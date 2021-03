Uskrs slavi uskrsnuće Isusa Krista, ali stoljećima predstavlja i blagdan kojim se označava buđenje proljeća. Zato je uređenje stola za uskršnji doručak idealna prilika da proslavite taj veličanstveni trenutak te unesete prirodu i veselje u svoj život i dom.

Bez obzira na to hoćete li objedovati za stolom u stanu ili u dvorištu, izaberite temu i boju koja će prevladavati, pa ostale ukrase usklađujte s njom.

Idealne su žive, vesele boje, koje bude životnu radost, kao što su žarko žuta, narančasta, svjetlozelena (boja proljetne trave) ili ružičasta, no dopuštene su, naravno, i sve druge boje. Plavi stolnjak na kojemu ćete slagati bijelo posuđe, šalice, ubruse i druge detalje u različitim kombinacijama bijele i plave unijet će dozu elegancije, dok različiti tonovi ljubičaste ili nježne boje lavande daju dozu posebne topline.

Kako kombinirati boje?

No boje će se nametnuti same po sebi, kad izaberete temu. To, na primjer, mogu biti uskršnji zečići, koji će se odlično uklopiti s motivom mrkvice – narančastim ubrusima, šalicama koje imaju narančaste točkice, narančastom posudom za cvijeće te malo zelene i narančaste umjetne trave. No i zečići i pilići odlično će se “snaći” i na stolnjaku i ubrusima svjetlozelene boje, a možete ih smjestiti i na stolnjak sa šarenim cvjetnim motivom.

Ne bojte se ni točkastih ili prugastih stolnjaka u žarkim bojama. Jedina stvar na koju treba paziti kad su žarke boje u pitanju jest da ne pretjerate s jednom (osnova neka uvijek bude bijela, siva ili neka slična boja, a samo detalji u žarkoj boji), te da ne pretjerujete s drugim žarkim bojama. Radije se držite nekoliko nijansi jedne žarke boje, nego više žarkih.

Kad su u pitanju ukrasi, uz Uskrs najbolje odgovara veliki buket šarenog cvijeća. Postavite ga na sredinu stola, najbolje u veliku staklenu ili bijelu vazu, kako bi došao do izražaja i ne bojte se ukrasiti ga velikom mašnom ili vrpcama od tkanine. Druga su mogućnost ukrasne teglice s ljubičicama ili sličnim cvijećem, koje možete postaviti na dva kraja stola ili ispred svakoga gosta, ili jedna, dvije velike gole grane, ukrašene šarenim jajima ili vrpcama.

Nikad nije previše šarenih sitnica

Simbol Uskrsa su šarena jaja, pilići i zečići. Iskoristite ih u svim mogućim varijantama. Uz prava jaja, nabavite i ona plastična ili od stiropora, keramičke i plišane figurice zečića i pilića, a pogotovo čokoladne, te što više salveta ili ubrusa s tim motivima.

Imajte na umu da uz uskršnji doručak trebate urediti stol i za ručak te za objed na uskršnji ponedjeljak, kad mnogi od nas ugošćuju obitelj i prijatelje. Ukratko, nikad nije previše šarenih sitnica.

Također, nabavite košarice ili keramičke zdjelice različitih veličina kako biste mogli napraviti nekoliko različitih ukrasa. Jednu veću košaricu za sredinu stola i dvije, tri manje koje ćete postaviti oko nje ili sa strane. Umjesto keramičke ili pletene košarice, npr. svakom gostu u tanjuru možete i od salvete u boji napraviti košaricu u koju ćete smjestiti pisanicu i čokoladnog zečića.

Vintage ugođaj stvaraju keramičke zdjele i svijećnjaci uz koje pristaju zlatni detalji

Ako želite stvoriti rustikalan ugođaj, staklenu vazu napunite šarenim pisanicama (dobar izbor su i čokoladna jaja u šarenom papiru, kojima ćete počastiti djecu), pa je smjestite u veliki vintage kavez, poput onoga za ptice. Uz ovaj ukras izaberite stolnjak ili ubruse u sivoj ili zlatnoj boji, s detaljima u boji čokolade.

Umjesto torte, na pladnju je "posluženo" cvijeće

Za središnji ukras na stolu izaberite povišeni ukrasni pladanj za torte. Obložite ga mahovinom pa na njega postavite limeni lončić s buketom cvijeća, a oko njega nekoliko pisanica. Slično možete iskoristiti i zdjelu za voće na dva kata - u donju zdjelu na mahovinu rasporedite zečiće i piliće, a u gornjoj poslužite pisanice.

Najzahvalnija dekoracija - mahovina

Pođite u obližnju šumu pa drveni poslužavnik ispunite mahovinom. Ukrasite ga pisanicama i svijećama pa postavite u sredinu stola.