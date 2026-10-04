Narodna medicina bila je puna biljnih čuda, uroka i opasnih zabluda: od hamajlija i blagoslovljenog bilja do puštanja krvi, otrovnih masti i trepanacije. Etnologinja dr. sc. Aida Brenko otkriva kako su se ljudi liječili
narodna medicina iz davnina PLUS+
Kako su se liječili naši stari: Kirurg je bio brijač i obrtnik, a krv se puštala u toplicama
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Prije nego što je Hrvatska dobila prvog službenog liječnika, ljudi su se pri svakoj boljci oslanjali na biljarice, vidare, barbire i one koji su znali “skidati uroke”. Neke od tih metoda i danas su temelj moderne medicine. Druge su bolesnika ubile brže od same bolesti.
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