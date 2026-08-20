Tko će mi narezati salamu? Zašto na odjelima delikatesa popodne često nema nikoga

Prizor je poznat mnogima: prilazite odjelu delikatesa u supermarketu, planirajući kupiti svježe narezanu šunku ili sir za večeru, no iza pulta ne stoji nitko. Vitrina je poluprazna, a jedina opcija su unaprijed zapakirani proizvodi. Scena koja se donedavno smatrala iznimkom, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci i u popodnevnim satima, postaje nova stvarnost u hrvatskim trgovinama. Razlog nije privremena pauza zaposlenika, već dublji, strukturni problem koji pogađa cijeli sektor - kronični nedostatak radne snage.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:18 Suhomesnati proizvodi | Video: 24sata/pixsell

Slika koja postaje svakodnevica

Da ovo nije samo anegdotalni dojam, potvrđuju i konkretni primjeri. U jednom zagrebačkom supermarketu kupce je dočekao natpis koji ih obavještava da se usluga rezanja suhomesnatih proizvoda i sireva nudi isključivo do 14 sati. Nakon toga, kupci su prepušteni sami sebi i vakuumiranim pakiranjima. Trgovci su, pritisnuti nemogućnošću pronalaska dovoljnog broja radnika, prisiljeni na reorganizaciju. Odjeli koji zahtijevaju najviše interakcije s kupcima i specifičnih vještina, poput delikatesa i mesnica, prvi su na udaru. Umjesto uslužnog pulta, fokus se prebacuje na samoposlužne vitrine i industrijski zapakiranu robu, što smanjuje potrebu za stručnim osobljem. Američki trgovci suočavaju se s istim izazovima; neki su zbog nedostatka radnika bili prisiljeni u potpunosti zatvoriti svoje popularne salatne barove, unatoč velikoj potražnji kupaca. Problem nije u nedostatku volje, već u nedostatku ljudi.

Zašto su delikatese prve na udaru?

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Rad na odjelu delikatesa jedan je od najzahtjevnijih poslova u supermarketu. Online forumi i svjedočanstva bivših i sadašnjih zaposlenika iz cijelog svijeta oslikavaju sličnu sliku: radi se o poslu koji je često potplaćen u odnosu na druge odjele, a istovremeno nosi znatno više odgovornosti. Zaposlenici moraju istovremeno posluživati zahtjevne kupce, pripremati sendviče i salate, peći piliće, brinuti o strogim higijenskim i temperaturnim standardima, puniti vitrine i čistiti opremu.

Radno okruženje opisuje se kao izrazito stresno, s velikom količinom posla koju treba obaviti u kratkom vremenu. Pritisak je posebno velik tijekom blagdana, kada narudžbe postaju ogromne. Jedan zaposlenik opisao je kako kupci naručuju i po nekoliko stotina komada pohane piletine, a sve narudžbe moraju biti isporučene na vrijeme, uz redovito punjenje vitrina za ostale kupce. Zbog teških uvjeta i relativno niske plaće, fluktuacija radnika na ovim odjelima iznimno je visoka. Mnogi radnici ne zadržavaju se dugo, a pronaći nove, voljne preuzeti tako zahtjevan posao, postaje sve teže.

Dublji korijeni problema u Hrvatskoj

Problem praznih odjela delikatesa samo je vrh sante leda. Hrvatski sektor maloprodaje, slično kao i turizam i ugostiteljstvo, suočava se s egzodusom radne snage. U kratkom razdoblju sektor je napustilo oko 15.000 radnika, a razlozi su višestruki. Niske plaće koje ne prate rast troškova života, fizički i psihički zahtjevni uvjeti rada te velika konkurencija iz turističkog sektora, koji tijekom sezone nudi veće plaće, samo su neki od faktora. Mnogi iskusni trgovci odlaze u inozemstvo, gdje za isti posao mogu zaraditi znatno više. Prema nekim analizama, plaće u hrvatskom turizmu i ugostiteljstvu porasle su za oko 75 posto od 2019. godine, što dodatno otežava poziciju maloprodaje u borbi za radnike. Kako bi premostili jaz, trgovački lanci sve se više oslanjaju na zapošljavanje studenata i umirovljenika, a u skladištima i na poslovima slaganja robe sve je više stranih radnika, najčešće iz azijskih zemalja.

Poslodavci su prisiljeni na kreativne mjere kako bi privukli i zadržali zaposlenike. Bonusi za zapošljavanje postali su uobičajena praksa, a neki lanci nude i bonuse za preporuke postojećim zaposlenicima. Međutim, stručnjaci upozoravaju da kratkoročne financijske injekcije nisu dovoljne. U okruženju gdje se za radnike bore svi, od restorana brze hrane do velikih trgovačkih lanaca, ključnu ulogu počinju igrati drugi faktori. Fleksibilnost i predvidljivost rasporeda postaju presudni. Istraživanja pokazuju da zaposlenici iznimno cijene kada raspored dobiju dovoljno unaprijed i kada imaju mogućnost zamjene smjena. Tvrtke koje ulažu u softverska rješenja za pametnije planiranje smjena i bolju komunikaciju sa zaposlenicima ostvaruju bolje rezultate u zadržavanju radne snage. U konačnici, poruka je jasna: u današnjem tržištu rada, poslodavci se moraju "marketinški obraćati" svojim zaposlenicima gotovo više nego svojim kupcima.