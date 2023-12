Kamo za vikend: Od disko ludila 'Studija 54' do planinarenja i dočeka u podne u Fužinama

Ako ćete zadnji vikend u godini provesti u Zagrebu, u Tvornici kulture u subotu, 30. prosinca, s početkom u 21 sat, čeka vas posebna poslastica: Podsjetnik na Studio 54, u organizaciji DJ-a Tome Ricova, uz pojačanje DJ Nene i zvijezde zagrebačkih tuluma Stanka Bondže.

Party je organiziran povodom 25. obljetnice legendarnog programa Studija 54, uz listu najvećih hitova 70-ih, od Diane Ross, Bee Geesa, Chica, ABBA-e, Boney M-a i mnogih drugih izvođača. Dress code je poznat: poželjno je oživjeti blještavilo glamura iz vremena najvećih disko klasika, uz lude plesne pokrete koji su nekad poticali na hedonizam i dekadenciju, a danas su odlična kulisa za sjajan provod. I dobra priprema za ludi doček 2024. godine.

Inače, na Silvestrovo će se u novoj pješačkoj zoni u Masarykovoj i Preradovićevoj ulici održati i ludi ispraćaj 2023. godine. U 11 sati počinje predstava za djecu, uz nazdravljanje dječjim pjenušcem i darovima. Bit će tu i besplatni facepainting, od 11 do 13 sati, a odmah nakon te proslave kreće i zagrijavanje za odrasle: DJ Stanko Bonžda i DJ Zozzo sve pozivaju na ludi Disco house party, a od 18 sati DJ pult zauzima DJ Primec koji će nas uvesti u iduću godinu. Za dobru klopu i još bolju cugu za ispraćaj 2023. godine pobrinut će se ugostitelji u 10 adventskih kućica s prigodnom street food ponudom i tradicionalnim domaćim zimskim jelima u slanoj i slatkoj varijanti.

Kišni razdraganci u Zagrebu ili izlet?

Zadnji dan godine, nedjelja, 31. prosinca, u prijepodnevnim satima često je rezerviran za dječji doček Nove godine, pa tako i Zagrepčani svoje mališane ili klince koji gostuju u gradu mogu povesti na Trg kralja Tomislava, u Ledeni park. Ekipa Ledenog parka priredila je bogat program dočeka za velike i male posjetitelje. Za Staru godinu očekuje vas najluđi tulum za djecu uz Ivanku Mazurkijević, Mrleta i Kišne razdragance, facepainting s vilenjacima te odbrojavanje u podne. Družit ćemo se uz odličan glazbeni program, bogatu ponudu hrane i pića, a sve u veselom iščekivanju 2024. godine u koju, na ovoj lokaciji, doslovce možete uklizati.

Kako bi blagdanska idila bila potpuna, organizatori su posvetili jednaku pažnju i odraslim posjetiteljima, kreirajući program koji će upotpuniti radost blagdana za sve generacije. Osim bogate ugostiteljske ponude tu je i posebna ponuda toplih pića, koktela i nezaobilaznog pjenušca, glazbeni program u ritmu najljepših domaćih i stranih blagdanskih hitova koji će sigurno rasplesati posjetitelje te nekoliko fotopointova, od kojih se posebno izdvaja poljubac ispod imele, idealan za zaljubljene parove. N

Foto: PR

ovogodišnji program trajat će od 11 do 1 iza ponoći, no klizalište će, izvanredno te noći, biti otvoreno sve do 2 sata, kako bi posjetitelji mogli doslovce uklizati u novu godinu.

Kako bismo kraj godine mogli dočekati uz relativno lijepo i toplo vrijeme, mnogi će se, vjerojatno, odlučiti za obiteljski izlet, kako bi aktivno ispratili staru i dočekali 2024. godinu. Mnogi Zagrepčani, ali i stanovnici Primorsko-goranske županije, godinama se već odlučuju za doček Nove godine u podne, u malom mjestu Fužine, u srcu Gorskog kotara. Ovogodišnje Silvestrovo 'pada' gotovo idealno za to da tu proslavu pretvorite u čaroban vikend. Naime, Turistička zajednica Gorskog kotara u ove dane već tradicionalno organizira šetnje gostiju nekim od najljepših staza toga kraja, uz proslave koje su 'priprema' za podnevni doček, a onda i onaj stvarni doček Nove u ponoć.

