Kamo za vikend: Evo gdje jesti fine kestene, popiti odlično pivo ili se dobro naplesati

Ako tražite gdje ovog vikenda dobro pojesti i pritom se zabaviti, izbor je bogat i raznolik – od piva i tamburice do kestena i vrhunskih zalogaja. U Zagrebu vas čeka Oktobeer Fest s pivom od 5 eura i bogatim glazbenim programom, dok ljubitelji jesenskih delicija mogu uživati na Kestenijadama u Petrinji, Kostajnici i Bosiljevu ili na Gastro jeseni u Orahovici uz pečene kestene i mlado vino. Ako ste više za urbano iskustvo, svratite na Food Film Festival u parku dr. Franje Tuđmana, gdje se spajaju film, glazba i najbolja street food ponuda grada.

1. Oktobeerfest

Oktobeer Fest, najveći festival zabave u Hrvatskoj, od 10. do 19. listopada pretvara Zagrebački Velesajam u pravu oazu glazbe, piva i nezaboravne atmosfere.

Iako službeno otvaranje festivala počinje u 18 sati, vrata su za posjetitelje otvorena već od 13 sati. Prvi dojam bit će sve samo ne običan – spektakularni dron show koji će obasjati nebo iznad Zagreba najavljuje festivalski spektakl kakav još nismo vidjeli.

Pivo za 5 eura i ulaz besplatan do 18 sati

Jedna od posebnosti Oktobeer Festa je i cijena piva – svih dana festivala, bez obzira na izvođače, pivo će se prodavati po jedinstvenoj cijeni od samo 5 eura, što je znatno povoljnije u usporedbi s festivalima sličnog tipa u Europi.

Ulaz je svaki dan besplatan do 18 sati, nakon čega kreće večernji program za koji se naplaćuje ulaznica od 20 eura. No, jedna ulaznica otvara vrata svih šatora i svih koncerata te večeri – bez dodatnih propusnica. Ulaznica uključuje i QR kod kojim se automatski sudjeluje u nagradnoj igri – a među vrijednim nagradama je i osobni automobil!

Foto: PROMO

Nešto za sve generacije: Rolanje, LEGO svijet i lunapark

Festival nije rezerviran samo za ljubitelje glazbe i piva. Poseban program osmišljen je i za obitelji, djecu, ali i rekreativce.

Na više od 600 kvadrata, Oktobeer Fest otvara najveće rolalište u regiji. Rolanje je moguće svaki dan od 13 do 24 sata, a cijena ulaza iznosi 3 eura, dok je iznajmljivanje rola dodatna 3 eura – ukupno 6 eura za cijeli dan zabave na kotačima.

Za najmlađe i njihove obitelji tu je i veliki LEGO šator – Bricktoberfest, koji nudi spoj igre, znanja i kreativnosti. I naravno, tu je i najveći lunapark ikad viđen na ovim prostorima – savršena destinacija za obiteljski izlazak.

Djeca do 16 godina te osobe s invaliditetom imaju besplatan ulaz tijekom cijelog trajanja festivala.

HRVATSKI ŠATOR

Nastupaju neka od najvećih imena domaće glazbene scene: Mate Bulić, Dražen Zečić, Maja Šuput, Lidija Bačić, Grdović i mnogi drugi.

PARTY ŠATOR

Zabava do jutra uz najbolje DJ-eve i party tematske večeri: od "Rhythm is a Dancer", preko "Livin’ La Vida Loca", pa sve do "Don’t Stop The Party".

ČEŠKI ŠATOR

Rock, pop i tamburice – od Daleke Obale, Teške Industrije, Gustafa do Vatrogasaca i One Dread.

VINSKI ŠATOR

Za ljubitelje tamburice i vina – TS Đeram, Žeteoci, Divne Godine i Tequila Band.

NJEMAČKI ŠATOR

Ovdje je sve u znaku legendi – tribute bendovi izvode glazbu AC/DC-a, ABBA-e, Queen-a, Tine Turner, Beatlesa, pa čak i David Bowieja.

2. Gastro jesen u Orahovici

Ciklus manifestacija pod nazivom 'Gastro jesen u Orahovici' sastoji se od tri uzastopne manifestacije koje počinju krajem rujna i protežu se do sredine listopada. Kraj rujna rezerviran je za sve koji vole tradicionalni slavonski čobanac koji se održava u Središnjem gradskom parku. Svake godine bilježimo povećanje broja sudionika iz cijele regije koji sudjeluju u izazovu kuhanja čobanca. Turistička zajednica grada Orahovice za sve natjecatelje osigurava meso, vino, stolove i klupe, a lovačka udruga 'Vepar' iz Orahovice za sve posjetitelje kuha besplatni čobanac. Za prva tri mjesta Turistička zajednica osigurava pehare, medalje i vrijedne nagrade.

