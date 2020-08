Kanadski Arktik: Raspala se i zadnja netaknuta ledena ploča

Raspala se posljednja netaknuta ledena ploča na kanadskom Arktiku, izgubivši više od 40 posto površine u samo dva dana krajem lipnja, objavili su znanstvenici u petak

<p>Ploča Milne na rubu je otoka Ellesmere, u rijetko naseljenoj regiji Nunavut na sjeveru Kanade.</p><p>- Iznadprosječna temperatura, snažni vjetrovi i otvoreno more recept su za pucanje leda - objavila je na Twitteru Kanadska služba za ledenjake.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- To je površina cijelih gradova. Radi se o golemim komadima leda - rekao je Luke Copland, glaciolog na sveučilištu u Ottawi.</p><p>Površina ploče smanjila se za 80 četvornih kilometara. Radi usporedbe, površina Manhattana je 60 četvornih kilometara. </p><p>- Bila je to posljednja posve netaknuta ledena ploča. Sada se doslovno raspada - upozorio je Copland.</p><p>Arktik se posljednjih 30 godina zagrijava dvostruko više u odnosu na globalni prosjek, zbog procesa poznatog kao Arktička amplifikacija. No ove godine su temperature u tom polarnom području još intenzivnije. Površina ledenog pokrova najmanja je u posljednjih 40 godina. Rekordne temperature i razorni šumski požari opustošili su sibirsku Rusiju.</p><p>Ovo je ljeto na kanadskom Arktiku pet stupnjeva toplije od 30-godišnjeg prosjeka, rekao je Copland.</p><p>Zbog pucanja ploče na Ellesmereu nestalo je posljednje tzv. epiledeno jezero na sjevernoj hemisferi. Radi se o geološkoj pojavi u kojoj je slatka voda ograđena ledom i pluta na slanoj oceanskoj vodi.</p>