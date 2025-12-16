Kamion Djeda Mraza stigao je na zadarski Višnjik

Športsko-rekreacijski centar Višnjik u Zadru ovih je dana postao pravo blagdansko okupljalište, zahvaljujući dolasku Kamiona Djeda Mraza i veseloj predstavi „Tajna nestalih darova“
U prostoru ispunjenom smijehom i uzbuđenjem najmlađih, Djed Mraz je zajedno s vilenjacima i Bakom Mraz poveo djecu u zabavnu i poučnu avanturu u potrazi za izgubljenim poklonima.
Blagdanska predstava bila je interaktivna, a mali posjetitelji aktivno su sudjelovali u rješavanju misterija, razgovarali s likovima na pozornici i učili o važnosti prijateljstva, suradnje i iskrene komunikacije.
Posebnu pažnju privukao je blagdanski ukrašen kamion, koji je dodatno upotpunio čarobnu atmosferu i poslužio kao savršena kulisa za fotografiranje.
Događanje je okupilo brojne obitelji koje su na Višnjiku provele ugodno poslijepodne u pravom božićnom duhu.
Osmijesi djece, šareni kostimi, glazba i blagdanski rekviziti stvorili su toplu i razigranu atmosferu koja je još jednom pokazala koliko su ovakva događanja važna za zajednicu.
Kamion Djeda Mraza nakon Zadra nastavlja svoje blagdansko putovanje diljem Hrvatske, donoseći radost, smijeh i čaroliju Božića u brojne gradove i stvarajući nezaboravne uspomene za najmlađe.
