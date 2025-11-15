Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Kaos zbog ilegalnih šljunčara: Radovi su se odvijali stihijski

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 1 min
Kaos zbog ilegalnih šljunčara: Radovi su se odvijali stihijski

Peščenica je dala koncesiju za eksploataciju šljunka bivšem poduzeću Cestograd bez ikakvog pismenog rješenja. Ono je divlje šljunčarilo ostavljajući za sobom grabe, a slično su radili i mnogi drugi

Šljunak prijeti postati građevni problem broj jedan! Ne zato što ga ne bi bilo dovoljno (Zagreb je izgrađen na šljunku), već zbog općeg nereda koji vlada na obalama Save. Od 600.000 kubika šljunka, koliko je potrebno Zagrebu, polovica dolazi na tržište na nepravilan, često i ilegalan način, upozorava Večernji list na današnji dan 1963. godine. Šljunčari se stihijski, dok općine koje bi trebalo da situaciju srede spavaju, odnosno pomažu da zbrka bude veća.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025