Foto: 123RF

Tako će u subotu, 12. listopada u središnjem gradskom parku bit će održani tradicionalni 'Dani kestena i mladog vina – Kestenijada'.

Za sve posjetitelje bit će tu puno svježih pečenih kestena, mladog vina domaćih proizvođača, a kao i uvijek bit će pripremljeni i najukusniji deserti od kestena. Kompletnu manifestaciju pratit će zvuk tamburice, a početak je u 14 sati.

Foto: PROMO

3. Hrvatska divlja na Tomislavcu

Na Trgu kralja Tomislava danas se održava pop-up event na kojem je kroz 3D instalaciju i interaktivni kviz predstavljena platforma Hrvatska divlja za spas ugroženih biljaka. Originalnom 3D animacijom na digitalnom ekranu prikazana je zaštićena endemska biljka Samoborska gromotulja, a prolaznici su na interaktivnom kvizu mogli pokazati svoje znanje o zaštićenim hrvatskim biljkama i osvojiti nagrade.

Foto: PROMO

Hrvatska divlja (hrvatskadivlja.hr) je edukativna platforma posvećena istraživanju, očuvanju i promicanju bogate bioraznolikosti Hrvatske. Omogućuje i pregled svih ugroženih i zaštićenih vrsta, geografsku rasprostranjenost, specifičnosti i fotografije, te je osmišljena da služi kao izvor stručnih informacija i početna točka za unapređenje održivosti i bioraznolikosti u Hrvatskoj, kako u ruralnim, tako i u urbanim područjima.

4. Mammothfest

Mammothfest je manifestacija koja se po peti put održava u Mohovu, naselju smještenom na samom istoku Hrvatske. Mohovo, poznato i kao “Dolina mamuta”, dobilo je taj naziv jer su na tom području pronađeni brojni fosili mamuta i drugih životinja iz doba ledenog razdoblja.

Mohovo: Goran Popović organizirao je Mammothfest | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Festival traje od 10. do 12 listopada, a organizator je Udruga Dolina Mamuta. Veći dio programa namijenjen je mladima koji će sudjelovati u raznim edukativnim radionicama, upoznati zanimljiva mjesta u Dolini mamuta, imati priliku postati mali istraživači, te osjetiti uživo fosile mamuta i drugih životinja pronađenih u Mohovu.

Tijekom održavanja manifestacije održalo bi se deset radionica, a uz radionice za djecu priprema se i program za odrasle. Još jedna od radionica je i wine&paint gdje će sudionici na vidikovcu Doline mamuta uz stručno vodstvo imati priliku slikati motive Doline mamuta uz čašicu najboljih vina našeg kraja. Uz sve to izradit će se i prva zabavno-edukativna publikacija i mobilna aplikacija o Dolini mamuta, koja će biti predstavljena u sklopu Mammothfesta. Plan za ovu godinu je i postavljane izložbe flore i faune Doline mamuta.

U subotu, drugi dan Mammothfesta održat će se Mammothfest sajam, gdje će svi zainteresirani imati priliku ponuditi svoje domaće proizvode (vino, med, rakije...) te rukotvorine i ostale zanimljive stvari povezane s našim krajem.

Petak i subota završavat će s glazbenim programom i druženjem uz tamburaške sastave i goste iznenađenja.Također, naša najveća atrakcija 4. Mammothfesta je Kremenko i Kamenko utrka s vozilima iz popularne serije ''Flinstones'', planira se uz bogato proširenje održati i na 5. Mammothfestu.

5. Festivali kestena: U Petrinji, Bosiljevu, Lovranu i Kostajnici

Kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici se ove godine održava od petka 10. do nedjelje 12. listopada 2025. godine. Ove godine vas očekuju nekoliko odličnih programa kao što su škola atraktivnih tradicionalnih plesova i smotru folklora “Kestenijada u ritmu tradicije" te balon na vrući zrak za jedinstveni pogled na Kestenijadu.

Hrvatska Kostajnica: Posjetitelji uživali 15. kostajni?koj kestenijadi | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Osim toga, bit će organizirana škola slastičarstva, a posebna atrakcija bit će izrada najveće kesten rolade na svijetu duge 17 metara! Uz sve to, održat će se i karting prvenstvo Hrvatske. edukativne šetnje s radionicama za djecu na brdu Djed te eko sajam OPG-a Lenac. Po gradu ćete ujedno moći vidjeti zabavne maskote koje će razveseliti male posjetitelje A to je samo dio – očekuje vas još mnogo neotkrivenog sadržaja i iznenađenja koja tek čekaju da ih doživite!

