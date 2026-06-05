Kamo za vikend: Bundek nudi sjajan program, Splićani i Zadrani mogu na finu klopu...

Nakon kratke naoblake s kišom koja je najavljena za danas popodne, posebno uz obalu, subotnje jutro moglo bi također biti svježe i kišovito, no tijekom dana vrijeme će se stabilizirati. Nedjelja bi u većini zemlje treba biti suha i topla, pa nas za vikend očekuje dosta vremena za izlete i dobar provod. Na žalost, početak je lipnja i ljetna scena zagrijat će se tek za 15-ak dana, no ipak smo pronašli nekoliko zgodnih ideja za provod.

POGLEDAJTE VIDEO: Nedavno je opet otvorena Uspinjača - prilika je to za šetnju Gornjim gradom

Pokretanje videa... 00:47 Uspinjača je odradila probne vožnje, uskoro će u njoj moći uživati građani i turisti | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell

Slobodni dani ljeti mnogim Zagrepčanima su prilika za šetnju Gornjim gradom i upoznavanje s poviješću Zagreba, ili izlet na Sljeme. Vjernici, kao i svi oni koje zanima povijest i razgledavanje kapelice Majke Božje Sljemenske ne bi trebali propustiti vođene ture kapelicom, od 10 do 12 sati (nakon čega slijedi misa).

Foto: Ministarstvo kulture i medija

Kapelica Majke Božje Sljemenske

To je najviša župna crkva u Hrvatskoj i zaštićeno je kulturno dobro. Sagrađena je 1932. godine prema nacrtu arhitekta Jurja Denzlera, a u gradnji su korišteni autohtoni materijali iz cijele Hrvatske. Unutrašnjost su ukrasili vrhunski domaći umjetnici, poput Vanje Radauša, Josipa Turkalja, Radoja Hudolina i Mirka Stupice, što je potvrda da kapelicu vrijedi obići ako još niste.

Sjajan program na Bundeku

Foto: PopUP by Lake

Zagrepčani vjerojatno već znaju da od početka do 18. lipnja na jezeru Bundek traje Pop Up Summer by Lake, festival koji poziva na to da svaku večer provedete na obali jezera uz projekcije filmova. Treba ponijeti dekicu, grickalice i povesti dobro društvo. Za vikend je i tijekom dana na programu nekoliko stand up komičara, malo dobre glazbe, a u nedjelju na večer očekuje vas projekcija akcijskog spektakla 'Tron:Ares'.

Puno dobre glazbe

Tijekom vikenda u Zagrebu se održavaju i Indie Nation te Frank Sinatra & Friends festivali. U subotu vas u Vintage Industrial baru u Savskoj cesti 160 očekuje najbolje od indie glazbe, u izvedbi Arctic Monkeysa, The Smithsa, The Curea, The Killersa, Pixiesa i drugih. Nedjeljnu večer možete, pak, provesti uz glazbu Franka Sinatre i njegovih prijatelja, koja će vas vratiti u zlatno doba swinga i jazza.

U caffe baru „Botaničar” na Marulićevom trgu za pultom vas u subotu očekuje Ivan Ljutić, poznatiji kao DJ Evan, najpoznatiji po Forbidden Danceu, a u nedjelju vas u sklopu Projekta Ilica: Q'Art festivala pored brojnih štandova na koji izlažu domaći kreativci očekuje i bogat glazbeni program, modna revija te niz dječjih radionica. Cijeli program odvija se duž Ilice, a traje od 9 do 17 sati.

Obližnja kupališta

Za one koje zanima priprema boje i kondicije za more, predlažemo poslijepodne na Jarunu, gdje također ima zanimljivih događanja, ili izlet na neko od kupališta u Karlovcu ili Sisku. Karlovčani posebno ističu Foginovo kupalište, inače najposjećenije gradsko kupalište jer se nalazi nadomak centra grada. Kad je riječ o Sisku, ističe se ŠRC Centar Zibel, u istoimenom sisačkom kvartu, u kojem postoje i nogometno igralište, igralište za odbojku na pijesku, prostor za stolni tenis, dječje igrališta i sunčalište, tereni za uličnu košarku i roštilj park, tako da sa sobom možete ponijeti i 'najdražu' opremu za vikend: marinirano meso i ugljen.

Vožnja Žitnom lađom u Karlovcu

U Karlovcu i Sisku također ima zanimljivih događanja koja se isplati posjetiti. U subotu i nedjelju Kupom u Karlovcu plovi plovi Izletnički brod Žitna lađa, s polascima u Brođanima od 11 i 15 sati. Ako se odlučite na plovidbu, svakako OVDJE provjerite polazi li brod na sam dan, jer su moguće odgode zbog ograničenja plovnog puta.

