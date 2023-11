Kamo za vikend: Od delicija u Osijeku do Festivala svjetlosti u Dubrovniku, izleta u prirodu...

Mališane će posebno razveseliti tradicionalna izrada malih drvenih konjića na pet lokacija u Zagorju ili igra boja i svjetlosti u Dubrovniku gdje će se okupiti umjetnici i oduševiti vas bajkovitim instalacijama. Ljubitelji dokumentaraca svakako bi se trebali uputiti u Poreč na međunarodni festival dokumentarnog filma.

Staza 'Dva riječka brda' idealna je za ljude koji se žele nekoliko sati šetati po svježem zraku i družiti sa sugrađanima. Tu je i prijedlog za posjet Lokvarki u Gorskom kotaru, najdubljoj špilji u Hrvatskoj za koju kažu i da je jedna od najljepših špilja hrvatskog krša.

Želite li na jedan dan pobjeći od grada i opustiti se u prirodi, možete se pridružiti jednodnevnom organiziranom izletu na Bohinjsko jezero u Sloveniji.

7 prijedloga kako se zabaviti za vikend:

Na konju u Muzeje, Zagorje

Radi se o zgodnim radionicama izrade tradicionalnih drvenih konjića na pet lokacija koje su organizirane svakog vikenda do 2. prosinca i odlične su za cijelu obitelj.

- Pozivamo vas da i ove godine sudjelujete u programu Na konju u muzeje. Mali drveni konjić 28. listopada 2023. ponovno kreće na svoj put od jednog do drugog i sve do petog muzeja u okviru Muzeja Hrvatskog zagorja. Program kojemu je KONJ glavna tema, održavati će se tijekom pet vikenda, od 28. listopada do 2. prosinca 2023. godine, a namijenjen je individualnim posjetiteljima te obiteljima s djecom - kažu u muzeju.

- Sudjelovanje na radionici naplaćuje se 6 eura, a nakon što preuzmete svog drvenog konjića i knjižicu, do 2. prosinca možete obići sve naše muzeje i prema priloženom rasporedu sudjelovati u muzejsko edukativnim radionicama koje će vam predstaviti konja na različite načine. Tijekom trajanja programa skupljajte štambilje, a potom na završnoj svečanosti 2. prosinca možete sudjelovati u vrijednoj nagradnoj igri, a glavnu nagradu osigurava Centar Ritam s konjem - pojasnili su.

Inače, u sklopu Muzeja Hrvatskog zagorja nalaze se Dvor Veliki Tabor u Desiniću, Galerija Antuna Augustinčića u Klanjecu, Muzej krapinskih neandertalaca u Krapini, Muzej seljačkih buna u Gornjoj Stubici i Muzej 'Staro selo' u Kumrovcu.

Raspored za ovaj vikend:

Subota 4. studenog - u Muzeju seljačkih buna u 10 sati i u Galeriji Antuna Augustinčića u 14 sati.

Nedjelja 5. studenog - u Muzeju 'Staro selo' Kumrovec u 10 sati i u Dvoru Veliki Tabor u 14 sati.

Za sudjelovanje u programu je, kažu, potrebna je prethodna najava na e-mail: suvenirnica-mss@mhz.hr ili rezervacije-mss@mhz.hr

Više detalja pronaći ćete OVDJE

Festival svjetlosti, Dubrovnik

Želite li vidjeti Dubrovnik u bajkovitom izdanju, svakako posjetite Festival svjetlosti Lumiart gdje će svoje svjetlosne instalacije pokazati umjetnici iz Hrvatske, ali i drugih zemalja.

- Od 3. do 5. studenog dubrovačke znamenitosti i ulice postaju kulisa svjetlosnih instalacija i interaktivnih projekcija. Posjetitelji će ove godine imati priliku istraživati i doživjeti na sasvim drugačiji način različite lokacije u gradu gdje će se prikazivati razni umjetnički radovi - kažu u Turističkoj zajednici grada Dubrovnika.

