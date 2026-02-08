FOTO Profesionalna ljubavnica upozorila: 'Ako u kuću dovedete zgodnu dadilju, riskirate brak'

Amy Kupps, kreatorica sadržaja za odrasle i samoproglašena profesionalna ljubavnica, ponovno je izazvala brojne reakcije javnosti svojim kontroverznim izjavama o vezama i braku. Amerikanka iz Sjeverne Karoline tvrdi da žene koje zapošljavaju atraktivne dadilje riskiraju nevjeru partnera
Kupps, bivša učiteljica koja danas zarađuje objavljivanjem sadržaja na platformi za odrasle, otvoreno govori o odnosima s oženjenim muškarcima.
| Foto: Instagram
Kako tvrdi, kroz razgovore s partnerima često sluša njihove bračne probleme i razloge zbog kojih ulaze u izvanbračne veze.
Prema Amy, zapošljavanje mlade i atraktivne dadilje može stvoriti dodatno iskušenje u vezi, osobito ako par već ima problema u intimnom odnosu.
- Ako je dadilja mlada, privlačna i slobodna, treba biti oprezan. Ako vi i partner nemate intimne odnose, ne treba vas iznenaditi ako pokuša provoditi vrijeme nasamo s njom - tvrdi Kupps.
Svoje mišljenje temelji i na vlastitom iskustvu. Otkrila je kako su ona i bivši partner imali intimne odnose s dadiljom koju su zaposlili, što su kasnije, kako kaže, priznali jedno drugome bez većih sukoba.
Kupps tvrdi kako su joj se javili i obožavatelji koji su priznali da su imali aferu s dadiljama svoje djece, često bez znanja partnerice.
Iako priznaje da se takve situacije događaju, smatra da bi iskrenost u vezi trebala biti prioritet.
- Mislim da bi partneri trebali biti iskreni. Ako je brak u krizi, a dvoje odraslih ljudi pristane na odnos, to je njihova odluka, sve dok djeca nisu pogođena - rekla je.
Zbog svoje popularnosti, Amy tvrdi da je dobila i ponude da radi kao dadilja, uz vrlo visoke honorare. Navodi kako su joj pojedini obožavatelji nudili i do 10 tisuća dolara tjedno.
Izjave Amy Kupps često izazivaju podijeljene reakcije. Dok jedni smatraju da otvoreno govori o problemima u vezama, drugi kritiziraju njezine stavove i način na koji prikazuje partnerske odnose.