Marunada

Lovranci s ponosom slave svoje poznate marune manifestacijom Marunada, koja se ove godine održava od 10. do 12. listopada u Lovranu te obližnjim selima Lignju i Dobreću. Ova tradicionalna fešta, koja se održava već više od četiri desetljeća, posvećena je domaćim marunima i svemu što se od njih može pripremiti – od mirisnih pečenih kestena do raznih jela, kolača, slastica i torti. U konobama i restoranima nude se originalna jela na bazi maruna, dok kafići i slastičarnice privlače posjetitelje svojim jesenskim desertima inspiriranim ovom omiljenom namirnicom.

Kestenijada u Bosiljevu

Dođite i na kestenijadu u Bosiljevu koja će se održati u subotu, 11. listopada 2025. na igralištu PŠ Bosiljevo. Očekuje vas bogat kulturno-zabavni program, nastupi bendova, predstavljanje lokalnih OPG-ova, besplatni napuhanci za djecu, miris i okus pečenih kestena te koncert Grupe Vigor. Dođite i uživajte u jesenskoj atmosferi na Četiri rijeke!

Zagreb: Na Dolac stigli prvi ovogodišnji kesteni, cijene su od 5 do 7 eura | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Festival kestena u Petrinji

Festival kestena u Petrinji odličan je za sve zaljubljenike u prirodu, kestene i dobro društvo, zato se pridružite u Petrinji 11. i 12. listopada na Festivalu kestena! Planinarska kestenijada je 11.10. na lokaciji Hrastovačka gora, kod Planinarskog doma „Matija Filjak“. Uživajte u šetnji kroz prirodu, svježem zraku i zajedničkom druženju na omiljenoj petrinjskoj gori. Festival kestena je 12.10 na

lokaciji Strossmayerovo šetalište. Doživite bogatstvo jesenskih okusa i mirisa – pečeni kesteni, domaći proizvodi, glazba, radionice i zabava za sve generacije! Dođite, povedite obitelj i prijatelje te provedite vikend u prirodi!

6. Tesla Walk Zagreb

Tesla Tour se zalaže za sve što Nikola Tesla predstavlja, a misija je jasna: širiti znanje o izvanrednom životu i radu ovog briljantnog izumitelja i vizionara. Ove ture su više od pukog razgledavanja; oni su putovanje u um samog Tesle. Cilj je širiti znanje, poticati znatiželju i zajedno odati počast uspomeni na Nikolu Teslu! Pridružite se u jedinstvenoj avanturi koja spaja povijest, znanost i kulturu.

Zagreb: Građani u društvu Nikole Tesle obišli gradske znamenitosti | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Tura će biti 12.10. u 18:30, mjesto sastanka je Trg bana J.Jelačića, istočna strana kod Turističkog Info Centra, a tura traje 120 minuta.

Cijena karti za odrasle osobe je 15 eura, za djecu od 7 do 12 godina: 7,50 eura, umirovljenici: 7,50 eura, studenti: 12,00 eura, obiteljska (2+2): 37,50 Eura

7. Ničija Svadba

Ničija svadba je party inspiriran najboljim dijelovima svadbi – hranom, pićem, plesom i atmosferom – ali bez mladenaca, protokola i dosade. Lokacija je Rougemarin Bistro, Zagreb, a termin je 11. i 12. 10., a cijena ulaznice je 69 eura.

Ovo je mjesto gdje se pleše bez cipela, jede bez reda i pije bez brojenja. Imat ćete odličnu hranu i piće, a na vama je da odaberite društvo i plesni outfit.

Foto: Rougemarin

8. Food Film Festival u Zagrebu

Jedanaestu godinu zaredom Park dr. Franje Tuđmana središte je zabave, gdje se, osim odličnih filmova i vrhunskih zalogaja, možete zabaviti uz odlične ritmove gostujućih DJ-eva, provjeriti svoje znanje u kvizovima te uživati u chill zoni na travi. Festival će zbog lošeg vremena ove godine trajati dulje, odnosno do 12. listopada.

Foto: Food Film Festival

Na festivalu vas očekuje deset kućica, a vrhunski gastro kutak nudi klasiku poput tacosa, burgera i sushija pa sve do zanimljivih i neočekivanih kombinacija.

Food Film Festival donosi i sjajne filmove, a ove godine možete pogledati bezvremenske klasike poput "Shutter Island" i "The Prestige", "Mufasa", te ljubavnih poput "Forrest Gumpa"...