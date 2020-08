Ovo o krvi niste znali: Koliko komaraca treba da vam popiju svu krv, kako utječe na zdravlje

Krvožilni sustav je prilično kompliciran, pa je stoga važno paziti na njegovo zdravlje. Ovisno koju krvnu grupu imate, morate se više paziti određenih bolesti, a ponedjeljak je dan s najviše srčanih udara

<p>Internetski portal<a href="https://brightside.me/wonder-curiosities/20-facts-about-human-blood-we-didnt-know-about-625710/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside"> Brightside</a> prikupio je 20 znanstvenih činjenica o krvi i krvožilnom sustavu, a tvrde kako rijetki znaju baš svaki taj podatak.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Što napraviti ako osjetite simptome srčanog udara</p><h2>1. Komarci</h2><p>Potrebno je 1,120.000 komaraca da bi isisali svu krv odraslog čovjeka.</p><h2>2. Pritisak</h2><p>Kako bi krv cirkulirala, srce stvara takav pritisak da može štrcati krv na udaljenost od gotovo 10 metara.</p><h2>3. Može i bez pulsa</h2><p>Liječnici su 2012. godine ugradili poseban aparat u tijelo Craiga Lewisa (55) i tako omogućili da krv cirkulira njegovim tijelom bez pulsa.</p><h2>4. Može i bez srca</h2><p>Stan Larkin živio je 555 dana bez srca čekajući transplantaciju. Njegovo srce je zamijenio uređaj kojeg je Stan nosio u torbici, a čak je mogao igrati košarku s tim.</p><h2>5. Poput bazena</h2><p>Količina krvi koja prođe kroz tijelo tijekom 25 dana slična je količini vode u bazenu srednje veličine.</p><h2>6. Bez krvi</h2><p>Čovjek može izgubiti 40 posto krvi i preživjeti, no tada je nužna transfuzija.</p><h2>7. Kobni ponedjeljak</h2><p>Čak 21 posto srčanih udara ljudi dožive u ponedjeljak, a odmah potom slijedi petak. Znanstvenici smatraju da je uzrok u povećanju stresa početkom tjedna.</p><h2>8. Utječe na raspoloženje</h2><p>Otkucaji srca utječu na to kako smo raspoloženi. Znanstvenici su taj fenomen istraživali kod čovjeka koji je tek primio presađeno srce. Nakon operacije njegove misli, osjećaji i ponašanje promijenili su se u odnosu na razdoblje prije operacije.</p><h2>9. Laganija jutra</h2><p>Kako biste smanjili rizik od srčanog udara, trebali biste se buditi sporije tijekom jutra te smanjiti intenzitet tjelovježbe u večernjim satima.</p><h2>10. Zamjene</h2><p>Kokosova voda može zamijeniti krvnu plazmu jer ima sličan sastav.</p><h2>11. Grupe</h2><p>Krvne grupe mogle bi biti razlog za razvod. Znanstvenici tvrde da su pronašli vezu između krvnih grupa supružnika i postotka razvoda. Tako najčvršće veze opstaju ako oba partnera imaju krvnu grupu 0, a oni koji se razvode najčešće imaju krvne grupe A i AB ili A i 0.</p><h2>12. Zdravlje</h2><p>Krvne grupe utječu na zdravlje, pa tako ljudi s krvnom grupom 0 nisu skloni kardiovaskularnim bolestima, no skloniji su pretilosti i obolijevanju od melanoma.</p><h2>13. Kolesterol</h2><p>Ljudi s krvnom grupom A skloniji su razvoju krvožilnih bolesti i trebali bi pripaziti na razine kolesterola</p><h2>14. Pamćenje</h2><p>Kod ljudi s krvnom grupom AB postoji 82 posto povećan rizik od razvoja kognitivnih teškoća, pa bi posebno trebali skrbiti o sjećanju i koncentraciji.</p><h2>15. Rak</h2><p>Ljudi s krvnom grupom B skloniji su obolijevanju od dijabetesa i raka gušterače.</p><h2>16. Energetska pića</h2><p>Znanstvenici tvrde da energetska pića mijenjaju način kako srce kuca. Budući da je količina kofeina triput veća nego u drugim pićima koja sadrže kofein, to utječe na srčane otkucaje i može uzrokovati napadaje ili čak smrt.</p><h2>17. Dijeta</h2><p>Znanstvenici sa Sveučilišta Toronto dokazali su kako su dijete po krvnim grupama mit te da nemaju nikakvog učinka.</p><h2>18. Industrija</h2><p>U Japanu postoji posebna industrija koja se bazira na krvnim grupama, pa tako nude posebne proizvode namijenjene svakoj krvnoj grupi zasebno. Riječ je o hrani, kozmetici i proizvodima za osobnu njegu.</p><h2>19. Veza sa sportom</h2><p>Studija iz 2017. godine pokazala je kako su ljudi sa krvnom grupom 0 izdržljiviji od onih s drugim krvnim grupama. Među elitnim igračima vaterpola nije bilo ljudi s krvnom grupom AB. No prednost koju donosi ta krvna grupa vrijedi samo ako sportaš redovito trenira.</p><h2>20. Karakter</h2><p>Znanstvenici tvrde da su pronašli povezanost između karaktera i krvne grupe. U Japanu vjeruju da različite krvne grupe utječu na osobnost pojedinaca i njihov poslovni uspjeh kao i na privatne odnose.</p><p> </p>