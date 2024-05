Kamo za vikend: Od Festivala kulena i antičke zabave do slavlja na recikliranom imanju

Izabrali smo za vas sedam lokacija na kojima ćete se dobro zabaviti, fino jesti i piti, ali i nešto zanimljivo naučiti. Zato, odlijepite se od kauča, potrpajte obitelj u auto i krenite u avanturu. Zabave će biti i za male i velike. Na svoje će doći ljubitelji prirode, ali i gurmani koji dobro jelo nikad ne propuštaju.

Art park Zagreb

Art park putuje dalje i stiže na novu zagrebačku adresu Trodnevna pošiljka umjetnosti, glazbe i druženja stiže brzo i sigurno u Klet na adresu Ilica 73 Preuzimanje pošte na ovoj tranzitnoj lokaciji prije Pule očekujte 24., 25. & 26. svibnja 2024. prema sljedećem rasporedu, kaže organizator.

Program:

24.5. - PETAK - od 16 h

Otvorenje izložbe Zvonimira Haramije Hansa

Mili zvuci za naše uši by Lunar

Langosh banda nam fino kuha

Smuc kamion nam fino toči

25.5. – SUBOTA - od 16 h

Pogled na izložbu u miru ako si propustio otvorenje

Michel & Bare vrte ploče

26.5. – NEDJELJA – od 16 h

Zadnji pogled na izložbu da ne kažeš da nisi stigao

Nedjeljni film uz kokice

Kraljevski gulaš kakav nisi probao

Japan u Rijeci

Radi se o šestotjednom događanju posvećenom japanskoj kulturi i tehnologiji, a ovog vikenda imate priliku kušati japanske slastice, naučiti Shibari, tehniku koju nazivaju i 'umjetnost čvorova'. Tu su i izložbe '30 godina PlayStationa' i 'Japanski oldtimeri', kao i turnir u igricama.

'30 godina PlayStationa' - izložba i turniri u igrama, Exportdrvo na Delti, drugi kat. Izložba je posvećena 30. obljetnici Sony PlayStation igraće konzole, ali i povijesti Sonyja - najveće japanske elektroničke kompanije. Izložba će predstaviti gotovo 200 predmeta i brojne povijesne činjenice iz rane povijesti Sonya. Iz muzejske zbirke bit će izloženo nekoliko rijetkih PlayStation konzola. Također, bit će dostupni obilasci s vodičem.

'Japanski oldtimeri' - izložba japanskih automobila i motocikala, mjesto održavanja je skladište Exportdrva, prvi kat. Organizatori ove izložbe su Oldtimer klub Rijeka, 'Peek&Poke' i Suzuki A.C. Integra. Prikazat će japanske oldtimer automobile japanskih proizvođača. Tijekom sajma organizirat će vođene obilaske za grupe.

'Moj Japan' - izložba u Pomorskom i povijesnom muzeju koji će prikazati eksponate iz svoje zbirke o Japanu, ali i priče ljudi iz Hrvatske koji su prvi put posjetili Japan, njihove dojmove i suvenire.

Tjedan japanskih slastica - organiziran je u slastičarnica Slon ispred Katedrale sv. Vida koja će nuditi poseban izbor najboljih japanskih slastica.

'Shibari – umjetnost čvorova - ova radionica namijenjena je starijima od 18 godina, održat će se u Clubu Palach. Talijanski majstor Andrea Ropesa izvodit će vještinu shibari tehnike uz prezentaciju i radionicu za parove.

Cijelo program pronaći ćete OVDJE

Festival kulena, Branjin Vrh

Ako ste ljubitelj kulena i ostalih slavonskih delicija, uputite se u subotu u Kuću baranjskog kulena u Branjin Vrhu na adresi Svetog Križa 61. Program počinje u 10 sati sajmom kulena i ostalih domaćih proizvoda, a organizirat će i kušanje kulena kao i radionicu sljubljivanja kulena i vina.

- Turistička zajednica Baranje uz Grad Beli Manastir, Udrugu proizvođača kulena – Baranjski kulen i LAG Baranja 25. svibnja organizira Festival Kulena u Kući Baranjskog kulena u Branjin Vrhu. Tijekom cjelodnevnog sajamskog, glazbenog i gastronomskog programa u centru pozornosti bit će promocija Baranjskog kulena i proglašenje šampiona 2. Nacionalnog ocjenjivanja kulena. Ako ste ljubitelj ove tradicionalne baranjske gastronomske delikatese, ovaj događaj ne smijete propustiti - kažu u Turističkoj zajednici Baranje.

