Ako nemate vremena, kolačiće možete napraviti i sa mljevenim, neoguljenim bademima. Tijesto, umjesto preko noći, ostavite na jedan do dva sata u zamrzivaču. Lisnato tijesto ne pecite u pećnici s ventilatorom jer će se presušiti.

Vanilin roščići

Sastojci : 275 g brašna, brašno za radnu površinu, prstohvat soli, 200 g hladnog maslaca, 100 g šećera, 100 g badema, 50 g šećera u prahu, srž 1 mahune vanilija

Priprema: Stavite u posudu sol i brašno. Dodajte maslac narezan na komadiće, šećer i bademe. Rukama zamijesite mrvičasto tijesto. Stavite tijesto u vrećicu za zamrzivač. Zatvorite ju pa tijesto u vrećici razvaljajte valjkom za tijesto na debljinu palca. Ostavite da miruje tokom noći. Sljedećeg dana zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva.

Obložite papirom limove za pečenje. Izvadite tijesto iz vrećice i razrežite ga na tri trake. Trake poprečno narežite na 80 komada širine prsta. Na pobrašnjenoj radnoj površini oblikujte roščiće. Složite ih na limove i pecite 10 do 12 minuta dok ne dobiju blijedožutu boju. Izmiješajte šećer u prahu i vaniliju, pa u njih uvaljajte vruće roščiće. Potom ih složite na rešetku i ostavite da se ohlade.

Medenjaci

Sastojci : 250 g tekućeg meda, 100 g smeđeg šećera, 1 vrećica vanilin šećera, 1 jaje, 2 žlice ruma, 250 g pšeničnog brašna tipa 1050, 250 g raženog brašna 1150, 1 vrećica praška za pecivo, 1 žlica mljevenog cimeta, prstohvat naribanog muškatnog oraščića i mljevenih klinčića, prstohvat soli, 1 žlica naribane limunove kore, 5 žlica slatkog vrhnja, kandirane trešnje, polovice oguljenih badema, slatke šarene mrvice za ukrašavanje.

Priprema : u posudu za kuhanje stavite med, šećer i lagano ih zagrijte te potom nalijte u posudu za miješanje. Dodajte vanilin šećer, jaje i rum. Pjenasto umutite sve sastojke. Izmiješajte obje vrste brašna s praškom za pecivo, začinima, solju i limunovom koricama, pa umiješajte u masu s medom. Tijesto dobro zamijesite rukama, zatim dio po dio tijesta razvaljajte na pobrašnjenu površinu na debljinu oko 1 cm. Iz tijesta izrezujte željene likove.

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva, a lim obložite papirom za pečenje i složite kolačiće. Premažite ih slatkim vrhnjem i ukrasite kandiranim višnjama i slatkim mrvicama. Kolačiće kojima želite ukrasiti božićno drvce probodite debljom iglom za pletenje. Pecite medenjake 20 do 25 minuta. Izvadite i ostavite na limu da se stvrdnu. Za medenjake koje ćete poslužiti kao ukras izrežite šarene trake i provucite ih kroz rupice.

Lisnati kolač

Sastojci : 5 jaja, 100 g šećera, 1 vrećica vanilin šećera, 2 žličice naribane limunove kore, 100 g mekanog margarina, masnoća za namašćivanje oblika za pečenje, 50 g brašna, 50 g škrobnog brašna, prstohvat soli, krušne mrvice za posipanje oblika, 150 g čokolade za kuhanje, 200 g šećera, 1 žlica ruma

Priprema: Razdvojite žumanjke i bjelanjke . U posudi za miješanje pjenasto umutite žumanjke, šećer, vanilin šećer i limunovu koricu tako da se šećer potpuno rastopi. Dodajte maslac i dugo miješajte dok ne nastane gusta krema. Zagrijte pećnicu donjim grijačem na 150 stupnjeva. Oblik za pečenje premažite maslacem i pospite mrvicama. U masu od žumanjaka umiješajte brašno i škrobno brašno. Istucite od bjelanca čvrst snijeg pa ga velikom pjenjačom umiješajte u tijesto.

