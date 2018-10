Kako vi koristite ribež? Postoji pravi i krivi način, pogledajte...

Iako većinu kuhinjskih pomagala često prate mnogobrojni dodaci i cijeli niz postavki, za ribež će vjerojatno većina ljudi reći da tu nema neke filozofije, da je upotreba jasna i jednostavna.

No korisnica Twittera Bea Symons iz Nottinghama podijelila je video na kojem pokazuje kako se ribež u stvari treba držati vodoravno, a ne uspravno i priznaje da se "osjeća kao budala" jer to nije prije znala.

Pogledajte video:

Ok, I was today years old when I found out THIS is how a cheese grater is used !? I feel a fool pic.twitter.com/OwE0Cvm8ZO