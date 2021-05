Često se govori o važnosti financijske pismenosti, odnosno razumijevanja načina na koji novac funkcionira te kako svojim odlukama o novcu možemo utjecati na to da ga uvijek imamo dovoljno. No, pritom se često ne uzima u obzir jedna vrlo važna stvar: Tip osobnosti, odnosno čovjekov pristup i njegov emocionalni odgovor na novac.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako na malim stvarima doći do velikih ušteda

Svatko od nas ima određena uvjerenja u vezi s novcem, koja uglavnom oblikuje naše životno iskustvo - ideje o novcu koje smo naučili od roditelja, ili stekli u određenim životnim situacijama, piše Ken Honda, psiholog specijaliziran za psihologiju novca i autor bestselera: 'Happy Money: The Japanese Art of Making Peace With Your Money'.

Kaže kako je tijekom desetogodišnjeg iskustva tijekom kojeg se bavi tom temom došao do zaključka kako postoji sedam različitih tipova osobnosti, s tim da obično imamo osobine dva, ili tri tipa, a ne samo jednog. Evo kako je tih sedam tipova opisao u svojoj knjizi:

1. Kompulzivni štediša

Beskrajno odlažete trošenje novca i stalno nešto stavljate na stranu ponekad bez stvarnog krajnjeg cilja. Vjerujete da je štednja novca jedini način da se osjećate sigurnije u životu. Vrlo ste štedljivi i vični u biranju najpovoljnijih opcija, tako da će vam prijatelji često doći po savjet oko toga koja je telefonska kompanija najjeftinija, koje kreditne kartice vrijede, ili kada kupiti avionske karte po najnižoj cijeni.

Zamke: Neki se kompulzivni štediše toliko boje da će izgubiti novac da čitav život provedu ne trošeći ništa od onoga što su toliko naporno štedjeli. Na primjer, mogu odlučiti preskočiti neke hobije ili aktivnosti koje bi im mogle donijeti sreću i unijeti novi smisao u životu.

Financijski savjet: Sve je u umjerenosti; naučite pronaći ravnotežu između uštede novca i uživanja u životu. Razmislite o tome gdje se vidite u budućnosti i kako možete iskoristiti ušteđevinu da biste tamo stigli.

2. Kompulzivni rasipnik

Skloni ste trošiti novac na stvari koje vam nisu nužno potrebne. Imate osobnost da vam novac bježi kroz prste te volite darivati ljude bez posebnog razloga. Kada ste sami u emocionalnoj nevolji, vaše je rješenje potrošiti, posebno za trenutno zadovoljstvo.

Zamke: Čak i ako imaju velik dug, kompulzivni trošitelji često će i dalje ići u kupovinu. Možda čak i pokušavaju sakriti velike kupnje od prijatelja i obitelji. U ekstremnim slučajevima mogu biti izloženi riziku od bankrota ako dosljedno troše više nego što zarađuju.

Financijski savjet: Izradite proračunski plan koji vam može pomoći da stvari sagledate iz druge perspektive. Podsjetite se da, na primjer, kupnja novog automobila (ako već imate automobil koji vam služi) znači žrtvovanje novca za druge važne stvari, poput štednje za mirovinu ili otplate duga.

3. Kompulzivni kreatori novca

Vjerujete da je zarada sve više i više novca glavna tajna sreće u životu. Većinu svoje energije trošite na pokušaje da zaradite što više. Uživate u odobrenju i priznanju drugih ljudi za vaš financijski uspjeh.

Zamke: Iako su kompulzivni kreatori novca obično na snažnom putu da postignu financijsku slobodu, mogu ući u rizičnu zonu ako počnu zanemarivati druge prioritete kako bi osigurali rast svoga bogatstva. Na primjer, ako radite vikendom, umjesto da ih provodite s voljenima.

Financijski savjet: Prepoznajte i uvažite činjenicu da u životu postoje i stvari koje su vrjednije od novca. Ako već imate značajnu količinu novca, dijelite ga da biste životu dodali smisao, bilo da je riječ o donacijama za neke veće ciljeve, ili plaćenom odmoru za vašu obitelj.

4. Ravnodušni prema novcu

Rijetko razmišljate o novcu, a sama ideja da biste trebali izraditi obiteljski budžet vam je naporna. U ekstremnim slučajevima vjerujete da je novac uzrok loših događanja u zla. Snažno osjećate da novac ne bi trebao utjecati na važne odluke u životu.

Zamke: Mnogi koji su ravnodušni prema novcu smatraju da im treba samo skromna količina novca da bi bili sretni, što je zdrav način razmišljanja. No, može postati ružno ako niste odgovorni s financijama, pa ste ovisni o partneru, ili trebate tražiti pomoć.

Financijski savjet: Čak i ako se financijski osjećate ugodno, vodite računa da znate gdje ide vaš novac, koliki su vaši mjesečni troškovi i gdje ostajete dužni. Ako radite sve ove stvari, uštedjet ćete si jako puno stresa u budućnosti.

5. Štediša-potrošač

Dijelite zajedničke osobine kompulzivnog štediše i kompulzivnog potrošača, tako da u početku štedite puno novca, ali onda odjednom postajete impulzivni potrošač. Kad počnete trošiti, možda ćete potrošiti na stvari koje vam ne trebaju ili ćete ih rijetko koristiti.

Zamke: Može biti emocionalno iscrpljujuće kad se njihalo pomakne iz jedne u drugu krajnost. Ljudi koji tako žive često na kraju budu pod stresom i razočarani u sebe, jer su toliko naporno radili na tome da uštede, a tako brzo izgubili taj novac.

Financijski savjet: Prije bilo koje velike kupnje zamislite kako biste se mogli osjećati sljedećih tjedan ili dva. Ne gubite iz vida svoje financijske ciljeve.

6. Kockar

Dijelite zajedničke osobine između štediše i potrošača. Uzbuđenje zbog rizika i nagrade samo je sebi zadovoljstvo u kojem se možete brzo izgubiti. Novac ponekad prokockate iz čiste dosade.

Zamke: Nije rijetkost da se kockari susreću s razornim gubicima. Kockanje može izmaknuti kontroli te dovesti do toga da izgubite novac koji ste štedjeli za mirovinu, i slične vrijedne ciljeve.

Financijski savjet: Cilj je biti introspektivan i strog prema financijskim rizicima koje preuzimate. Ravnoteža i sigurnost su neophodni, zato počnite odvajati mjesečne iznose za štednju prije donošenja bilo kakvih velikih financijskih odluka.

7. Stalno zabrinuti oko novca

Nije važno koliko novca imate - neprestano se brinete da ćete ga u bilo kojem trenutku izgubiti. Nedostaje vam povjerenja u vaše sposobnosti za postizanje financijske slobode. Stalno vas opsjeda najgori mogući scenarij onoga što će se dogoditi ako ostanete bez novca.

Zamke: Pametno je biti svjestan što bi se moglo dogoditi ako se ne pripremite za budućnost. Ali, nema smisla dopustiti da vam briga i tjeskoba izjedaju sreću u sadašnjem trenutku.

Financijski savjet: Poradite na razumijevanju odakle potječu vaše financijske brige, što može značiti i razgovor s financijskim savjetnikom ili terapeutom, prenosi portal MakeIt.