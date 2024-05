Zaputite se u prirodu: Vozite se skelom, biciklirajte prirodom, budite znanstvenici i fino jedite

Vikend proveden na suncu i na zraku među voljenim ljudima savršen je scenarij, a možemo birati mnoštvo destinacija koje samo čekaju na nas. Ovog će nas vikenda vanjska temperatura poslužiti, pa se zaputite u avanturu koja može biti edukativna, zabavna i opuštajuća. Donosimo vam savjete o tome kako se pripremiti za izlet, što ponijeti i kamo se zaputiti ovog sunčanog vikenda.

Prije polaska u prirodu, osigurajte ruksak s potrepštinama koje vam mogu zatrebati. Obilje flore podrazumijeva i raznoliku faunu, u kojoj je mnoštvo kukaca. Kako biste zaštitili sebe i mališane u dubokoj travi, nosite duge nogavice i poprskajte kožu sredstvom koje odbija kukce. Kričave boje ih privlače, pa ako ne volite mušice na majici, izbjegavajte žutu, zelenu ili jarku ružičastu.

Spakirajte vodu u termosicu kako bi držala temperaturu - hladnu za vodu ili toplu za kavu. Nemojte zaboraviti flastere, koji mogu "spasiti dan" u slučaju nezgode. Odlično je imati i vlažne maramice u slučaju da istraživanje mališana skrene u blato, kao i dezinficijens za ruke prije jela u prirodi, ako se ne nađete u blizini tekuće vode.

U slučaju da ne idete ciljano u restoran ili jednostavno želite napraviti piknik, idealno je ponijeti namirnice koje ne zahtijevaju prethodnu kulinarsku obradu, a koje mogu biti konkretan obrok. Tuna pašteta ili jadranske sardine odmah su spremni za jelo.

1. Mlin na Muri

Zeleno Međimurje puno je ekomuzeja u kojima cijela obitelj može istraživati prirodne ljepote za koje malo tko zna. Vrlo atraktivna destinacija za male i velike je Mlin na Muri u Žabniku, gdje vas očekuje veliko kolo putujućeg mlina s početka 20. stoljeća. U kućici pored mlina živio je posljednji murski mlinar Franc Žalar, a kroz 3D "mlinarove oči" i mnoštvo drugih interaktivnih sadržaja možete vidjeti kako je izgledao njegov uobičajeni dan u postavu pod nazivom "Jen den v živleju mlinara Franca Žalara".

Old,Watermill,On,Mura,River,View,,Medjimurje,Region,Of,Croatia | Foto: Shutterstock

Pored mlina je skela, kojom je rijetko tko imao prilike voziti se, a upravo vas to čeka - prelazak na drugu stranu rijeke. Na kraju malenog labirinta posjetite i klupicu zaljubljenih, a zatim u okruženju mlina istražite etnološku zbirku obitelji Trstenjak i bistro Mlinarsku kuću, gdje možete isprobati domaće delicije. U blizini možete posjetiti i seoski turizam Goričanec s farmom konja, promatračnicu ptica, poučnu šetnicu, ribolovnu stazu - sve što jednom obiteljskom izletu treba.

2. Muzej krapinskih neandertalaca

Jedno od najvažnijih nalazišta pračovjeka u Europi nalazi se na samo 50-ak kilometara od Zagreba. Hušnjakovo i Muzej krapinskih neandertalaca jedinstveni su prikaz naših predaka i načina na koji su živjeli prije više desetaka tisuća godina. Ondje vas očekuje stalni postav muzeja, koncipiran u 18 tematskih cjelina s posebnim naglaskom na domaće nalazište.

Krapina,,Croatia,-,March,30,,2014,-,The,Neanderthal,Museum | Foto: Shutterstock

Nalazište je udaljeno samo nekoliko stotina metara od muzeja, pa možete prošetati do njega lako i obići lokaciju na kojoj su pronađeni važni arheološki nalazi. Klinci će uživati istražujući mjesta na kojima su živjeli naši preci, nakon što u muzeju vide kako su izgledali i čime su se bavili.

Uz stalni postav, očekuje vas mnoštvo radionica i interaktivnog sadržaja, a vaše dijete može nakratko postati geolog ili paleontolog, napraviti abecedu fosila ili pokušati izraditi torbicu prapovijesnom tehnikom.

3. Aquatika slatkovodni akvarij u Karlovcu

Četiri rijeke - Korana, Kupa, Mrežnica i Dobra - jedinstvena su obilježja Karlovca. Ovaj dojmljivi grad nudi jedini potpuno slatkovodni akvarij, koji vas čeka na desnoj obali Korane. Aquatika će cijeloj obitelji promijeniti pogled na važnost biološke raznolikosti i educirati posjetitelje o tome kako na održiv način koristiti iznimna prirodna bogatstva Hrvatske.

Two,Weeks,In,Croatia | Foto: Shutterstock

Posjetite slatkovodni akvarij, otkrijte mališanima bogatstvo hrvatskih rijeka, jezera, bara, močvara te njihovih biljnih i životinjskih stanovnika na jednome mjestu!

4. Biciklistička staza Parenzana

Ako ste ljubitelji bicikliranja, Parenzana je idealna staza za aktivni izlet. Ovu stazu smatraju laganom iako je većinskim dijelom na makadamu, a ne na asfaltu, pa pripazite na odabir bicikla. Parenzana se proteže od Plovanije do Poreča, pa ćete putem vidjeti i Buje, Grožnjan, Livade, Motovun, Vižinadu i Poreč. Visinska razlika je oko 870 metara, a procijenjeno vrijeme potrebno za prelazak staze je oko četiri sata. Ona nudi mnoštvo prekrasnih mjesta i krajolika, pa je odlična i za šetnju i lako se može pretvoriti u cjelodnevni izlet.

Family,Of,Four,Cycling | Foto: Shutterstock

Dio staze od Grožnjana do Motovuna očuvan je u izvornom stanju, a nekad su po trasi Parenzane vozili vlakovi, sve do 1935. godine. Prevozili su vino i maslinovo ulje do luke u Trstu, a danas umjesto njih možete se voziti vi s cijelom obitelji. Mališani će uživati u ovoj avanturi, a kad ogladne, iz ruksaka izvucite fini losos ili Eva tuna salatu Balance te posložite na kruh uz rajčicu. Takvoj užini malo tko može odoljeti!

5. Park znanosti u Mokricama

Interaktivni edukativni sadržaj namijenjen svim dobnim skupinama čeka vas u Parku znanosti, projektu čiji je cilj promicanje znanja i znanosti. Ako vaše dijete voli postavljati pitanja ili ga želite zainteresirati za nešto novo, Park znanosti odlična je ideja za vikend-izlet.

Smart,Girl,Doing,Scientific,Chemistry,Experiment,Wearing,Protection,Glasses,,Holding | Foto: Shutterstock

Kako ističu na službenim stranicama Parka, ondje ćete dobiti odgovor na pitanja poput: Kako odsvirati "Odu radosti" u hodu? Je li moguće razgovarati šapatom na 30 metara? Kako naučiti Pitagorin poučak u jednom pokretu? Je li moguće prošetati Sunčevim sustavom u samo sat vremena? i još mnoštvo drugih.

A kad se vratite s obiteljskog izleta umorni, osjećat ćete se odlično i "napunjenih baterija" za novi tjedan.