Na dnu oblika stavite 2 do 3 žlice tijesta te ga poravnajte kistom ili pločicom za tijesto. Pecite na donjem grijaču 3 do 5 minuta dok malo potamni. Potom prvi list premažite drugim slojem tijesta. Ispecite ga u pećnici, ali pod gornjim grijačem. Ako je potrebno stavite na dno pećnice limove da ublaže toplinu. Na taj način ispecite 10 do 12 slojeva tijesta. Izvadite tortu iz pećnice i izvadite iz oblika i ostavite da se ohladi. Nasjeckajte na komade čokoladu za ocaklinu. Stavite ju u metalnu posudu uronjenu u vruću vodu i rastopite. Miješajući, čokoladi dodajte 125 ml tople vode, šećer i rum pa miješajte dok krema ne postane jednolična masa. Ostavite ocaklinu da se ohladi, ako je masa pretvrda dodajte 1 žlicu maslaca i zagrijte. Prelijte tortu ocaklinom. Komade kolača uronite u ocaklinu, stavite na rešetku i ostavite da se ocaklina stvrdne.

Priprema lisnatih kriška : pjenasto izmiješajte 250 g maslaca, 250 g šećera i 1 žlicu naribane limunove korice. Postupno umiješajte 5 jaja. Izmiješajte 125 g brašna sa 125 g škrobnog brašna pa ih žlicom lagano umiješajte u tijesto. Potom umiješajte 2 žlice ruma. Obložite papirom uski pravokutni oblik dugačak 30 cm ili oblik za srneći hrbat. Stavite u njega tanak sloj tijesta i poravnajte ga. Pecite ga pod zagrijanim gornjim grijačem da površina potamni. Potom stavite sljedeći sloj i ispecite ga. Ponavljate postupak dok ne utrošite sve tijesto.

Izvadite kolač iz oblika, skinite papir i ohladite te zatim vodoravno prepolovite. Donju polovicu premažite sa 4 žlice pekmeza od višnja pa na njega stavite drugu polovicu. Za ocaklinu izmiješajte 200 g šećera u prahu, 2 do 3 žlice ruma i 2 žlice limunova soka da dobijete glatku masu. Prelijte kolač ocaklinom i pospite nasjeckanim pistacijama pa ostavite da se ocaklina stvrdne. Prije iznošenja kolač narežite na kriške.

Zvjezdice s pekmezom

Sastojci : 400 g brašna, 50 g samljevenih badema, 100 g šećera, 1 vrećica vanilin šećera, prstohvat soli, 200 g maslaca, 3 žumanjka, 200 g želea od ribiza ili višanja, 2 do 3 žlice šećera u prahu.

Priprema: Za prhko tijesto izmiješajte brašno, mljevene bademe, vanilin šećer i sol. Dodajte maslac narezan na komadiće i žumanca. Mikserom izmiješajte sve sastojke, a potom ih zamijesite rukama. Razdijelite tijesto na tri komada i oblikujte u kugle. Svaku kuglu zamotajte u foliju i ostavite 30 minuta u hladnjaku.

Pobrašnite radnu površinu pa tijesto između dva papira razvaljajte na debljinu 3 do 4 mm. Izrežite oblikom iz tijesta zvjezdice. Polovici zvjezdica od tijesta u sredini izrežite male zvjezdice. Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva i obložite lim papirom za pečenje. Pecite 10 do 12 minuta, potom izvadite i ostavite na rešetku da se ohlade. Kolačiće bez rupica premažite želeom, a druge pospite debelim slojem šećera u prahu. Spojite oblike, a preostale male zvjezdice možete ukrasiti ocaklinom od šećera ili čokolade.

Kroštule

Sastojci : 500 g pšeničnog brašna, 2 ravne žlice praška za pecivo, 150 g šećera, 1 prstohvat soli, 3 do 4 kapi arome gorkog badema, pola bočice arome ruma, 3 jaja, 150 g maslaca ili margarina.