- Okosnicu programa ovogodišnjeg izdanja Lumiarta čine zanimljive svjetlosne instalacije nagrađivanih umjetnika, interaktivne igrice, brojne projekcije i 3D mapping. Iz bogatog programa izdvajamo instalaciju 'Srce Europe' priznate bosanskohercegovačke umjetnice Edine Seleković koja je svoju karijeru gradila u SAD-u. Ova svjetlosna instalacija oponaša otkucaje srca zvukom i crvenim svjetlom koje se pali i gasi, a moći će se vidjeti na Peskariji - dodali su

Pogledajte kako je to izgledalo lanjske godine:

- Prostor Straduna bit će pobojan AmbiArt projekcijama mađarske skupine Night Projection, dok će park u Pilama i fasada kraj Cele uveseljavati najmlađe interaktivnim igricama. Ljubitelji glazbe moći će 'zasvirati' na laserskoj harfi koja će biti smještena u atriju Kneževa dvora. Pročelje palače Sponza ponovno će biti rezervirano za 3D mappinge i audio vizualne spektakle Pixel designa i Loop production, dok će u atriju biti smještena LED instalacija 'Tesseract' Visuala grop iz Pule, kao i izložba Antuna Radačića, AI umjetnika iz Zagreba, pod nazivom 'Dubrovnik AI imaginarium - Dubrovnik kroz oči strojeva' - opisali su što sve tamo možete očekivati.

Detaljan program i lokacije pronaći ćete OVDJE.

Rijeka Outdoor, Staza 'Dva riječka brda'

Ovo organizirano pješačenje predviđeno je za subotu, u prijepodnevnim satima. Radi se o ugodnoj šetnji koja kreće od katedrale sv. Vida u Rijeci. Stoga, ako se želite malo rekreirati i upoznati zanimljive ljude, dođite u 10 sati pred katedralu.

- Pješačenje, Sv. Vid početak, dužina staze 5 km, trajanja 3 sata. Srednje zahtjevna staza. Sv. Vid – Giardini – Hartera – Trsat. Okupljanje u 10 sati kod katedrale sv. Vida u centru Rijeke. Nastavljamo povijesnim stubištem Kalvarije na Kozalu. Slijedi šetnja kroz atraktivno zeleno područje Giardini i spuštanje u Vodovodnu ulicu do Rječine - kažu u Turističkoj zajednici grada Rijeke.

- Nakon kraćeg odmora prelazimo pješački most u područje nekadašnje Hartere, dolazimo do Harterskih stuba i penjemo se preko Bošketa do gradine na Trsatu. Nakon kraćeg odmora na jogu (boćalištu) izlet završavamo silaskom niz trsatske stube Petra Kružića - dodaju.

Osijek Gourmet

Gurmani će doći na svoje upute li se u Osijek kušati delicije od riječne ribe. Radi se o, kako kažu u Turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije, 'promotivnim menijima tradicionalnih jela u modernom jesenskom ruhu', u devet tamošnjih restorana. Tamo ćete imati priliku kušati čak i čips od šarana.

- Ljubitelji Slavonije i Baranje, sladokusci i gurmani pripremite se za drugo izdanje Osijek Gourmeta koji vas vodi u svijet riječnih okusa! U sklopu drugog izdanja Osijek Gourmeta, devet renomiranih osječkih restorana postat će prava gourmet oaza tijekom Tjedna riječne ribe, koji će se održati od 3. do 13. studenog, otkrivajući autentičnu slavonsku i baranjsku kulinarsku baštinu - pojašnjavaju u TZ Osječko-baranjske županije.

- Ove godine je pažnja gurmana usmjerena prema vodama rijeka Drave i Dunava te brojnim slavonskim jezerima koji su dom nekim od nadaleko poznatih vrsta riba, poput soma i šarana... Na menijima će se naći klasični specijaliteti poput perkelta s domaćim tijestom (često u kombinaciji sa sirom i slaninom) te legendarni fiš-paprikaš koji broji mnoge poklonike u Osijeku - opisali su što možete očekivati.

