<p><strong>Anni Bey</strong> (34) je specijalnost zavođenje te se rado hvali svojim ljubavnim uspjehom, a već neko vrijeme velikodušno dijeli savjete svim damama koje žele upecati bogataša. Ona je također i blogerica poznatija kao JetsetBabe te se ponosi time što podučava žene kako da dođu do milijardera. Svojim pratiteljicama je također otkrila i 'znakove upozorenja' da se muškarac 'neće obvezati' pa u nastavku pročitajte njene savjete.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: U braku su 70 godina, nakon korone se ponovo sastali i plakali od sreće</p><h2>1. Otkazuje dogovor u posljednjem trenutku</h2><p>- Čovjek stvarno nije zainteresiran ako otkaže sastanak u posljednjem trenutku ili ako je čudan i izignorira vas. Ta vrsta muškaraca nije pouzdana - i to čak niti nema nikakve veze s vama - tvrdi Anna i dodaje da vjerojatno to ne bi učinio ženi do koje mu je stvarno stalo. Ako vas on ignorira, ne cijeni vas. Zato se vi sjetite cijeniti sebe.</p><h2>2. Igra 'malo vruće i malo hladno'</h2><p>- Muškarac koji igra 'malo vruće i malo hladno' je znak za uzbunu jer je takav muškarac nedosljedan, a mnoge žene tako postaju opsjednute. Ovo je stvarno nezdrav tip odnosa, pogotovo ako želite dugotrajnu vezu, a to ne možete imati s muškarcem gdje uvijek dovodite vezu u pitanje - objašnjava Bey. Nesigurnost vaših osjećaja veliki je znak upozorenja, a loši muškarci su gubljenje vremena.</p><h2>3. Razgovora s drugim djevojkama </h2><p>- Ako razgovara s drugim djevojkama na društvenim mrežama - čak i s prijateljicama - to predstavlja veliko nepoštovanje. Ako je zaljubljen u vas, neće ga zanimati razgovor s drugim djevojkama. Na ovaj način drži svoje mogućnosti otvorenima - tvrdi.</p><h2>4. Potreban mu je prostor</h2><p>- Zdravo je imati malo vremena za sebe, ali ako počne tražiti previše prostora sa svojim prijateljima, to je već crvena zastava. To pokazuje da mu niste prioritet, već druga opcija nakon njegovih prijatelja - objasnila je.</p><h2>5. Zalijepljen za svoj mobitel</h2><p>- Ako radije provodi vrijeme na svom telefonu nego s vama, to je još jedan znak upozorenja. Muškarci koji su ludo zaljubljeni u svoje djevojke će im biti prioritet i staviti će telefon po strani radi kvalitetnog vremena - naglašava.</p><h2>6. Ne 'nagrađuje' vas</h2><p> - To možda nije primjenjivo za one koji su u ravnopravnoj vezi, ali za one koji nisu, ako muškarac ne želi potrošiti novac na vas, to nije dobar znak. Novac je ljubavni jezik i ako ste stvarno zaljubljeni, toj osobi ćete željeti dati svijet - tvrdi Anna i dodaje: 'Kada muškarac često škrtari, to je često znak upozorenja da nije siguran u svoje namjere s vama. To nije toliko presudno, ali razmislite koliko vam je to važno'.</p><h2>7. Jednostavno nestane</h2><p>- Ako se već neko vrijeme niste čuli s njim, on vjerojatno nije zaljubljen u vas. Vjerujte, neće mu trebati cijeli dan da vam odgovori na poruku ako ga zanimate. Postavite granice i ako prihvatite takvo ponašanje, nećete privlačiti muškarce visokog kalibra koji će se prema vama odnositi onako kako zaslužujete - zaključila je Anna, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8502893/Millionaire-matchmaker-reveals-seven-signs-wont-commit-you.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>