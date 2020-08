Karantena 'neznatno' utječe na globalno zatopljenje, moramo ustrajati u smanjenju zagađenja

Dramatičan pad emisije stakleničkih plinova i zagađivača zraka tijekom karantene zbog pandemije korona virusa neznatno će utjecati na globalno zatopljenje, kažu znanstvenici

<p>Najnovije analize pokazuju da će do 2030. globalne temperature biti tek 0.01 stupanj niže od očekivanog. No autori ističu da bi oporavak prirode mogao značajno utjecati na dugoročne prognoze.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: </p><p>Snažan zeleni impuls mogao bi zadržati porast temperature na 1.5 stupnjeva do sredine ovoga stoljeća, piše u petak BBC. I ranije studije ukazivale su na promjene u emisijama stakleničkih plinova nakon što je transportni sustav stao u sklopu mjera protiv pandemije koronavirusa. Globalna dnevna emisija ugljičnog dioksida pala je na vrhuncu krize 17 posto. </p><p>Nova studija nadograđuje te podatke pomoću podataka s Googlea i Applea o globalnom kretanju stanovništva.</p><p>Tim predvođen prof. Piersom Forsterom sa sveučilišta u Leedsu izračunao je kako se deset plinova i zagađivača zraka promijenilo od veljače do lipnja 2020. u 123 države. Stručnjaci su otkrili da su najviše pali u travnju. Ugljični dioksid, dušikovi oksidi i ostale emisije globalno su manje od deset do 30 posto, uglavnom zahvaljujući gašenju transporta.</p><p>No novo istraživanje pokazuje da je pad nekih stakleničkih plinova poništio učinak drugih u smislu globalnog zatopljenja.</p><p>Dušikovi oksidi iz transporta obično zagrijavaju atmosferu. Oni su pali 30 posto, kao i sumporni dioksid koji uglavnom nastaje izgaranjem ugljena. Ispuštanje tog plina pomaže formiranju aerosola koji reflektira sunčevu svjetlost natrag u svemir i tako hladi planet.</p><p>To poništavanje učinaka, u kombinaciji s privremenim ograničenjima zbog pandemije, znači da će se efekt na globalno zatopljenje do 2030. jedva osjetiti, ističu znanstvenici.</p><p>- Iako privremene promjene pomažu, emisije ugljičnog dioksida treba smanjiti trajno da bi se to odrazilo na globalno zatopljenje - rekao je Forster.</p>