KONZUM Radno vrijeme Konzuma ovisi o lokaciji, no na Praznik rada njihove poslovnice neće nigdje biti otvorene nakon 17 sati, manji broj trgovina zatvorit će u podne. Detalje o svakoj njihovoj trgovini u Hrvatskoj možete pronaći OVDJE.

LIDL Sve njihove trgovine zatvaraju vrata u 14 sati.

SPAR i INTERSPAR Neke njihove poslovnice radit će do 14 sati, dio do 17, a pojedine čak do 21 sat. Detalje kako koja trgovina radi potražite OVDJE.

KAUFLAND I kod njih se radno vrijeme razlikuje od lokacije do lokacije. Dio trgovina zatvorit će u 14 sati, dio u 15, a neke će biti otvorene sve do 18 sati. Više detalja o svakoj poslovnici pronaći ćete na interaktivnoj karti OVDJE.

PLODINE Na njihovoj internetskoj stranici nema podataka o posebnom radnom vremenu za Praznik rada. U podacima o radnom vremenu trgovina, ovisno o lokaciji, piše da subotom rade do 21 ili 22 sata.

BIPA Njihove poslovnice sutra uglavnom rade, a radno vrijeme ovisi o lokaciji. Neke trgovine, manji broj, su na Praznik rada zatvorene. Više detalja o svakoj pojedinačnoj poslovnici pronaći ćete OVDJE.

MÜLLER Njihove trgovine na Praznik rada rade malo kraće ili čak isto kao i bilo koju drugu subotu. Provjerite kako radi poslovnica u vašoj blizini OVDJE.

PEVEX Njihovi zaposlenici se na Praznik rada odmaraju i druže s obitelji. Odlučili su taj dan zatvoriti sve svoje trgovine, što su mnogi pozdravili.

BAUHAUS I oni su odlučili zatvoriti sve svoje trgovine: 'Subota 1.5.2021. BAUHAUS prodajni centri su zatvoreni'.

KTC Rekli su nam kako njihovi supermarketi na Praznik rada ne rade pa će se i njihovi zaposlenici imati prilike malo odmoriti.

DM Tamo su nam pojasnili ovako: 'Poslovanje nastojimo prilagoditi potrebama svojih kupaca i kada je u pitanju radno vrijeme prodavaonica dm-a. U skladu s navedenim, na Međunarodni praznik rada bit će otvorene prodavaonice dm-a koje posluju u sklopu trgovačkih centara te odabrane prodavaonice na obali. Detalji o radnom vremenu svih prodavaonica dostupni su na dm-ovoj internetskoj stranici dm.hr/store'.

Izdvojili smo i neke shopping centre:

AVENUE MALL ZAGREB Radno vrijeme tamošnjih trgovina, restorana i ostalog na Praznik rada objavljeno je na OVOM linku. Jedni rade skraćeno, manji broj poslovnica je zatvoren.

ARENA CENTAR ZAGREB Napisali su ovako: 'Na Praznik rada trgovine Arena Centra rade prema redovnom radnom vremenu, izuzetak su sljedeće usluge: PBZ ne radi, Javni bilježnik ne radi, FINA ne radi, Hrvatska Pošta ne radi'. Inače, centar je otvoren od ponedjeljka do nedjelje, od 9 do 21 sat.

CITY CENTRE ONE - Zagreb West, Zagreb East i onaj u Splitu - nisu objavili neku posebnu obavijest o promjenama u radnom vremenu. Kako rade subotom možete pogledati OVDJE.

MALL OSIJEK I oni su odlučili pustiti radnike da se odmore: 'Za Međunarodni praznik rada Mall Osijek je ZATVOREN'.

TOWER CENTER RIJEKA Samo rijetki poslovni prostori tamo će sutra biti otvoreni:

SUPERNOVA KARLOVAC Otvoreni su kao i svake subote - do 21 sat.

PULA CITY MALL U ovom shopping centru su zatvorene sve poslovnice osim Interspara koji radi do 21 sat i McDonald'sa koji je otvoren do ponoći, odnosno McDrive do 1 sat.