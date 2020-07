Kako voljeti sebe i biti sretniji svaki dan: Naučite reći ne, budite zahvalni i njegujte tijelo

Želite naučiti kako voljeti sebe, a mislite da ne možete? Itekako možete i to tako da naučite kako svakodnevno, malo po malo, na 'zdrav' način voditi brigu o sebi i svojem mentalnom zdravlju

<p>Voljeti sebe ne znači izgledati bolje od svih svojih prijatelja na društvenim mrežama. Tu se ne radi se o izvršavanju velikih podviga ili gomilanju ogromnog bogatstva i materijalnih stvari. To su iluzije o sreći, a sreća nema vremensku traku. Ne možete reći: 'Bit ću zadovoljan sa sobom kad izgubim 20 kilograma ili kad djeca završe školu ili kad počnem dostojanstveno zarađivati'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti dermatologinje Ivane Nole kako njegovati kožu</p><p>Sreća dolazi iznutra, iz pokazivanja poštovanja, suosjećanja i prihvaćanja. Zadovoljstvo sobom i svojim životom češće se odnosi na sitnice: male, izravne radnje koje poduzimate svaki dan kako biste se osjećali dobro u vezi sa sobom i svojim 'mjestom u svijetu'. Ali kad ste zaposlena osoba i um vam je prepun stvari koje još niste učinili, lako se možete navesti da vjerujete da vam to zapravo nije dovoljno.</p><p>Naučite kako voljeti sebe uz 10 jednostavnih koraka i unesite radost u svoj život.</p><h2>1. Postavite si manje ciljeve</h2><p>Ponekad možete previsoko postaviti ljestvicu i obeshrabriti se kada ne ispunite sve svoje ciljeve. Nastojite biti za jedan posto bolji. Idite 'baby steps' koracima i dobit ćete samopouzdanje s vremenom.</p><h2>2. Vježbajte reći 'ne'</h2><p>Postavite si granice kako biste mogli dati sve od sebe i osjećati se sretnijima svaki dan. Recite 'ne sad' svojoj obitelji, 'to mogu učiniti' svojim suradnicima i recite 'ne' rješavanju tuđih problema. Recite 'da' zdravim navikama i recite 'zbogom' psihičkim vampirima koji vam kradu radost i samopoštovanje. </p><h2>3. Opustite se</h2><p>Više se smijte. Još bolje, smijte se sami sebi. Biti savršen je precijenjeno. Ljenčarite, pjevajte, plešite i nije vas briga tko će gledati. Osjetite uzbuđenje što ste svoji i zavolite to.</p><h2>4. Vježbajte zahvalnost</h2><p>Zahvalite se. Da, dnevnik zahvalnosti povećat će vam šanse, ali jednostavna jutarnja i večernja rutina razmišljanja o stvarima i ljudima u vašem životu na kojima ste zahvalni učinit će vas sretnijima (i unijeti još radosnih situacija u vaš život).</p><h2>5. Poštujte svoje osjećaje</h2><p>Sretni ljudi nisu zadovoljni cijelo vrijeme, već se izražavaju na što autentičniji mogući način. Posjedujte svoje emocije. U redu je ne biti u redu. Gomilanje i utišavanje vaših osjećaja na kraju će dovesti do eksplozije. Produktivno se pozabavite sukobima, a zatim oprostite tako da možete ostaviti takve situacije iza sebe.</p><h2>6. Njegujte svoje tijelo</h2><p>Toliko ljudi sliku o sebi bazira na tome kako izgledaju izvana. Ali najvažnije je ono iznutra: vaša osobnost i vaše blagostanje. Dobro pazite na sebe uz adekvatan san, vježbanje i prehranu. Da biste se osjećali najbolje, ključno je jesti zdravu hranu koja vam podiže raspoloženje i piti vodu da biste ostali hidratizirani. Njegujte svoje tijelo, um i dušu.</p><h2>7. Prigrlite 'mindfulness' način života </h2><p>Mindfulness je čin potpune prisutnosti, povezivanja s vašim duhom i osjetilima te pozivanje znatiželje bez prosuđivanja. Ne samo da vas mindfulness 'prizemljuje', već vas i duhovno i emocionalno budi. Primjećujete stvari koje bi inače propustili, a zahvalnost i suosjećanje ispunjavaju vaše srce. Dobra stvar je što možete biti praznog uma povremeno na par minuta; ne treba vam puno vremena ili napora da dobijete pozitivne učinke.</p><h2>8. Razgovarajte sa sobom s puno ljubavi</h2><p>Kako razgovarate s prijateljicom koja se ne osjeća dobro? Pa, vjerojatno s nježnošću i obzirnošću. Tada bi joj sigurno nabrojili sve sjajne osobine koje posjeduje i rekli joj da može učiniti sve što joj srce poželi.</p><p>Dakle, priuštite i sebi isti razgovor. Koristite ohrabrujuće potvrde. Ako ste izgubili nekog bliskog, obratite se prijatelju ili nekome koga smatrate važnim kako bi vam ukazao na vaše vrline.</p><h2>9. Odmorite se</h2><p>Uzmite tri minute, tri sata ili tri dana - koliko god je potrebno da ponovo napunite baterije. Ako ste zaposleni, podignite noge, zatvorite oči, naspavajte se ili se udaljite na nekoliko minuta.</p><p>Zaštitite svoju energiju - stavite zamišljeni štit oko vas i radite ono što vam pomaže da se obnovite. Osjećat ćete se opuštenije, usredotočenije i energičnije. Osim toga, životne zahtjeve moći ćete ispuniti s većim uspjehom i optimizmom.</p><h2>10. Budite svjesni svoje vrijednosti</h2><p>Osjećati se dobro u svojoj koži znači prepoznati svoju vrijednost. Preispitajte što pridonosite svojim odnosima, poslu i zajednici. Svatko ima jedinstveni skup talenata koji donose u svakoj situaciji.</p><p>Pronađite svoje darove i počastite svoje doprinose. Zaslužujete sreću svakog trenutka u danu. Okružite se pozitivnim ljudima koji vas ohrabruju i podižu. Da biste bili sretni, morate se zaljubiti u sebe, a to znači da se morate usredotočiti na brigu o sebi. Tako ćete si donijeti više radosti u svoj život svakim novim danom, piše<a href="https://www.yourtango.com/experts/lisa-petsinis/ways-love-yourself-and-happier-every-day" target="_blank"> Your Tango</a>.</p>