Priprema: Za tijesto, brašno pomiješajte s praškom za pecivo i prosijte u zdjelu. Dodajte šećer, sol, aromu, jaja i maslac ili margarin. Sve sastojke dobro izmiješajte mikserom, povećavajući brzinu. Smjesu izvadite iz zdjele, premjestite na pobrašnjenu radnu plohu i umijesite glatko tijesto. Ako se tijesto lijepi, zamotajte ga u prozirnu foliju i neko vrijeme stavite na hladno.

Tijesto na pobrašnjenoj radnoj plohi razvaljajte na na 1 cm debljine. Tijesto izrežite kalupima u obliku badema ili ga oblikujte pomoću dviju žličica. Pecite tijesto u vrelom ulju tako da pliva dok ne postane zlatnožuto. Kroštule izvadite šupljikavom žlicom. Ostavite da se dobro ohlade na rešetki, a još tople uvaljajte u šećer ili u mješavinu šećera s cimetom. Ostavite da se ohlade i pospite šećerom u prahu.

Kocke s čokoladom i lješnjacima

Sastojci : 200 g tekućeg meda, 250 g šećera, 1 vanilin šećer, 125 g maslaca ili margarina, 2 jaja, 4 do 5 žlica mlijeka, pola bočice arome limuna, 1 ravna žlica mljevenog cimeta, na vrh noža mljevenih klinčića, 2 pune žlice kakaa ili naribane čokolade za kuhanje, 400 g pšeničnog brašna, 1 prašak za puding s okusom čokolade, 3 žlice praška za pecivo, 375 g krupno nasjeckanih lješnjaka, 200 g prosijanog šećera u prahu, 1 žlica vinjaka, 3 žlice vrućeg mlijeka.

Priprema : za tijesto, med, šećer, vanilin šećer i maslac ili margarin postupno zagrijte, otopite te izlijte u zdjelu i ostavite da se smjesa ohladi. U ohlađenu smjesu postupno umiješajte jaja, mlijeko, aromu, cimet, klinčiće i kakao. Brašno, prašak za puding i prašak za pecivo pomiješajte, prosijte, te dodajte smjesi na srednjoj brzini. Na kraju umiješajte lješnjake.

Tijesto ulijte u lim i poravnajte površinu. Uz rub tijesta na lim stavite aluminijsku foliju tako da dobijete ogradu. Tijesto premažite vodom, lim stavite u pećnicu. Pecite 25 do 30 minuta na oko 180 stupnjeva. Lim odložite na kuhinjsku rešetku. Šećer u prahu, vinjak i mlijeko izmiješajte u gustu smjesu. Premažite topli kolač i ostavite da se ohladi, te narežite na kocke.

Hrastov panj

Sastojci : 4 jaja, 3 do 4 žlice vruće vode, 125 g šećera, 1 vanilin šećer, 75 g pšeničnog brašna, 50 g škrobnog brašna, prstohvat praška za pecivo, 1 prašak za puding s okusom od čokolade, 80 g šećera, 500 ml mlijeka, 200 g maslaca.

Priprema: Tijesto, jaja i vruću vodu pjenasto miješajte mikserom na najvećoj brzini 1 minutu. Pomiješajte šećer i vanilin šećer te postupno dodajte smjesi. Sve zajedno miješajte oko 2 minute. Pomiješajte brašna i prašak za pecivo, polovicu prosijte u smjesu za jaja pa kratko miješajte na najmanjoj brzini. Zatim dodajte preostalu polovicu brašna te kratko miješajte na najmanjoj brzini. Tijesto ulijte u namašćen lim obložen papirom za pečenje i poravnajte površinu. Pecite 10 do 15 minuta na 200 do 210 stupnjeva.

