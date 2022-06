Kako uštedjeti na kozmetičkim preparatima: Najbolji savjeti

Usred krize troškova života, uštedite novac na svojoj rutini ljepote, uz pomoć nekoliko trikova - od korištenja kokosovog ulja za skidanje šminke do izrade vlastitog pilinga za tijelo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Slavna britanska vizažistica Edy London donosi jednostavne načine za uštedu novca i savjetuje da ne upadate u zamku kupovine bilo čega što podržavaju razni influenceri.

Prilagodite svoj režim njege kože.

Kokosovo ulje kao sredstvo za skidanje šminke i hidrataciju

- Kokosovo ulje koristite kao prirodno sredstvo za skidanje šminke kako biste uštedjeli novac. Ono je popularno i kao vrlo hidratantno ulje koje je nježno prema koži, a skida čak i vodootporni make up. Možete ga koristiti i kao hidratantnu kremu za tijelo, jeftinije je i bolje od većine skupih marki za njegu kože - kaže Edy.

Boja preko geliranog nokta

- Kad vaša gel manikura izraste, prelakirajte je odgovarajućim lakom za nokte. Dobit ćete dodatni tjedan - dodaje Edy.

Pamučne (muslin) krpe za lice

- Korištenje povoljne krpe od muslina za uklanjanje šminke još je jedan dobar način da dugoročno uštedite novac, a mnogo je bolje i za okoliš - ističe vizažistica.

Također, jedna od velikih ušteda, prema njezinim riječima je i prelazak na šminku koji sadrži UVA i UVB, tako da ne morate kupovati dva odvojena proizvoda.

Više zadataka za jedan proizvod

Umjesto da kupujete mnogo različitih proizvoda, neke iskoristite višestruko.

- Koristite kremasto rumenilo kao nijansu za usne i obrnuto. Pomiješajte prozirno sjajilo s ružem za usne bilo koje nijanse kako biste stvorili sjajila različitih boja - dodaje.

Lako se miješaju i slažu proizvodi poput kremastog rumenila koji može poslužiti za usne, bronzer kao sjenilo, sjenilo za popunjavanje obrva...

Četke za dugotrajniju šminku

- Četkice za šminku super su kada želite da vaš make up izgleda profesionalno i kada želite da proizvodi duže traju - savjetuje Edy.

Prije svega, to je alat za nanošenje, a drugo, make up traje time dulje, a štedite puno proizvoda jer dobri kistovi pokupe savršenu količinu proizvoda tako da na kraju ne potrošite previše.

Zapravo one će vam pomoći da iskoristite svoj make up do zadnjeg dijela, posebno ruževe, sjenila i pudere; doći će do nedostižnih najdubljih dijelova vašeg pakiranja. Iznenadit ćete se koliko ćete uštedjeti time.

- Najočitiji je kist za ruž, uzima manje proizvoda, a ruž ostaje dulje kada se nanese njime - istaknula je Edy.

Sačuvajte i staru četkicu za maskaru koju možete koristiti kao četkicu za obrve, ali i za prolazak kroz trepavice nakon nanošenja maskare kako bi uklonili grudice ili odvojili trepavice.

Napravite piling za tijelo

- Koristite domaći piling za tijelo da uštedite novac. Moj najdraži je piling od kave. Volim njegov miris i teksturu. Sve što trebate je 1/2 šalice taloga od kave, malo tople vode i jednu žlicu kokosovog ulja, zagrijanog - savjetuje stručnjakinja.

Dobar prirodni piling za usne, prema Edy, je onaj od smeđeg šećera, maslinovog ulja i eteričnog ulja paprene metvice.

Izbjegavajte proizvode po preporukama influencera

- Mnogi ljudi bacaju novac na proizvode za njegu koji nisu prikladni njihovom tipu kože. Većina nas vidi plaćeni oglas objavljen od strane influencera i nažalost upada u zamku postajući laka meta - upozorava vizažistica. Umjesto toga, Edy predlaže da obratite pozornost na vlastiti tip kože.

- Dobar režim njege kože je ključan. Nakon što režim prilagodite vašem tipu kože, nećete tražiti nove proizvode - ističe.

Možete se također konzultirati i s dermatologom. Dugoročno ćete uštedjeti novac ako se držite proizvoda koji su vam zaista potrebni, prenosi Daily Mail.

- Ovo mi je definitivno pomoglo da se držim budžeta. Veoma je važno imati dobar režim koji je posebno prilagođen vama, svatko ima drugačiji tip kože. Dakle, sve što radi za mene, ne znači da radi i za vas - ističe Edy.

Nabavite uzorak prije kupnje

Edy također savjetuje nabavljanje uzoraka prije kupnje određenog proizvoda, koji su često besplatni i odličan su način da vidite isplati li se proizvod.

- Ako se ne možete posavjetovati s dermatologom, barem uzmite uzorak proizvoda koji vas zanima i testirajte ga prije nego što ga kupite. Radeći u industriji ljepote puno razgovaram sa ženama i većina njih priznaje da posjeduju hrpu proizvoda u kupaonici koje ne koriste dok im se u nekom trenutku činilo kao dobra ideja kupiti ih - kaže Edy.

Koristite primer za dugotrajnost

- Obožavam primere, posebno one za pore i masnu kožu, koristim ih samo na T zoni - istaknula je. Prema njezinom mišljenju sprejevi za fiksiranje su odlični ako vam je koža suha ili zategnuta.

- Da bi šminka trajala dulje definitivno koristite primer, a za teži make up za oči, primeri za oči drže sve na svom mjestu - objašnjava vizažistica.

Najčitaniji članci