- Smuđ orly zadovoljit će one koji preferiraju nježniji, ali ništa manje ukusan okus, dok će šaran na rašljama u okolici grada oduševiti strpljive gurmane. Ne zaboravimo ni paštete od riječne ribe, savršene kao predjelo ili hrskavi čips od šarana za one koji vole grickati dok uživaju u raznolikim okusima - dodaju.

Više detalja i popis restorana pronaći ćete OVDJE

Špilja Lokvarka, Gorski kotar

Radi se o najdubljoj špilji u našoj zemlji, za koju kažu i da je 'jedna od najljepših špilja hrvatskog krša'. Nalazi se kraj Lokvi, a posjetiti je možete svaki dan od srijede do nedjelje te svim državnim blagdanima. Ulaz u nju je predviđen u nekoliko navrata tijekom dana - u 9, 11, 13 i 15 sati. Cijena ulaza je 12 eura dok grupe imaju popust pa ulaznicu plaćaju nešto manje, 10 eura.

- Najdublja je špilja u Hrvatskoj i ima 6 etaža od kojih su prve 4 otvorene za posjetitelje. Duljina zasad otkrivenog dijela špilje iznosi 1179 metara, dubina 275 metara a dubina obnovljenog dijela 75 metara. Temperatura unutar špilje kreće se u rasponu od 6 do 8 stupnjeva. Turistički je obnovljena 1912. godine - kažu u Turističkoj zajednici Gorski kotar.

- Spilju je 1911. godine sasvim slučajno, prilikom iskopavanja kamena vapnenca otkrio Jakov Bolf Talijanetov. Spilju je prvi istražio geolog Josip Poljak koji je spilju nazvao Lipa po brdu Debela lipa. Kasnije je njezino ime izmijenjeno iz razloga što se spilja ne nalazi u brdu Debela lipa, već u brdu Kameniti vrh. Za spilju Lokvarku Poljak je napisao da je jedna od najljepših spilja hrvatskog krša - stoji na lokvarka.hr.

Točnu lokaciju ove špilje pronaći ćete OVDJE

Porečdox, Poreč

- Porečdox je međunarodni festival dokumentarnog filma. Filmski program ima naglasak na regionalnim ostvarenjima, a popratni sadržaj donosi izložbe, radionice, okrugle stolove i drugo - kažu u Turističkoj zajednici Istre.

Dokumentarce možete pogledati u kinu na Narodnom trgu 1 u Poreču. Festival traje od 4. do 11. studenog.

Detaljan raspored projekcija pronaći ćete OVDJE

Bohinj - pješačka tura

Radi se o organiziranom jednodnevnom izletu autobusom iz Zagreba. Predviđen polazak je u nedjelju 5. studenog u 7 sati, a cijena je 26 eura. Povratak je planiran u večernjim satima.

- Na pješačkoj turi koja traje cca 4 sata, umjereno fizički zahtjevnoj, poklonici prirode i hodanja imat će prilike propješačiti uz najveće slovensko jezero: Bohinj! Ishodište je u Ribčevom Lazu, a završetak na slapu Savice. U kasnu jesen osjetite očaravajući smiraj slovenske alpske ljepote - kažu u putničkoj agenciji Autoturist koja organizira ovaj izlet.

- To je slovensko najveće jezero, a zbog svoje kristalno čiste plavozelene boje i ne tolike komercijaliziranosti pravi je raj za sve ljubitelje prirode. Nalazi se u Julijskim Alpama te je dio slovenskog Nacionalnog parka Triglav. U Ribčevom Lazu nalazi se i vrlo vrijedan spomenik kulture i povijesti, crkvica Sv.Ivana Krstitelja, stara sedam stoljeća, a koja čuva neke od najstarijih srednjovjekovnih freski u Sloveniji uopće. Preporučujemo razgledavanje crkvice (doplata za ulaznicu na licu mjesta ukoliko je crkvica otvorena) - dodali su.

Kažu da je staza kondicijski i tehnički umjereno zahtjevna, a obvezna je udobna i čvrsta sportska/planinarska obuća prikladna za boravak u prirodi i višesatno hodanje. Preporučuju da se slojevito odjenete i ponesete dovoljno tekućine.

Više detalja o izletu pronaći ćete OVDJE