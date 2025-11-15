Peščenica je dala koncesiju za eksploataciju šljunka bivšem poduzeću Cestograd bez ikakvog pismenog rješenja. Ono je divlje šljunčarilo ostavljajući za sobom grabe, a slično su radili i mnogi drugi
Kaos zbog ilegalnih šljunčara: Radovi su se odvijali stihijski
Šljunak prijeti postati građevni problem broj jedan! Ne zato što ga ne bi bilo dovoljno (Zagreb je izgrađen na šljunku), već zbog općeg nereda koji vlada na obalama Save. Od 600.000 kubika šljunka, koliko je potrebno Zagrebu, polovica dolazi na tržište na nepravilan, često i ilegalan način, upozorava Večernji list na današnji dan 1963. godine. Šljunčari se stihijski, dok općine koje bi trebalo da situaciju srede spavaju, odnosno pomažu da zbrka bude veća.