Program:

10 do 20 sati - Sajam kulena i domaćih proizvoda, glazbeni program

10 sati - Otvorenje Festivala

11 sati - Dodjela priznanja 2. Nacionalnog ocjenjivanja kulena

12,30 sati - Okrugli stol: Proizvodni lanci u proizvodnji tradicionalnih suhomesnatih proizvoda

14 sati - Kušanje uzoraka natjecateljskih kulena

17 sati - Radionica sljubljivanja kulena i vina

Orahovačko proljeće

Od 24. svibnja do 2. lipnja u Orahovici imate priliku posjetiti najveću gradsku manifestaciju 56. Orahovačko proljeće. Program počinje 24. svibnja u 20 sati otvorenjem izložbe pod nazivom Sva naša proljeća, a subota je rezervirana je za sadržaje Enigmatske udruge Orahovica.

Prvo u 15 sati započinje Otvoreno prvenstvo grada Orahovice u rješavanju sudoku zadataka, dok će u 17 sati započeti veliki PUB kviz otvoren za sve ekipe željne provjere vlastitog znanja. U nedjelju 26. svibnja na redu je velik oktanski spektakl u Novoj Jošavi, prigradskom naselju Orahovice – 3. Susret off road vozila u organizaciji OFF road kluba Orahovica. Program počinje u 12 sati i traje do kasnih poslijepodnevnih sati. U ponedjeljak 27. svibnja na rasporedu su dvije izložbe, prva je u višenamjenskoj dvorani pod nazivom ”Koloristične dimenzije” autorice Gite Majer s otvorenjem u 17 sati koju će građani Orahovice moći pogledati i dan poslije od 9 sati. Drugu izložbu, pod nazivom ”Orahovica – nekada i sada”, priprema Ogranak Matice hrvatske u Orahovici, a otvorenje je u 17 sati i otvorena je do 2. lipnja - kažu u Virovitičko-podravskoj županiji.

- Subota, 1. lipnja počinje u 10 sati igraonicom Pagoland u središnjem gradskom parku, a u nastavku dana na igralištu NK Papuk igra se niz nogometnih utakmica, u 10 sati sastat će se početnici Papuka i Virovitice, u 11 sati na teren će mlađi pioniri Papuka i NK Okrugljače, a u 18 sati igrat će veterani Papuka i Mladosti i Đakovačke satnice. U tijeku toga dana točnije u 15 sati službeno će biti otvoren Međunarodni teniski turnir ”Orahovačko proljeće 2024.”, a u večernjim satima i to od 21 sat počet će koncert Zlatka Pejakovića na ljetnoj pozornici središnjeg gradskog parka - dodali su.

- I onda središnji dan 56. Orahovačkog proljeća, nedjelja, 2. lipnja. Dan započinje u 7 sati Kupom grada Orahovice u lovu ribe udicom na plovak na orahovačkim ribnjacima u organizaciji ŠRK Šaran Orahovica, zatim u 10 sati se nastavlja igraonica Pagoland, a u isto vrijeme bit će otvorena na razgledanje izložba lego kockica u organizaciji Udruge PAUK. Točno u 10 sati započinje najtradicionalniji i središnji događaj svakog Orahovačkog proljeća – Cvjetni korzo s tisuće sudionika obučenih u cvijeće i proljeće koji će proći središtem grada. U 11:30 na rasporedu je drugi najtradicionalniji događaj Orahovačkog proljeća, a to je Smotra folklora na ljetnoj pozornici dok će u središnjem gradskom parku biti postavljene i izložbe ”Zlatne godine” izložba ručnih radova u organizaciji Orahovačke udruge umirovljenika i starijih osoba te izložba radova Udruge Jaglac. U 13 sati je finale međunarodnog teniskog turnira, a 56. Orahovačko proljeće bit će zatvoreno u 19 sati proslavom 15 godina rada Osnovne glazbene škole Milka Kelemena Slatina, Područne škole Orahovica uz koncert polaznika škole i gostiju. 56. Orahovačko proljeće je pod visoko pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta te Ministarstva poljoprivrede - otkrili su što sve tamo možete doživjeti.