Pečen i još vruć biskvit izvrnite na čist papir za pečenje na koji ste prethodno stavili kristal šećer. Papir koji se pekao s kolačem premažite hladnom vodom i brzo povucite papir s biskvita. Savijte biskvit s papirom i ostavite da se ohladi. Za nadjev skuhajte puding sa šećerom i mlijekom, stavite na hladno i povremeno promiješajte. Pjenasto izmiješajte maslac, te žlicu po žlicu dodajte puding. Ohlađeni svitak odvrtite, premažite debelim slojem kreme i opet savijte. Roladu izvana premažite preostalom kremom i pomoću vilice po površini povucite valovite crte.

Pišinger torta

Sastojci : na vrh noža maslaca, 60 g šećera, 125 g oljuštenih nasjeckanih badema, 200 g čokolade za kuhanje, 250 g omekšanog maslaca, 50 g prosijanog šećera u prahu, 3 svježa jaja, 8 okruglih oblatni, 150 g čokolade za kuhanje.

Priprema : Maslac i šećer zagrijte u tavi dok se šećer sasvim ne otopi i smjesa ne poprimi lagano smećkastu boju. Dodajte bademe i zagrijte ih miješajući dok krokant ne postane dovoljno smeđ. Krokant premjestite na lim prethodno namašćen uljem i ostavite da se ohladi. Zatim ga usitnite valjkom za tijesto. Za kremu od maslaca, čokoladu usitnite i otopite u malenom lončiću na pari, i ostavite da se malo ohladi.

Maslac pjenasto izmiješajte mikserom na najvećoj brzini. Postupno dodajte šećer u prahu. Miješajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Umiješajte jedno po jedno jaje. U kremu od maslaca umiješajte otopljenu čokoladu. 2 žlice kreme odvojite za ukrašavanje. Krokant dodajte oprezno u čokoladnu kremu. Zatim kremu nanesite na 8 oblatni i složite u tortu. Površinu premažite ostalom kremom. Za glazuru čokoladu usitnite i otopite s margarinom u lončiću na pari dok ne dobijete glatku smjesu. Ohlađenu tortu premažite glazurom.

Domino kocke

Sastojci : 200 g tekućeg meda, 50 g krupnijeg smeđeg šećera, 1 vanilin šećer, 1 jaje, 2 žlice začina za medenjake, 100 g oljuštenih mljevenih badema, 250 g pšeničnog brašna, 2 žlice praška za pecivo, 200 g marmelade od marelica, 200 g marcipana, 100 g prosijanog šećera u prahu, 200 g čokolade za kuhanje, 75 g masnoće.

Priprema: Med, šećer, smeđi šećer i vanilin šećer otopite na slaboj vatri i ostavite da se ohladi u zdjeli. U ohlađenu smjesu mikserom pri najvećoj brzini umiješajte jaje, začine i bademe. Pomiješajte brašno i prašak za pecivo, odvojite 2/3 smjese izmiješajte na srednjoj brzini. Smjesu izvadite iz zdjele, premjestite na pobrašnjenu površinu i umiješajte preostalo brašno. Tijesto razvaljajte na lim, a uz rub nekoliko puta presavijte papir da dobijete visoku ogradu. Pecite oko 20 minuta na 180 do 200 stupnjeva.

Ploču ostavite da se ohladi, prepolovite i odvojite od lima. Svaku ploču prepolovite jedanput vodoravno. Za nadjev marmeladu od marelica protisnite kroz sito. Polovicom premažite donje polovice ploča. Marcipan umijesite sa šećerom u prahu. Zatim od smjese razvaljajte dvije ploče u veličini ploča iz prethodnog koraka. Razvaljane ploče od marcipana položite na podloge. Premažite preostalom marmeladom od marelica i pokrijte gornjim djelom ploča te stavite na hladno. Za preljev, čokoladu i margarin otopite na slaboj vatri i izmiješajte u glatku smjesu. Ploče narežite na kocke veličine 2 x 2 cm. Presvucite preljevom i na kraju pomoću dviju vilica umočite u čokoladu. Ostavite da se kocke stvrdnu. Po želji ih ukrasite preljevom od šećera u prahu.