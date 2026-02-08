Obavijesti

FOTO Profesionalna ljubavnica upozorila: 'Ako u kuću dovedete zgodnu dadilju, riskirate brak'

Amy Kupps, kreatorica sadržaja za odrasle i samoproglašena profesionalna ljubavnica, ponovno je izazvala brojne reakcije javnosti svojim kontroverznim izjavama o vezama i braku. Amerikanka iz Sjeverne Karoline tvrdi da žene koje zapošljavaju atraktivne dadilje riskiraju nevjeru partnera
Kupps, bivša učiteljica koja danas zarađuje objavljivanjem sadržaja na platformi za odrasle, otvoreno govori o odnosima s oženjenim muškarcima. | Foto: Instagram
