Kako to mislite, evo stiže još jedna djevojčica? Očekivala je svoju prvu kćer, a onda šok!

Amerikanka, njezin suprug i cijela njezina obitelj ostali su u šoku nakon što je ona umjesto jedne, rodila dvije kćerkice. Na ultrazvucima prije poroda jedna se sestrica 'sakrila'

<p><strong>Lyndsey Atlice</strong> (30) iz Wisconsina, koja već ima sina Djanga, jedva je čekala svoj porod kako bi napokon upoznala svoju prvu kćerkicu. Međutim, doživjela je pravi šok kada je dvije minute nakon što je rodila svoju prvu kćerkicu <strong>Adu Maze</strong>, stigla njezina sestra blizanka<strong> Billie June</strong>. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Porod kod kuće prenosila je na Instagramu: 'Htjela sam to i za prošlo dijete, odgovorili su me'</p><p>U tom trenutku jedino što je napravila je zbunjeno gledala svog supruga <strong>Wesleya</strong> (33) jer se druga beba nije pojavila ni na jednom ultrazvuku i jednostavno to nije očekivala.</p><p>- Odmah sam bila sumnjičava kad je Ada izišla tako mala, prošlu trudnoću dijete mi se rodilo dva puta teže, tako da mi nije bilo jasno zašto je tako sićušna - rekla je Lindsey, a prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11401997/mum-birth-photo-suprise-twin-shocked-face/" target="_blank">The Sun.</a></p><p>- Ne postoje riječi kojima bih mogla opisati to što sam umjesto jednog rodila dvoje djece. Još i prije nego su mi medicinske sestre rekla što misle da je to, mogla sam osjetiti da sljedeće dijete dolazi. Dvije minute poslije je Billie na svijet - rekla je Lindsey.</p><h2>Čisti šok</h2><p>Nije samo Lindsey bila u šoku već cijelo osoblje, njezin suprug, sestra.</p><p>- Moj suprug je bio u šoku, moja sestra je slikala i mislim da nitko od nas nije imao pojma kako se osjećati. I ja sam bila u čistom šoku. Imala sam milijun misli. Sigurno sam postavila svjetski rekord koliko puta netko može vikati 'oh moj bože', za 10 minuta - rekla je Lindsey.</p><p>No Lindsey i njena obitelj su sada vrlo sretni i ne bi ništa mijenjali.</p><p>Njezina trudnoća nije pokazala znakove da u njoj u bilo kojem trenutku raste drugo dijete.</p><h2>Nije bilo tragova druge bebe</h2><p>Dobila je čak i snimak ultrazvuka, a nakon što je rodila dijete pregledala ga je i još uvijek nije mogla vidjeti drugo dijete.</p><p>Za Lindsey je to bilo jedno od najvećih i najboljih iznenađenja koja je ikad doživjela.</p>