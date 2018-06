Objasnite djeci što su učinili, kazne ne rješavaju probleme

Kad se vaša djeca osjećaju dobro, ponašat će se dobro, tvrde Adel Faber i Elaine Mazlish, autorice knjige “How to Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk”. Prihvatite osjećaje svoje djece, nemojte ih negirati, savjetuju.

- Ako se dijete, primjerice, osjeća umorno iako se upravo probudilo iz popodnevnog sna, prihvatite njegov osjećaj i upitajte ga obzirno: ‘Umoran si iako si upravo spavao?’ - navode autorice.

Foto: 24sata/24sata

Vi i vaše dijete dvije ste različite osobe koje se u sličnim situacijama mogu osjećati drukčije. Kako biste uspješno razumjeli osjećaje svog djeteta, slušajte ih s potpunom pažnjom usmjerenom isključivo na njih te ih prihvatite odgovarajući riječima poput “razumijem” ili “shvaćam”. Na njihove želje odgovorite vlastitim željama. Kad, primjerice, dijete želi čokoladicu, a nemate je u kući, recite mu kako biste voljeli da je imate, umjesto da im objašnjavate kako je nemate.

- Kako biste lakše odgovorili na osjećaje svoje djece, prvo ustanovite što oni osjećaju u tom trenutku (ljutnju, tugu...) pa im razgovorom pokažite da razumijete njihove osjećaje - savjetuju Faber i Mazlish. Barem jednom tjedno razgovarajte sa svojom djecom i pokažite im da razumijete njihove osjećaje te si zapišite što ste rekli.

- Loše ponašanje nije karakterna mana. Kažnjavanjem ćete stvoriti više problema nego što ćete ih riješiti - tvrde autorice. Kazne su privremeno rješenje te ne uče djecu ničemu, a ono što vi želite je upravo poučavati. Umjesto da optužujete djecu za nešto, dajte im informaciju o problemu, primjerice ako je dijete prolilo vodu i nije ju počistilo, recite: ‘Voda može uništiti pod jer uđe u njega pa se on podigne i iskrivi’, umjesto da kažete: ‘Uništavaš pod’. Dajte im do znanja kako njihovo ponašanje utječe na vas i kako se vi osjećate zbog njega. Zapišite sva moguća rješenja problema, čak i ona besmislena, pa ih polako eliminirajte dok ne dođete do kompromisa.

- Kada djeca učine nešto dobro, pohvalite njihov rad i trud, a ne njihove osobine jer im tako dajete dokaze o vlastitim talentima i privlačite im pažnju da razmisle o tome što bi oni mogli učiniti s njima te ih ne ograničavate. No nemojte razmaziti djecu i podilaziti im - savjetuju autorice. Ovisnost u konačnici potiče osjećaje bespomoćnosti, zamjeranja i frustracije.

- Djeca trebaju pohvale kako bi izgradila zdravo samopoštovanje, ali nemojte pretjerivati kako djeca ne bi dobila osjećaj da mogu dobiti sve što požele. Osnažite ih opcijom odabira - ističu autorice. Pri tome se ne misli da im date moć slobodnog vladanja nego da biraju između dviju opcija koje ste vi odobrili, primjerice da odaberu odjeću koju će obući. Prihvatite izazove svoje djece i potaknite ih da pokušaju kako bi postali neovisni.

- Složenim pitanjima mališani istražuju nove stvari, stoga se ne služite jednostavnim dogovorima. Pitajte ih zašto su postavili to pitanje i što oni misle. Nemojte im lagati kad ne znate odgovor na neko pitanje, potaknite ih da pitaju prijatelje ili članove obitelji koji bi mogli znati više - savjetuju autorice.