, staklena fasada mora izgledati besprijekorno bez prekida rada

TEMPERO VERO d.o.o. proveo je čišćenje koje je omogućilo da zaposlenici i klijenti nastave nesmetano koristiti prostor, dok je zgrada dobila svjež, profesionalan izgled koji pojačava prvi dojam. 

Izazov: staklena fasada i neprekidan rad u poslovnom prostoru 

Staklene površine na prometnoj lokaciji brzo skupljaju prašinu, tragove kiše, naslage ispušnih plinova i mineralne mrlje. Klijent je želio vidljivo poboljšanje, ali bez zatvaranja recepcije, trgovina ni ureda. Ključ je bio ostvariti siguran, tih i učinkovit rad oko stalnog protoka ljudi, osiguravajući vrhunski rezultat bez dodatnog opterećenja za korisnike prostora. 

Priprema i plan: kako smo uklopili čišćenje u svakodnevicu zgrade 

Najprije smo proveli detaljnu procjenu. Mapirali smo sve ulaze, evakuacijske rute, zone najveće frekvencije i termine pojačanog prometa. Na temelju toga složili smo raspored rada po segmentima fasade kako bismo smanjili kontakt s korisnicima zgrade. 

  • Izradili smo sigurnosni plan s jasnim koridorima kretanja i zaštitnim ogradama. 

  • Odabrali smo vremenske prozore s minimalnim prometom za rad nad glavnim ulazima. 

  • Komunikacijom s upraviteljem objekta i recepcijom pravovremeno smo najavili sve faze. 

Ovaj pristup omogućio je da se rad i čišćenje odvijaju paralelno, bez nepotrebnog čekanja i bez prekida poslovnih procesa. 

Tehnologija koja omogućuje rezultate bez kompromisa 

Prilikom čišćenja staklene fasade koristili smo napredne alate i tehnike koje pružaju izvrsne rezultate, a istovremeno su sigurne za okoliš i površine. 

Kada su dijelovi fasade bili teško dostupni, uključili smo: 

  • certificirane industrijske alpiniste za rad na visini 

  • samohodne dizalice i kranove s odgovarajućim osiguranjima 

  • meke četke i niskotlačne mlaznice za osjetljive spojeve i brtve 

Cilj je bio maksimalno siguran rad uz preciznu kontrolu kapanja i prskanja, kako bi ulazi, izlozi i pločnici ostali suhi i čisti tijekom korištenja prostora. 

Tihi rad i diskretna prisutnost u aktivnom radnom okruženju 

U poslovnim zgradama zvuk i vizualna prisutnost timova često ometaju sastanke, prodaju i korisničku podršku. Zato smo birali opremu s niskom razinom buke i koristili štitnike na kotačima i podlogama. Signalizacija je bila jasna, ali nenametljiva, s usmjerenjima koja su zadržala normalan tok kretanja. 

Unutarnje staklene površine i izlozi, koji pridonose pozitivnom dojmu posjetitelja, čišćeni su u kratkim, planiranim intervalima. Krpe od mikrovlakana, neutralna sredstva i profesionalni strugači osigurali su uklanjanje nečistoća poput otisaka prstiju i naljepnica bez ogrebotina i bez zadržavanja na lokaciji. 

Tijek rada po fazama: od prvog kontakta do završne kontrole 

  1. Inspekcija fasade i procjena rizika, s prijedlogom optimalne tehnologije i trajanja. 

  1. Segmentacija pročelja po visinama i zonama ulaza kako bi se rad odvijao dok prostori ostaju u upotrebi. 

  1. Zaštita površina u blizini prozora i prolaza, uz uspostavu sigurnosnih koridora. 

  1. Čišćenje specijaliziranim sredstvima ondje gdje su postojale teže mrlje (npr. vodeni kamen). 

  1. Kontrola kvalitete i suho brisanje rubova kako bi se spriječilo curenje i stvaranje tragova. 

  1. Završni pregled s upraviteljem objekta, uz dokumentirane fotografije “prije–poslije”. 

Rezultati: kristalno jasna staklena površina i bolji prvi dojam 

Staklena fasada povratila je prozirnost i sjaj, a interijeri su dobili više prirodnog svjetla. Zaposlenici i klijenti mogli su nesmetano koristiti poslovni prostor; promet se nije zaustavljao, a vizualni identitet zgrade postao je uočljiviji i uredniji. Uz pravilnu tehnologiju i pažljivo planiranje, čišćenje staklene fasade ne mora značiti prekid rada – naprotiv, može se odvijati u skladu s ritmom poslovanja. 

Dodatni benefit je sporije ponovno prianjanje nečistoće kada se radi s kvalitetnim alatima i ekološki prihvatljivim pristupima. Time se smanjuje učestalost intenzivnih intervencija i optimizira trošak održavanja. 

Zašto TEMPERO VERO d.o.o. postiže stabilno visoku kvalitetu 

Kombiniramo stručnost u radu na visini s razumijevanjem navika korisnika prostora. Naši timovi redovito izvode: 

  • pranje prozora i fasada na visini uz dizalice, kranove ili alpinističke tehnike 

  • dubinsko čišćenje tepisona i tapeciranog namještaja u aktivnim uredima 

  • stavljanje politure na epoksi podove kako bi se postigla ravnomjerna zaštita i lakše održavanje 

Oslanjamo se na provjerena sredstva za čišćenje i procedure koje čuvaju zdravlje ljudi i materijala. Sigurnost i diskrecija su prioritet, a troškovna učinkovitost postiže se preciznim planiranjem i prilagodbom alata konkretnoj površini. 

Održiv raspored održavanja bez prekida 

Nakon temeljitog čišćenja definiramo ciklus održavanja prilagođen lokaciji, izloženosti i potrebama brenda. Periodične intervencije u kraćim terminima čuvaju staklenu površinu od nakupljanja, poboljšavaju radno okruženje i olakšavaju kontrolu troškova. Takav pristup osigurava da fasada ostane čista, a poslovanje neometano, i da se svakodnevno gradi onaj tihi, ali važan, pozitivan dojam na svakog posjetitelja. 

