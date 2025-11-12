Kako uspješno povezati održivost i distribuciju hrane?

Zašto je održiva logistika poslovni imperativ

Rast cijena energenata, stroži standardi sigurnosti i sve veća očekivanja tržišta čine održivu logistiku ključnim rješenjem. U lancu opskrbe hranom, svaka nepotrebna kilometraža, svaki gubitak temperature i svaki neprecizan proces izravno utječu na trošak i emisije. Tvrtke koje optimiziraju rutu, vozni park, ambalažu i korištenje energije stvaraju agilnu distribuciju koja je istodobno ekonomična i odgovorna.

Ključni elementi održive distribucije

Uspješna transformacija počinje s jasnim prioritetima:

precizna kontrola hladnog lanca,

planiranje rute i vremena dostave,

učinkovit vozni park i goriva s manjim ugljičnim otiskom,

ambalaža koja štiti proizvod uz minimalan utjecaj na okoliš,

digitalna sljedivost od izvora do potrošača.

Svaki od ovih elemenata podiže razinu kvalitete, a kumulativno donosi opipljivo smanjenje emisija.

Hladni lanac bez kompromisa

Kod morskih plodova i smrznute hrane kvalitetu definira stabilna temperatura. Gubitak nekoliko stupnjeva tijekom pretovara može narušiti senzorska svojstva i sigurnost. Zato su ključni:

izolirana i pravilno održavana vozila,

neprekinut nadzor temperature u stvarnom vremenu,

brzi pretovar iz skladišta u dostavno vozilo,

pažljivo planirana ruta kako bi se skratilo vrijeme izvan komore.

Kontroliran hladni lanac nije samo pitanje standarda, nego i smanjenja otpisa te racionalnog korištenja resursa.

Tehnologija koja ubrzava smanjenje emisija

Digitalni alati omogućuju donošenje odluka na temelju podataka. Softveri za planiranje rute integriraju stvarne prometne uvjete, vremenske prilike i prozore isporuke kako bi optimizirali dostavu. IoT senzori prate temperaturu, vibracije i otvaranje vrata, a analitika prepoznaje obrasce koji uzrokuju gubitke. Kada se tehničke nadogradnje, poput energetski učinkovitih kompresora i LED rasvjete u skladištima, spoje s podacima o korištenju energije, moguće je postići mjerljivo smanjenje potrošnje bez ugrožavanja performansi.

Ambalaža i kružno razmišljanje

Ambalaža mora istovremeno štititi proizvod i olakšati logistiku. Rješenja koja kombiniraju reciklabilne materijale, smanjenu masu i dobru izolaciju vode do:

niže potrošnje energije tijekom hlađenja,

manje otpada u procesima prerade i prodaje,

bolje iskoristivosti prostora u vozilu.

Kružno gospodarstvo u praksi znači povrat ambalaže, sortiranje i ponovno korištenje gdje je moguće, uz jasnu sljedivost po serijama.

Transparentan izvor i kvaliteta kao diferencijatori

Potrošač sve češće traži informaciju o izvoru proizvoda i standardima kojima je certificiran. Sljedivost od ulova ili uzgoja do tanjura povećava povjerenje i smanjuje rizike. Certifikati kvalitete i sigurnosti hrane, potpomognuti digitalnim zapisima, dokazuju usklađenost i olakšavaju audite. Transparentnost je snažan alat u smanjenju otpisa, jer precizni podaci o serijama, rokovima i temperaturi omogućuju brzu reakciju prije nego što dođe do neupotrebljivosti.

Smanjenje troška kroz pametnu dostavu

Optimalna ruta i konsolidacija isporuka skraćuju vrijeme vožnje i potrošnju goriva. Uvođenje vozila s manjim emisijama, korištenje hibridnih ili električnih agregata za rashladne komore te održavanje guma i geometrije ovjesa izravno smanjuju trošak po kilometru. Kada se planiranje dostave uskladi s ritmom narudžbi HoReCa partnera i maloprodaje, smanjuju se prazni hodovi i podiže popunjenost vozila. Uštede se dodatno multipliciraju preciznim slotovima utovara i istovara koji smanjuju čekanje.

Foto: Marikomerc

Primjer pristupa u praksi: Marikomerc

Marikomerc, vodeći hrvatski distributer morskih plodova i smrznute hrane, gradi logistiku oko načela održivosti i pouzdanosti. Više od tri desetljeća prisutnosti u preradi ribe pretvoreno je u operativne standarde koji favoriziraju kvalitetu i sigurnost. Poslovni model obuhvaća smrznute, svježe, dimljene i usoljene morske proizvode, ali i povrće, tjesteninu te veganske alternative, pa je lanac logistike dizajniran za održavanje optimalne temperature za različite kategorije.

Upravljanje rutom i rasporedom isporuka prilagođeno je dinamici HoReCa kanala i maloprodaje, uz stalno mjerenje vremena u zoni rizika. Vozni park s rashladnim komorama i suvremenim nadzorom temperature podržava brzu dostavu i stabilnu kvalitetu. Fokus na energetski učinkovitim rješenjima u skladištima i prijevozu smanjuje potrošnju energije i emisije, dok standardizirani procesi smanjuju otpad i troškove prerade.

Marikomerc naglašava transparentan izvor sirovina i urednu dokumentaciju, što olakšava sljedivost i efikasno rješavanje potencijalnih neusklađenosti. Integrirani pristup koji spaja tehnologiju, obuku ljudi i precizne procese čini distribuciju hrane pouzdanom i ekonomičnom, bez kompromisa na kvaliteti proizvoda.

Kako operativno povezati održivost i distribuciju

definirati mjerljive ciljeve za smanjenje emisija i potrošnje energije po isporuci,

standardizirati procese utovara i nadzora temperature kroz cijeli lanac,

koristiti softver za planiranje rute i dinamičko grupiranje narudžbi,

uvesti vozila i rashladne sustave s boljom energetskom učinkovitošću,

optimizirati ambalažu radi zaštite proizvoda i boljeg iskorištenja prostora,

osigurati sljedivost podataka od izvora sirovine do isporuke potrošaču.

Kada se ovi koraci dosljedno provode, distribucija hrane postaje stalno poboljšavajući proces u kojem se trošak, kvaliteta i okoliš više ne natječu, nego rade u istom smjeru.