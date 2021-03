Godinu dana od početka pandemije koronavirusa, način na koji se radi radikalno se promijenio. Kako su maske, socijalno udaljavanje i udaljeni poslovi postali novo normalno, možda su se i vaše ambicije u karijeri promijenile.

Većina ljudi odlučuje se ostati na svojim trenutnim radnim mjestima tijekom pandemije, čak i ako ih žele napustiti, pokazalo je istraživanje s 5520 američkih radnika iz siječnja. Glavni razlozi koje su ljudi naveli zbog ostanka na svojim radnim mjestima uključuju prikupljanje stalne plaće i održavanje stabilnosti financija kućanstva (59 posto), iskorištavanje pogodnosti tvrtke (30 posto), žele pričekati kraj pandemijw zbog povoljnijeg tržišta rada (15 posto) i nemaju vremena ni energije da se usredotoče na promjenu posla (14 posto).

Nije vrijeme za promjenu posla

- Mislim da postoji oklijevanje oko dolaska u novu situaciju zbog rizika da vam to možda ne odgovara, a to ljude čini opreznijima - rekao je George Anders, autor izvještaja LinkedIna za HuffPost.

Dobivate grupu ljudi koja si misli 'Ovo je možda ono s čim se zasada trebam pomiriti'.

Istraživanje je praćeno lipanjskom anketom Deloittea koja je utvrdila da je broj milenijalaca koji predviđaju promjenu posla u sljedeće dvije godine pao s 49 posto u 2019. na 31 posto u 2020. Ispitani milenijalci naveli su potrebu za stabilnošću kao razlog zašto ne napuštaju posao i trenutne pozicije.

Kada je fokus preživljavanje, ne love se bolje prilike

Cicely Horsham-Brathwaite, licencirana psihologinja i trenerica, rekla je da je promjenu potreba vidjela kod svojih klijenata.

- Dio je toga što je ljudima sada zastrašujuća pomisao da će potražiti posao i otići u drugu nepoznatu tvrtku. U središtu razmišljanja su potreba za preživljavanjem ljudi kako bi se osiguralo da imate prihod potreban za život - objašnjava.

To vrijedi za Rachael, upraviteljicu obrazovanja koja nadgleda škole K-12 u New Yorku. Prije pandemije, Rachael je odbijena povišica i osjećala se kao da ne može napredovati na svom radnom mjestu. No tada je COVID-19 pogodio New York , a Rachaelini planovi za traženje novog posla promijenili su se.

- Umjesto da tražim posao koji sam oduvijek željela, iz sigurnosnih razloga definitivno sam odlučila osigurati brigu o svojoj obitelji. Siguran posao je sada bolji nego nikakav - rekla je.

Trenutno je cilj štednje za kuću drži na poslu.

- Ono što izvlačim iz ovoga jest osigurati da dobijem kuću iz snova, a to me motivira da se ujutro probudim - rekla je.

Pomogle su i pogodnosti njezine tvrtke, poput pristupa terapiji i mogućnosti rada od kuće.

- Da nisam imala te beneficije, možda se ne bih mogla nositi s tim, ne bih mogla ostati raditi tamo - rekla je Rachael.

Što učiniti ako želite napustiti posao, ali ne možete zbog pandemije

1. Planirajte unaprijed sljedeći potez u karijeri. Budite proaktivni u postavljanju temelja za sljedeći posao, čak i ako mislite da sada ne možete napustiti svoj trenutni. Očistite svoj životopis i popratno pismo i umrežite se s drugima koji imaju karijeru kakvu želite, tako da kad budete spremni za lov na posao, možete krenuti.

Stručnjaci kažu da bi se ljudi koji nisu na idealnom poslu trebali zapitati tko su, gdje žele biti i koje su njihove snage.

2. Ne uspoređujte se s onim tko ste bili profesionalno prije pandemije. Ali prilagodite se i eksperimentirajte s onim što funkcionira. To ponekad znači prihvatiti 'dovoljno dobro' kao svoj novi standard posla.

- Svi do neke mjere radimo s barem jednom rukom vezanom iza leđa - kaže licencirana psihologinja Kristin Bianchi za HuffPost.

Nije korisno tjerati se dalje od onoga za što ste sposobni, ali ne prestajte pokušavati doći do onog što želite - pa makar i slanjem optimističnih molbi.

3. Shvatite da potpuna odvojenost može biti znak dubljih problema i usredotočite se na pronalaženje ispunjenja negdje drugdje. Gubitak interesa za svijet oko sebe znak je izgaranja i depresije. Ako se bavite svojim poslom bez ikakvog osjećaja smisla ili angažmana, prepoznajte da možda propuštate osjećaje koji doprinose ukupnom osjećaju dobrobiti i da ih trebate potražiti negdje drugdje.

Dajte si dopuštenje za uživanje. Vaše zadovoljstvo ne mora proizići samo iz vašeg rada, ističu psiholozi.

Predlažu obavljanje aktivnosti koje ili nadopunjuju vaš život izvan posla koristeći vještine i talente koji su vam već značajni ili vam pomažu u rastu i razvoju, poput sudjelovanja u hobiju ili pridruživanja raznim klubovima.