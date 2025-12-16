Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KAMION KREĆE DALJE

Kamion Djeda Mraza stigao je na zadarski Višnjik

Športsko-rekreacijski centar Višnjik u Zadru ovih je dana postao pravo blagdansko okupljalište, zahvaljujući dolasku Kamiona Djeda Mraza i veseloj predstavi „Tajna nestalih darova“
Zadar: Kamion Djeda Mraza na Višnjiku
U prostoru ispunjenom smijehom i uzbuđenjem najmlađih, Djed Mraz je zajedno s vilenjacima i Bakom Mraz poveo djecu u zabavnu i poučnu avanturu u potrazi za izgubljenim poklonima. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/29
U prostoru ispunjenom smijehom i uzbuđenjem najmlađih, Djed Mraz je zajedno s vilenjacima i Bakom Mraz poveo djecu u zabavnu i poučnu avanturu u potrazi za izgubljenim poklonima. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025