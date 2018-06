Kao Trump: Emocijama možete utjecati na ponašanje drugih

Smatramo da je jednostavno utjecati na nečije mišljenje i da imamo potpunu kontrolu nad svojim mišljenjem, ali to zapravo uopće nije tako, tvrdi Tali Sharot, autor knjige “The Influential Mind”.

Na vas utječu drugi, ali i vi utječete na druge. Upravo zato što su vaša djela i izbori važni ne samo za vaš, nego i život drugih ljudi, važno je naučiti kako pozitivno utjecati na druge.

- Jednom kada kreiramo mišljenje o nečemu, bila to knjiga, film ili politika, jako je teško promijeniti to mišljenje. Čak i kada nam iskustvo pokaže da nas određeno ponašanje neće dovesti do odličnih rezultata, mi nastavljamo ponavljati to ponašanje - dodaje. Ako nam grupa ljudi prenosi neku poruku, najčešće ćemo ju prihvatiti iako se protivi našim vjerovanjima.

Foto: Promo

- S druge strane, kad nam pojedinac prenosi poruku suprotnu našim uvjerenjima, reagirat ćemo defenzivno, a mnogi će, u tom slučaju čak i učvrstiti svoje mišljenje o temi. Želite li nekoga uvjeriti u nešto, pronađite zajedničko tlo - usredotočite se na prednosti toga što govorite, a ne na mane - savjetuje. Kada je neko utvrđeno vjerovanje teško izbrisati, možda trebamo utvrditi novo, a najjednostavnije ćemo to učiniti ako usredotočimo našu pažnju na važne činjenice i informacije.

- Isto tako prilikom nekog izlaganja, ljudski se mozgovi emocionalno povezuju pa će loše i dobre reakcije postati zarazne. Stoga je važno imati na umu da mijenjamo emocije ljudi tako što jednostavno sami osjećamo i mijenjamo svoje emocije. Utjecaj nad tuđim mišljenjem ostvarit ćete putem emocija, kao što to čini Donald Trump, a ne logikom i uravnoteženim argumentima - tvrdi Sharot.

Kontrola nad vlastitim životom jedna je vrlo instinktivna želja pošto nam ona daje sreću. Ljudi se vole osjećati kao da imaju kontrolu nad vlastitim životom, no pomoć drugih ljudi kojima smo okruženi često je poželjna.

- Naš nas instinkt navodi da pokušamo utjecati na druge tako što im naređujemo, što često ne uspijeva jer ljudi osjećaju da je njihova neovisnost ograničena, pa postaju demotivirani i često će se oduprijeti naredbi. Nasuprot tome, širenje osjećaja da nam je ta osoba potrebna, čini ljude sretnijima, zdravijima i produktivnijima - govori autor.Pozitivne povratne informacije, poput jednostavne pohvale nečijeg napretka u poslu koji rade, imaju puno bolji rezultat od naređivanja.

- Zaposlenici će se i dalje osjećati kao da imaju kontrolu. Stoga koristite pohvale i dobra rješenja kako biste natjerali kolege da učine nešto. Strah koristite ako želite da kolege ništa ne naprave - ističe i dodaje:

- Recite im da dosta ljudi odabire ili čini istu stvar na način na koji ju oni rade. Ono što učinimo sami činit će nam se dragocjenijim. Tu istu filozofiju primijenite na svojim kolegama kako biste dobili pozitivan rezultat - potičite osobu da nešto napravi lijepim riječima i oni će to učiniti na najbolji mogući način. Lijepe slike prodaju najviše proizvoda, isto tako zapamtite da lijepe riječi imaju najveći utjecaj na druge ljude - savjetuje autor Tali Sharot.