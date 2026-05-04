Kaplje vam pipa? Evo kako ju možete popraviti u 10 minuta
Dosadno kapanje iz slavine nije samo iritantno - može vam nepotrebno povećati račun za vodu. Dobra vijest? U većini slučajeva problem možete riješiti sami, bez majstora i bez velikih troškova. Trebat će vam tek osnovni alat i desetak minuta vremena.
Najčešći uzrok je istrošena gumena brtva (dihtung) unutar slavine. S vremenom se potroši, stvrdne ili ošteti pa voda počne prolaziti i kad je slavina zatvorena.
Što vam treba?
- odvijač
- mali francuski ključ ili kliješta
- nova brtva (par eura u trgovini)
- krpa ili ručnik
Prije nego krenete, obavezno zatvorite dovod vode (ventil ispod sudopera ili glavni ventil). Ovo je ključan korak koji sprječava poplavu u kuhinji ili kupaonici.
Kako popraviti pipu - korak po korak
1. Skinite ručku slavine - Na vrhu ručke obično se nalazi mali poklopac (plavi/crveni). Skinite ga i odvrnite vijak ispod.
2. Rastavite gornji dio - Pomoću ključa lagano odvrnite gornji dio slavine kako biste došli do unutrašnjosti.
3. Zamijenite brtvu - Vidjet ćete malu gumenu brtvu – najčešće je upravo ona problem. Izvadite staru i stavite novu iste veličine.
4. Sastavite sve natrag - Vratite dijelove obrnutim redoslijedom i dobro ih zategnite (ali ne previše).
5. Pustite vodu i provjerite - Otvorite ventil i provjerite kaplje li i dalje. U većini slučajeva – problem je riješen.
Koliko možete uštedjeti?
Zamjena brtve košta svega par eura, dok bi dolazak majstora mogli platiti 30 do 70 eura, ovisno o intervenciji. Jednostavan popravak tako vam može uštedjeti i do nekoliko desetaka eura.
Kada ipak zvati majstora?
Ako pipa i dalje kaplje nakon zamjene brtve, moguće je da je problem u:
- ulošku (keramički ventil)
- oštećenju same slavine
- instalacijama
U tom slučaju bolje je prepustiti posao stručnjaku. Ako nemate odmah novu brtvu, možete privremeno okrenuti staru naopako – ponekad to zaustavi kapanje dok ne kupite novu.
Kapajuća slavina možda djeluje kao sitnica, ali brzo može postati trošak i izvor živciranja. Srećom, uz malo volje i osnovni alat, ovaj problem možete riješiti sami - brzo, jednostavno i bez majstora.
*Uz korištenje AI-ja
