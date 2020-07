- Ljudi usred pandemije \u017eele nekakav osje\u0107aj kontrole -\u00a0ka\u017ee\u00a0profesor epidemiologije sa Sveu\u010dili\u0161ta na Havajima\u00a0Alan Katz, pa mnogi tra\u017ee sigurnu mogu\u0107nost\u00a0da neko ugodno vrijeme provedu sami ili s najbli\u017eima.

Kako pi\u0161e portal Vox, posljednjih je godina\u00a0ljudima posebno privla\u010dno luksuzno\u00a0kampiranje ili 'glamping',\u00a0aktivnost koja\u00a0najve\u0107u popularnost do\u017eivljava upravo sad,\u00a0kad se svi\u00a0moramo dr\u017eati na dva metra udaljenosti jedni od drugih.

- Priroda nam omogu\u0107ava distancu, a da\u00a0o njoj razmi\u0161ljate - rekao je\u00a0Josh Lesnick, vlasnik tvrtke Collective Retreats koja organizira\u00a0luksuzna\u00a0kampiranja.\u00a0

Epidemiolozi i drugi stru\u010dnjaci stalno ponavljaju kako je na otvorenom\u00a0prostoru\u00a0rizik od zaraze puno ni\u017ei, a\u00a0priroda nam daje i mogu\u0107nost da 'usporimo' i odmaknemo se od \u017eivota i\u00a0svakodnevice.

Taj trend prate i Amerikanci koji od svibnja vi\u0161e nego ikad\u00a0posje\u0107uju prirodne i Nacionalne parkove poput Yellowstonea, Ziona i Grand Canyona, a rezervacije za razne oblike kampiranja u nevi\u0111enom su porastu: tvrtka RVshare koja nudi luksuzne \u0161atore i organizira kampiranje\u00a0od po\u010detka travnja je zabilje\u017eila rast od\u00a01600 posto.

Osim \u0161to se mnogi \u017eele skloniti u prirodu, na raspolaganju je i manje opcija za aktivne godi\u0161nje odmore pa se kampiranje \u010dini najsigurnijim izborom, pogotovo ako nudi sadr\u017eaje\u00a0poput tu\u0161eva, \u010distih \u0161atora ili kabina i udobnih kreveta, rekli su uz RVsharea.

Tvrtka Getaway koja iznajmljuje kamp ku\u0107ice i \u0161atore jedna je od\u00a0tih tvrtki koje bolje posluju od pandemije, a njen suosniva\u010d Pete Davis ka\u017ee da su im se 'neke stvari jednostavno poslo\u017eile'.

- \u0160atori su\u00a0jedan\u00a0od drugog dovoljno udaljeni, nema\u00a0recepcije i sve se dogovara beskontaktno - ka\u017ee Davis i dodaje da je 'to ono po \u010demu se razlikuju od\u00a0tipi\u010dnih hotela', a to ljudi danas\u00a0tra\u017ee.\u00a0

- Nema hodnika\u00a0a 'predvorja' su\u00a0dvori\u0161ta - rekao je Lesnick iz Collective Retreatsa, \u010diji su gosti uglavnom oni koji su do ove godine odmarali u luksuznim\u00a0hotelima.\u00a0

Na po\u010detku pandemije, ka\u017ee Lesnick,\u00a0stru\u010dnjaci su predvi\u0111ali da bi korona virus mogao bitno promijeniti na\u010din\u00a0putovanja i odabir same destinacije, kao i to da \u0107e ljudi biti spremniju vi\u0161e platiti odmor na kojem imaju i osje\u0107aj sigurnosti. A to se o\u010dito i ostvarilo.