Planinarenje uz doček u podne

Dakle, evo ideje za subotu i nedjelju: U subotu, 30. prosinca, u općini Brod Moravice od 13 do 17 sati u planu je šetnja na Špičasti vrh i zabava „Ususret Silvestrovu“. Riječ je o približno 5 kilometara dugoj stazi, uglavnom laganoj ili srednje težine, koja se preporučuje obiteljima s djecom koja su starija od 7 godina, odnosno djecom koja se donekle mogu kretati u tempu odraslih. Šetnju vode lokalni vodiči koji će goste upoznati sa zanimljivostima kraja, a po usponu na Špičasti vrh u planu je dobra zabava. Cijena ovog izleta je 12 eura za odrasle i 6 za djecu.

Ako propustite ovaj izlet, ili se niste previše umorili, vrijedi zabilježiti: U nedjelju, 31. prosinca iz Fužina se ide na Preradovićev vrh, uz obilazak dva jezera i zakusku domaćih proizvoda. Ova šetnja 'osvježit' će vas taman pred poznati doček u podne: polazi se u 9 sati i dolazi na cilj baš u podne. Riječ je o približno 7 kilometara lagane do srednje teške šetnje u koju se mogu upustiti obitelji s djecom starijom od 7 godina, odnosno djecom koja mogu pratiti tempo odraslih. Cijena šetnje je 20 eura za odrasle i 10 eura za djecu.

Inače, na doček Nove u podne u Fužinama, manifestaciju koja se tradicionalno održava već 20 godina, možete doći i direktno vlakom iz Zagreba i Rijeke, no karte je dobro nabaviti prije.

Skok u more za vitalnost

Želite li u novu godinu ući vitalniji, dobar je trenutak za posjet Lošinju, kojeg nazivaju otokom vitalnosti. Oni najhrabriji, u subotu 30. prosinca mogu prošetati do plaže Veli žal u Sunčanoj uvali i također tradicionalno zaplivati u moru. Kad tako osnažite duh i tijelo, domaćini će vas počastiti tradicionalnim čuvenim lošinjskim čajem, osigurati tople ogrtače i 'budno oko kamere' da se ta hrabri pothvat ovjekovječi, a slijedi dobar provod kao priprema za doček idućeg dana.

U Ličko-senjsku županiju, konkretnije Gospić, isplati se navratiti zbog 'velikog finala' adventa već u petak, 29. prosinca, kad će se održati Strauss, „Novogodišnji koncert“ simfonijskog orkestra Kharkivskog nacionalnog akademskog kazališta, pravi spektakl ozbiljne glazbe i plesa te bal kakvog nemamo često prilike vidjeti u ovako malim mjestima. Na koncertu će solisti i simfonijski orkestar Kharkivskog nacionalnog akademskog kazališta opere i baleta pod ravnanjem dirigenta Dmitra Morozova izvoditi djela Johana Straussa.

Ponešto za djecu i za mlade

U subotu 30. prosinca u planu je doček dječje nove godine, na kojem će nastupiti popularna Domenica Žuvela, koja će zajedno sa djecom i odraslima puštati lampione dobrih želja. Kao uvod u novogodišnju noć u nedjelju, 31. prosinca organiziran je doček nove godine u podne, uz tamburaški sastav “Bosutski bećari” te hrvatsko-slovenski ženski tercetni sastav “Učiteljice”.

U Šibenskom klubu Azimut, u subotu 30. prosinca nastupit će indie-rock band iz Srbije KOIKOI. Riječ je o jednome od najfascinantnijih live bendova u regiji, koji je nedavno potpisao suradnju s uglednom francuskom booking agencijom Voulez-vous Danser. Lani su bili u finalu HEMI glazbene nagrade i ulovili nominaciju za Music Moves Europe Awards 2023, kao jedan od 15 najboljih nadolazećih artista u Europi. Ulaznice su u prodaji preko sustava Entrio, po cijeni od 10 eura.

Promenada Gradske glazbe Stari Grad

Za one koji novogodišnje praznike provode u Splitsko-dalmatinskoj županiji Turistička zajednica posebno ističe koncert klasične glazbe Tria Ventus, koji će se održati na Trgu Franje Tuđmana u Sinju, u subotu, 30. prosinca, s početkom u 19:00 sati, a 31. Prosinca u 10 sati na istom mjestu Udruga ,,Sinjski ferali'' organizira dječji doček Nove godine. U Starom Gradu na Hvaru, u nedjelju, 31. prosinca, uz doček Nove godine za klince, od 12 sati održat će se i promenada Hrvatske gradske glazbe Stari Grad, koja je osnovana još 1876. godine.