Kako zabaviti djecu kad vam treba predah jer ste iscrpljeni

Ponekad ste iscrpljeni ili vam je dojadilo glumiti omiljeni lik iz animiranog filma vaše djece, pa trebate ideje kako ih zabaviti i okupirati kako biste imali pet minuta za sebe

<p>Ako imate dvoje djece mlađe od dvije godine, novorođenče ili samo jedno dijete koje djeluje kao da je alergično na spavanje, posve ste iscrpljeni, piše <a href="https://www.healthline.com/health/parenting/ways-to-occupy-young-kids-little-effort#Play-pretend">Healthline</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Društvene igre odlične su za zdravlje i osobnost</p><p>Ako uz sve to radite od kuće zbog pandemije, teško je balansirati. Bez obzira u kojoj se specifičnoj situaciji nalazili, treba vam jednostavan način da zabavite djecu i pritom izbjegnete korištenje ekrana. Sigurnost je na prvom mjestu i svakako nadzirite djecu ako su u blizini vode ili ste im ponudili sitne igračke ili predmete kojima bi se mogli ozlijediti te ih opskrbite igračkama u skladu s razvojnim stupnjem.</p><h2>1. Igra "Nemoj probuditi zmaja"</h2><p><strong>Erin Rossi</strong>, licencirana stručnjakinja za spavanje, kaže da je odličan izbor igra u kojoj glumite uspavanog zmaja kojem dijete pokušava oteti blago. To može biti omiljena igračka koju ste stavili kraj sebe ili neki drugi predmet.</p><p>- Ako naprave buku, otvorite jedno oko i zarežite poput zmaja kako bi dijete pobjeglo na drugi kraj sobe. Ako je pak dijete dovoljno tiho da vam uspije ukrasti blago, onda ste oboje na dobitku - kaže Rossi.</p><h2>2. Potraga za predmetima</h2><p>- Pošaljite djecu da vam donesu nešto veliko, nešto maleno, nešto crveno, nešto plavo, nešto što nosite kad pada kiša ili nešto čime mogu bojati - savjetuje <strong>Jaymi Torrez</strong>, učiteljica i blogerica.</p><p>Naravno, ideja je da donose predmete jedan po jedan, a ako imate više djece, svakom možete dati drugačiji zadatak.</p><p>- Uvijek završite igru čitanjem neke lijepe priče i zagrlite dijete - kaže Torrez.</p><h2>3. Senzorne igre</h2><p>Kad joj treba nekoliko minuta za sebe, samohrana mama <strong>Jackie Omotalade</strong> svojoj dvogodišnjoj kćeri ponudi senzorne zdjele za igru. U jednoj zdjeli je led u hladnoj vodi, u drugoj led s toplom vodom, a u trećoj samo led.</p><p>Senzorne zdjele možete napraviti i s kukuruzom, rižom ili grahom. Ponudite djeci i šalice za mjerenje, žlice, posude i druge slične predmete kako bi se zabavili.</p><h2>4. Kutija za dosadu</h2><p>- Kako biste potaknuli samostalnu igru, napravite kutiju koju ćete napuniti stvarima za koje vaše dijete pokazuje interes. To su predmeti za koje im ne treba poseban nadzor dok se igraju, poput društvenih igara, legića, plastelina ili bojanki - kaže <strong>Lindsey Wander</strong>, osnivačica i direktorica WorldWise Tutoring.<br/> Dopustite djetetu da samo odabere čime će se igrati.</p><h2>5. Igra pogađanja</h2><p>Blogerica <strong>Sarah Cook</strong> kaže da joj je bilo teško dok je radila puno radno vrijeme, brinula o nepokretnim roditeljima i nosila se s vrlo aktivnim djetetom. Zato je smislila igru "Što mi je na guzi". Jednostavno je potrbuške legla na trosjed i pogađala koju igračku joj je sin stavio na stražnjicu.</p><p>- Na taj sam način uspjela dobiti 20 do 30 minuta odmora na trosjedu - kazala je.</p><h2>6. Igra pik trakom</h2><p>Kako biste izoštrili finu motoriku, mama dvoje djece <strong>Justine Green </strong>sugerira da na podu stana pik trakom iscrtate različite oblike stvarajući mali grad za lutkice i automobile vaše djece.</p><p>- Ili možete na podu napraviti dvije crte oko kojih mališani mogu skakati oponašajući kretanje različitih životinja dok vi pogađate o kojoj je životinji riječ. Usto, djeca obožavaju uklanjati pik traku s poda i pomagati u čišćenju - ističe ona.</p><h2>7. Kupanje</h2><p>Kad samohrana mama<strong> Liz Jeneault </strong>treba trenutak mira, svom djetetu pripremi kadu punu igračaka, pjene za kupanje i drugih zabavnih sadržaja.</p><p>- Moja kći obožava sjediti u kadi i crtati ili izrađivati likove od sapunice. Usto, stavim joj i šljokice pa kaže da se osjeća kao prava princeza - savjetuje Liz.</p><p>Naravno, ova aktivnost zahtijeva aktivan nadzor, pa ne napuštajte sobu i uvijek imajte dijete na oku dok je u kadi.</p><h2>8. Pranje igračaka</h2><p>- Napunite kantu vodom i blagim deterdžentom, a u drugu kantu stavite čistu vodu. Dodajte nekoliko ručnika i potom mališanima omogućite da dobro operu svoje igračke - kaže Green čija su djeca na taj način oprala sve od autića do dinosaura i Lego kockica.<br/> I opet, čim je u igru uključena voda, važno je da ste prisutni i vrlo pažljivi te ne ostavljate djecu bez nadzora. No dok se oni igraju, i vi možete pospremiti stan ili obrisati prašinu, ili se jednostavno zavaliti u naslonjač i gledati ih kako uživaju.</p><h2>9. Igra pretvaranja</h2><p>Bivša učiteljica i osnivačica Small World Spanish <strong>Rachel Kamath</strong> svoje malene sinove zabavlja uređajima za igru. Primjerice, Alexa na Amazon Echo zvučnicima kojima se upravlja glasom djeci može reći da se pretvaraju o određenu životinju ili predmet koji započinju bilo kojim slovom abecede. Alexa isto tako pušta dječju glazbu za ples, a kad muzika stane, djeca se moraju ukipiti.</p><p>Ako nemate Echo i slične uređaje, sami možete glumiti Alexu tražeći od mališana da glume životinje, ili možete postati DJ te im puštati glazbu iz udobnosti svog kauča.</p>