Reciklirano imanje, Vukomeričke gorice

Reciklirano imanje Vukomerić slavi velikih 25 godina postojanja! Četvrt stoljeća nam je prošlo u stvaranju ove nevjerojatne životne priče. Sanjali smo uravnotežen život u skladu sa prirodom u dobrom društvu, slobodu, neovisnost, održivo domaćinstvo, edukacijski centar, ruralni inkubator ideja, mjesto za igranje i istraživanje, ishodište za okupljanje zajednice, autonomnu zonu i još sto čuda. Gotovo sve to sanjali smo iz nule, bez puno znanja i novaca, mladi i nadobudni, ali uz jasan cilj, životnu posvećenost i kontinuirani rad i učenje uspjeli smo materijalizirati. Sreća je velika. Zanos još veći. Nakon svih ovih godina i svega što smo prošli, često imamo osjećaj da smo na početku, da naše vrijeme tek dolazi i da moramo još puno toga dati ovom društvu, kaže organizator.

Inače, reciklirano imanje je projekt udruge ZMAG, a zamišljeno je kao ekoselo i poligon za istraživanje permakulture i održivog načina života.

- Hvala svim dragim ljudima i organizacijama koji su s nama i uz nas stvarali ovaj mali raj u srcu Vukomeričkih gorica. Rođendan slavimo uz šumski sajam domaćih proizvoda, gomilu radionica i animacija za djecu, stručne ture po imanju, društvene igre, tematske rasprave, filmske projekcije i izložbu fotografija. Sve to uz dobru domaću hranu i piće, a u večernjim satima nezaobilazni pizza party nakon čega kreće band i DJ program do duboko u noć. Svi ste pozvani! Najave nisu potrebne - dodali su i otkrili detaljan program.

Program:

10h Dobro nam došli dragi ljudi!

Dječji program by Tri praščića

11h Treasure hunt - preživljavanje u prirodi by Pero Man

12h Seed bombs - kuglice sjemena by Dunja

13h Face painting by Sunčana Bartaković

16h Klaunska animacija, stare dječje igre i spektakularna vožnja traktorom by Matko & Kolumbo

U travnju je završio još jedan ZMAG-ov rezidencijalni tečaj permakulturnog dizajniranja koji se održao od 15.3. do...

Program:

10 do 18h Šumski sajam - domaći, ekološki i lokalni proizvodi, razmjena sjemena, razmjena odjeće (do 5 komada) i starina

12h Stručna tura po Recikliranom imanju po temama hrana, graditeljstvo, otpad, energija, ekonomija & permakultura by Matko

14h Ruuuučak

15h Razgovori o zajednicama by Ivan Zoković & Dražen Šimleša

16h Stručna tura po Recikliranom imanju po temama hrana, graditeljstvo, otpad, energija, ekonomija & permakultura by Pero Man

18h Seoski pub kviz by Una & Dunja

19h Pizza Party by Doms & Marko

20h Torta, govorancija i prikazivanje prvog (i jedinog) filma o Recikliranom imanju iz 2001., film by Iva Kraljević

21h Žonglerski vatreni show Firegarden by Stara klaunska banda Ludek, Kolumbo, Barabba & Čičak

Paljenje Velikog krijesa

20 – 24h Party

Koncert: Kasia Tribe

- Program je besplatan. Hrana je besplatna. Donacije dobrodošle. Napomena: Ukoliko dolazite sa psom, obavezna je upotreba povodca cijelo vrijeme - kaže organizator.

Adresa je Vukomerić 23/3

Dani antike u Puli

U svibnju kada sve prelijepo miriše i budi sjećanja, u jednom od najljepših gradova na svijetu – Puli i ove godine održat će se tradicionalna manifestacija 'Dani antike'. Kroz ovaj tematski događaj 'dašak rimskog carstva' žive slike antičke pule u sadašnjem trenutku vratit će nas u daleku prošlost. U potrazi za antičkom ljepotom (quaestio de pulchritudine antiqua), a u čast antičkog vjenčanja, na prelijepom pulskom forumu, publika će uživati i vrlo aktivno sudjelovati tijekom cijele manifestacije. na taj način stvarat će jedno novo zajedništvo ugradivši svoje misli, emocije i iskustva, kažu u Turističkoj zajednici grada Pule.

U Puli počeli Dani antike | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Mirisna aura žene, tajna jednog balzamarija (odor feminae – secretum balsamarii), zvukovi antike (soni antiqui), okusi antike (gustus antiquitatis) probudit će sva vaša čula. Kroz metodu story telling prikazat će se običaji i tradicija koja je prethodila rimskom vjenčanju (nuptiae romanae). U antičko doba čin vjenčanja bio je izražen preciznom izjavom koja je glasila: 'Ja uzimam tebe kao ženu (ili muža) i obećavam ti vjernost u dobrim i zlim situacijama'. Samom braku su prethodile zaruke, koje su se pripremale mjesecima, čak i godinama, prije samog čina braka. Uz određene glazbene i plesne performanse ispred jedinstvenog Augustovog hrama kroz living history publika će doživjeti jedan poseban oblik povezivanja i slavlja - pojasnili su.

