Kako vi ribate sir? Jednostavan trik značajno smanjuje nered

Pogrešno ste ribali sir, kaže muškarac koji je podijelio genijalan trik koji garantira da više neće biti nereda dok to radite.

- Sve što trebate je plastična vrećica za hranu - Slade je ovaj trik podijelio na 'thedadbriefs' TikTok računu, gdje objašnjava kako izgleda 'stari trik' za ribanje sira . Na videu se vidi kako stavlja plastičnu vrećicu za hranu na dno ribeža prije nego što je počeo ribati.

Zatim, kada je naribao dovoljno sira, podigao je ribež i naribani komadići su se savršeno 'spustili' u vrećicu ispod.

'Tako se to radi', pisalo je u jednom od komentara.

- Pa da, sada ima smisla - komentirao je drugi. 'Promijenio si mi život - napisala je treća osoba. 'Briljantno', glasio je još jedan komentar, a Slade im se zahvalio.

- Hvala! Drugi su to radili prije mene, ali to je i dalje moj omiljeni trik - ističe Slade.

- Vau, to je super! Definitivno ću to učiniti sljedeći put - dodao je netko. je netko drugi. 'Stvarno mi se trik sviđa. Cijeli život sam to činio krivo - kaže još jedan pratitelj.