Karlovac: Započele su redovne vožnje Žitnom lađom Zorom po rijeci Kupi | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

U subotu vas očekuje i boat party uz DJ-a Duginu, s početkom u 16.30 sati. Osim toga, muzeji grada Karlovca pozivaju vas u nedjelju na Stari grad Dubovac, gdje se održava dio programa Zrin festivala. U 20 sati nastupit će glazbenik Dubravko Lapaine, koji će svirati drevni instrument didžeridu.

Izložba Spačeka u Varaždinu

Foto: 2CV Citroën klub

Hrvatski 2CV Citroën klub najavio je manifestaciju „Spačekom po VŽŽ“, koja će se održati na više atraktivnih lokacija diljem Varaždinske županije, od 5. do 7. lipnja. Dio programa je i izložba vozila na Kapucinskom trgu u Varaždinu, panoramska RAID vožnja zapadnim dijelom Varaždinske županije s odredištem u Trakošćanu, posjet špilji Vindiji, te koncertni program na lokaciji kampa Voodoo Lake u Žarovnici. Povorka spačeka kreće u subotu u 9:30 sati iz Žarovnice prema Varaždinu. Izložba vozila na Kapucinskom trgu održat će se također u subotu, od 11 do 13 sati, a vožnja prema dvorcima Maruševec i Trakošćan kreće od 14:30 sati. Dodatne informacije potražite OVDJE.

Vinodar u Daruvaru

Do 7. lipnja u Daruvaru traje sajam Vinodar, kojeg mnogi smatraju najzabavnijim sajmom vina. Uz degustaciju najboljih vina s ovog područja, program je obogaćen brojnim glazbenim događanjima, edukativnim radionicama i šetnjama vinskim stazama, u sklopu kojih se može čuti i priča o povijesti vinogradarstva u bjelovarskom području.

Cijeli program sajma pogledajte OVDJE.

Daruvar: Otvorenje manifestacije Vinodar | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Šibenik - festival Pidoča & Debita

Nađete li se za vikend u Šibeniku, nikako ne propustite novo izdanje manifestacije „Pidoća & Debit se vole“, omiljenog gastro događanja koje iz godine u godinu okuplja sve više ljubitelja mediteranske kuhinje, domaćih vina i opuštene atmosfere. Festival počinje u 19 sati, a u hladu jednog od najljepših dalmatinskih parkova posjetitelje očekuje večer posvećena okusima mora, lokalnim namirnicama i autentičnim receptima koji pričaju najljepše priče o Dalmaciji.

U središtu priče je pidoća, školjka koja je odavno postala simbol šibenskog akvatorija, koja ovdje dobiva posebnu punoću okusa i kvalitetu zbog koje je mnogi smatraju jednom od najboljih na Jadranu. A kada se spoji s debitom, autohtonom vinskom sortom šibenskog kraja, nastaje kombinacija koju domaćini s razlogom nazivaju savršenim parom.

U Zadru slave Fish & Jazz

Foto: Fish&Jazz

Od četvrtka, 4. lipnja do nedjelje, 7. lipnja, Bastion sv. Roka ugostit će četvrto izdanje omiljenog Fish & Jazz festivala.Riječ je o manifestaciji koja spaja tradiciju zadarskog ribarstva i modernu jazz scenu. Tu se spajaju svježa riba tvrtke Cromaris, autohtona lokalna vina i prvorazredni jazz ritam. Ulaz na sve koncerte je slobodan.

Glazbeni program svakog dana počinje u 21 sat. U subotu su na programu Ivor Lakić & Karlo Klarić Band, sjajne mlade snage i suvremeni jazz zvuk koji će pokrenuti publiku na Muraju. U nedjelju, 7. lipnja u čarobnoj pop-jazz interpretaciji nastupaju zadarsko-splitski virtuozi Black Coffee s vokalisticom Lenom Kovačević.

Split - fešta za ljubitelje street fooda

Od 4. do 14. lipnja u Splitu se održava Split Spring Festival - Gourmet Fair. Događanja su locirana na Bedemu Cornaro (kod Đardina i Ulice kralja Tomislava), a aktualna su od podne do 23 sata, odnosno vikendom i do ponoći.

Split: Na gradskim bedemima održava se Split Spring festival | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ovaj moderni gastro-kulturni događaj na otvorenom nudi:Street food specijalitete popularnih splitskih restorana i bistroa, uz sjajan glazbeni program.