- Radionica Art and wine – antički motivi (ars vinumque) vas poziva na aktivno sudjelovanje i vaš osobni dodir sa prošlošću.

Gladijatorska oštrica (hasta) moći će se vidjeti i upoznati gladijatore, a kroz završnicu ove manifestacije zadnjeg vikenda biti će i borbe gladijatora u pulskoj areni, koje predstavljaju vrijedan dio tri tisuće duge povijesti grada i njegove okolice - dodali su.

Program dana antike 2024. godine:

Petak (24.05. i 31.05.)

18:00 zvukovi antike

18:15 znakovi

18:30 gladijatorska oštrica

18:40 u potrazi za antičkom ljepotom

19:10 mirisna aura žene - tajna jednog balzamarija

19:40 rimski brak

20:00 priča jedne lire

20:40 okusi antike

21:15 rimsko vjenčanje

ples amfora

trbušni ples

u čast ženi modna priča

21:50 zvukovi antike

Subota (25.05.)

10:00 do 13:00 kutak domine

10:00 do 13:00 i ja ću postati gladijator - mala škola gladijatora

10:00 do 11:30 dječje priče - tjelesni odgoj malih Rimljana

12:00 do 13:00 obilazak antičkih lokaliteta - polazak sa foruma

18:00 do 20:00 kutak antičke domine

18:00 do 20:00 radionica art and wine - antički motivi

18:30 do 19:30 ženske ćakule

19:30 do 20:00 priča jedne lire - zvukovi antike

Dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u RH, šuma Kontija

Šuma Kontija nalazi se između Vrsara i Lima, i to je posebni rezervat šumske vegetacije koji vrijedi vidjeti. Usred te šume nalazi se Znanstveno-edukativni centar Kontija do kojeg je moguće doći biciklom ili pješice jer je zabranjeno automobilima voziti po šumi. Dani biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u RH tamo će biti obilježeni u subotu od 10 do 14 sati.

🌳💚 Proslavimo Dan ljubavi prema drveću! 🌳💚 Danas odvojimo trenutak da cijenimo nevjerojatna stabla koja čine naš svijet...

- Javna ustanova „Natura Histrica“, Turistička zajednica općine Vrsar i Općina Vrsar-Orsera pozivaju sve zainteresirane da dođu u subotu 25.05. u šumu Kontija, točnije u Znanstveno edukacijski centar u Kontija na zajedničko istraživanje bioraznolikosti za sve uzraste i obilježavanje Svjetskog dana pčela, Europskog dan mreže Natura 2000 i Međunarodnog dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Program počinje u 10:00 sati interpretativnom šetnjom „Skriveni život Kontije“ pod vodstvom vodiča interpretatora koja započinje ispred ZEC-a Kontija - kažu u Turističkoj zajednici općine Vrsar.

- Od 10:00-13:00 sati djelatnici JU „Natura Histrica“ će ispred ZEC-a Kontija zainteresiranim velikim i malim posjetiteljima pokazati različite sastavnice prirode Istre pomoću fotografija, karata, knjiga, različitih predmeta, ali i živih primjeraka životinja i biljaka. Posjetitelji će saznati kako izgleda jedan terenski dan djelatnika javne ustanove, promatrati sitne životinje i biljke lupom, gledati durbinom ptice (i slušati ih), okušati se u raspoznavanju različitih manjih i većih bića - dodali su.

Praksa šumske kupke, ili shinrin-yoku, koja potječe iz Japana, podrazumijeva bivanje u prirodi bez vježbanja ili...

- U 11:30 sati u prostoru ZEC Kontija održati će se predavanje „Ne moraš biti biolog da bi štitio bioraznolikost! Kako se uključiti?“ namijenjeno svima koji žele pomoći da bolje upoznamo i shvatimo prirodu. Ovogodišnji dan bioraznolikosti održava se pod geslom: "Budi dio Plana" koji ističe kako očuvanje bioraznolikosti ne provode samo stručnjaci već se svi mogu uključiti, a na predavanju ćete saznati na koje načine. U 13:00 sati ponoviti će se interpretativna šetnja „Skriveni život Kontije“ tijekom koje će posjetitelji otkriti dublje dimenzije prirode koja ih okružuje nevidljive na prvi pogled - otkrili su detalje programa.