Priredio je savršenu romantičnu prošnju - i tako spalio cijeli stan

Mladić iz Engleske je uložio mnogo promišljanja i truda kako bi stvorio apsolutno savršeno ozračje u kojem je svoju djevojku htio pitati želi li s njim provesti život. No nešto je pošlo po zlu i spalio je cijeli stan

<p>Požar je planuo prije nego što je uspio postaviti pitanje, prenosi<a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12316517/romantic-proposal-gone-wrong-burns-down-flat-yes/"> The Sun.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Najbolje prosidbe</p><p>Konobar Albert Ndreu (26) proveo je dva tjedna planirajući savršeno ozračje za prosidbu djevojke Valerije Madevic (22). Kupio je prsten, a djevojku je odlučio iznenaditi tako što je u dnevni boravak složio svijeće, oko 100 malih svjećica i oko 60 balona.</p><p>Albert je četiri sata pripremao savršenu scenu za prosidbu, a od toga je samo dva sata palio svijeće i pripremao balone.</p><p>Uz pomoć svjećica na podu je ispisao riječi "Hoćeš li se udati za mene" te je pripremio bocu Chiantija. Kako bi atmosfera bila potpuna, pustio je romantičnu glazbu. Kad je sve pripremio, izašao je kako bi se susreo s Valerijom i doveo je kući.</p><p>No čim je izašao, stanom se proširio požar koji je potpuno uništio njegovo iznenađenje i njegov dom.</p><p>Oko 8.30 stiglo je troje vatrogasnih kola, a Valerija je vidjela crni oblak dima kako se nadvio nad njihov stan u Sheffieldu.</p><p>No tragedija Alberta nije spriječila da zaprosi svoju odabranicu, te je kleknuo i u posve čađavoj i spaljenoj sobi pitao ljubav svog života hoće li se udati za njega.</p><p>Dok su u daljini zavijale sirene i plameni jezici koji su im progutali stan pomalo su gasnuli. Valerija je pristala, dokazavši da ovaj par ništa ne može razdvojiti ni spriječiti da se vjenčaju.</p><p>- Planirao sam prosidbu više od dva tjedna. Borio sam se da pronađem ono nešto posebno što ću učiniti da ovjekovječim ovaj posebni trenutak. Želio sam učiniti nešto iz dubine srca, pa čak i ako ne prođe onako kako sam očekivao. Valerija kaže da su važne male geste koje činimo svakog dana, no za prosidbu sam htio organizirati nešto veliko, pojasnio je Albert.</p><p>Kaže da je kupio najvažniju stvar, prsten, a zatim i sve ostalo potrebno da dan bude savršena uspomena.</p><p>- Nije baš prošlo kako sam mislio, no na kraju je pristala, pa ipak mislim da je ovaj dan nekako krenuo u neočekivanom smjeru i završio točno onako kako sam želio, kazao je.</p><p>Brinuo se kako bi mnogo toga moglo poći po zlu, no nije očekivao da će pronaći svoj dom u pepelu.</p><p>- Posvuda sam stavio balone i svijeće, no morao sam izaći. Htio sam joj reći nešto poput toga da je ona svjetlo mog srca, no možda je ovo bilo previše svjetla, kazao je Albert priznajući kako je bio jako nervozan budući da mu je ovo bila prva prosidba u životu, a ističe kako se nada da je i posljednja.</p><p>- Brinuo sam se oko svega, no nisam mogao ni misliti da ću zapaliti kuću. No za nas oboje to će biti nezaboravan dan i imat ćemo nevjerojatnu priču koju ćemo moći pričati našoj djeci, zaključio je on.</p><p>Valerija kaže da ju je zaručnik dočekao na poslu noseći buket cvijeća te da je već tada pomislila da je napravio neku glupost.</p><p>- Kad sam dobila cvijeće, pomislila sam da je doma nešto slomio ili uništio. Nisam imala pojma da nam je upropastio cijeli dnevni boravak. Hodali smo po stepenicama do stana i odjednom sam posvuda vidjela dim. Rekla sam mu neka zove vatrogasce jer nam gori kuća. Bila sam u šoku i tresla sam se jer je izgledalo zaista strašno, kazala je Valerija.</p><p>Tada još nije bila svjesna da joj je njezin Albert pripremio još veći šok, jer je kleknuo pred nju.</p><p>- Iz džepa je izvukao kutijicu i ostala sam bez teksta. Rekao je da je zabrljao, a našu kuću je u tom trenu doslovno gutao požar. No pitao je hoću li se svejedno udati za njega. I rekla sam da hoću, nasmijala se.</p><p>Albert i Valerija zajedno su više od godinu dana, a upoznali su se preko aplikacije za upoznavanje. Kažu da vjeruju u sudbinu, a kasnije su doznali kako su se oboje po prvi put prijavili na aplikaciju istog dana. On kaže da mu je aplikacija ponudila upravo nju kao savršeni par. Nakon kratkog razgovora razmijenili su telefonske brojeve, dogovorili spoj, a on je samouvjereno izbrisao aplikaciju smatrajući da mu više neće trebati.</p><p>- Pronašli smo se na stranici, ona je bila prvi izbor i znao sam da mi više neće trebati. Razgovarali smo satima, a oduvijek smo mogli pričati o bilo čemu. Oboje smo se stvarno zapalili, no čini se da smo to previše doslovno shvatili. Nadam se da će moje iskustvo drugima poslužiti kao upozorenje da možda ipak postoji opasnost od previše ljubavi ili previše svijeća, kazao je Albert.</p><p>Par se za sad smjestio kod Albertova rođaka te čekaju više informacija o polici osiguranja stana u koji su se doselili prije manje od mjesec dana. Čini se da su u požaru stradali samo laptop, zvučnici i nekoliko knjiga. Nisu sigurni kada će se moći vratiti kući, no tvrde kako je najvažnije da su zajedno nakon što su proživjeli "najljepši dan u životu".</p><p>- Ovo je predivan dan. Najljepši dan u mojem životu. Stvari u kući se mogu nadomjestiti, no ne i ljubav koju dijelimo. Na kraju, oboje smo zdravi i zajedno smo, a to je najvažnije. No Albert se više ne smije približavati svijećama ni balonima neko vrijeme, unatoč činjenici da mu se bliži rođendan, smije se Valerija. Albert tvrdi kako je inače vrlo odgovoran, no preplavila ga je ljubav prema zaručnici.</p><p>Par se nada da će stati pred oltar na prvu godišnjicu požara, a vatrogasce koji su im gasili stan će pozvati kao posebne goste ne samo kako bi im zahvalili, nego i iz predostrožnosti.</p><p>South Yorkshire Fire and Rescue service podijelili su šokantne fotografije nastale štete kako bi ljude upozorili na opasnost korištenja svijeća.</p><p>- Dobro pogledajte ove fotografije i vidjet ćete mnoštvo spaljenih metalnih kućišta za svijeće. Na stotine njih. Zapalio ih je dečko u svojem stanu u Sheffieldu jer se pripremao zaprositi djevojku. Imao je balone, a pripremio je čaše za vino. No izašao je samo da iza ugla pokupi buduću zaručnicu i pripremi je za romantični trenutak. Kad su se vratili, stan je zahvatio požar i kola su bila na putu. Na svu sreću naša ekipa je požar brzo savladala i nitko nije stradao. najbolje od svega? Ipak je pristala - završili su u objavi.</p>