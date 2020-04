Karantena je ubojica libida: 10 stvari koje će probuditi strasti

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kako život bez seksa djeluje na žene, a što on radi muškarcima

Kafići i restorani su zatvoreni, velik broj ljudi radi od kuće, ne viđamo se s prijateljima i obitelji - no lice koje 24 sata gledamo je ono našeg partnera. I dok u trenucima razdvojenosti maštamo kako bi bilo lijepo provoditi više vremena zajedno, karantena sigurno nije ono što smo u tim fantazijama imali na umu.

Za neke karantena doista može biti dobra vijest za njihov seksualan život i avanturizam među plahtama, no kako traje, sve veći broj ljudi se žali kako se osjećaju klaustrofobično te im je dosadno, ili su pak premoreni ako u kombinaciji ostajanja kod kuće imaju i poslovne i kućanske obaveze te djecu.

Takva vrsta stresa može biti ubojica libida, osim kod onih kojima je seks način nošenja sa situacijom i obrambeni mehanizam. Takvi ne moraju čitati dalje, no svi ostali trebaju znati da nisu zbog toga čudni ili pretjerano osjetljivi, piše Daily Mail.

Činjenica je kako stalno provođenje vremena zajedno ne djeluje dobro na strast - na podsvjesnoj bazi i seks i partner nam također postanu stalno dostupni i potom nezanimljivi, a to dokazuje i anketa NBC-a u kojoj je sudjelovalo 9000 ljudi te je 47 posto njih reklo da je karantena imala negativan efekt na njihov seksualni život.

Slavna seksualna terapeutkinja i autorica brojnih knjiga Tracey Cox kaže da rješenje za to postoji te da nema potrebe za ostavljanje seksa po strani do nekih boljih vremena.

Upravo suprotno, jer seks pomaže otpuštanju hormona dopamina, zbog kojeg se osjećamo sretnijima, pod manjim smo stresom i imunitet nam je bolji.

Nakon seksa raste i razina testosterona, što stvara želju za još više seksa, ističe Cox te savjetuje da isprobate sljedeće da bi probudili svoj libido:

1. Dijelite poslove jednako

- Radim od kuće i k tome još obavljam sve kućanske poslove, makar je i on kod kuće. No, on sjedi za TV-om. Zatim sjednem kako bih odmorila, a on bi seks. Ma nema šanse - požalila se jedna čitateljica.

Cox to navodi kao osnovnu grešku koja utječe na gubitak želje za seksom, jer u nama budi negativne emocije spram partnera. Stoga, predlaže razgovor o novoj, pravednijoj podjeli zadataka.

2. Ponovno povucite granice koje inače imate zbog posla

Čak i u normalnim okolnostima, bliski parovi povremeno imaju probleme s održavanjem strasti. Dok ljubav počiva na rutini, intimnosti i sigurnosti, seks se s druge strane nadovezuje na požudu, misterij, uzbuđenje, pa i opasnost.

Ako oboje radite od kuće, fizički se odvojite svaki u svoj kutak i ne radite baš svaku stvar zajedno - dajte si što je moguće više vlastitog prostora. Kad napokon jeste zajedno bez obaveza, radite nešto zabavno zajedno, umjesto da se dosađujete.

3. Napravite si playlistu za bolje raspoloženje

Glazba može imati odličan učinak na libido, osobito ona živahna koja nas podsjeća na slobodu, tinejdžerske godine i sve ono kad je seks bio 'zabranjeno voće'.

4. Sami stvorite raspoloženje, umjesto da to prepuštate partneru

Ako ste apatični, okrenite se onom što kod vas provjereno djeluje - čitanje seksi knjige, maštanja, gledanja pornića. I sama masturbacija će vas dovesti do toga da poželite seks, a možete pozvati partnera da vam se pridruži.

5. Snimite svoj seksi video

Možda vam se čini da su doba snimanja takvih stvari prošla, no zašto se ne biste poigrali jedno s drugim i snimili nešto poput 'seksa u karanteni'?

6. Naručite si igračke

Online dostave manje više funkcioniraju i sigurnije su nego direktni odlasci u dućane, a sada nije loše vrijeme da isprobate neka nova pomagala koja mogu obogatiti vaš seksualni život.

7. Ako ste dosad prošli svaku prostoriju, prebacite se na namještaj

U seksu je odlična stvar biti zaigran i imati izazove. Uostalom, stvorit ćete i neke zgodne uspomene koje će vam kasnije izmamiti smiješak na lice kad pogledate to pokućstvo.

8. Isprobajte nešto novo

Izguglajte 'seks poze' i pokušajte nešto novo u spavaćoj sobi, bilo da je riječ o samoj pozi ili igrici vezanja, odijevanja, ostavljanja seksi poruka, striptiz pokera - što god vam padne na pamet, sve je dobrodošlo.

9. Ako je pritisak da se seksate prevelik, ne gnjavite se

Budite iskreni, ako ste ovih dana pod tolikim brigama i u negativnim razmišljanjima da vam je seks doista zadnji na pameti i odbojna vam je ideja, priznajte to partneru i dajte mu do znanja kako to nema veze s njim. Možda će iskren razgovor o tome kako se osjećate pomoći da se rasteretite, a samim time i ponovno spontano osjetite želju.

10. Suočite se s problemima

Ako je vaš seksualni život u karanteni u potpunosti 'zamro', velika je vjerojatnost da nije bio ni na nekoj razini prije nje.

Karantena nas može prisiliti da se suočimo s nekim stvarima koje smo dosad gurali pod tepih, a ako dođe do konfrontacije iskoristite to kao priliku da popravite probleme.

Budite hrabri i recite 'nekoć bismo ovo iskoristili za puno dobrog seksa i doista mi nedostaje naš nekadašnji seks. Možemo li razgovarati o tome kako da se vratimo na staro?'.

Ako zbog puno vremena koje provodite sa svoji partnerom shvatite da zapravo ne želite svog partnera, a kamoli da ga volite - i onda se suočite s istinom i učinite nešto u vezi s tim.

