Karlo i Ivan osvajaju pehare za Dinamo: Svi smo odlično igrali

Volim sport i gledat tekmu. Najviše volim Luku Modrića i Cristiana Ronalda, a navijam za Dinamo i za Real Madrid. Ovo mi je četvrti pehar i danas sam zvijezda, kaže Ivan pokazujući diplomu koju je osvojio danas igrajući za moj tim Dinamo.

Danas je GNK Dinamo na Maksimiru ugostio i organizirao nogometni turnir ''Special Power League'' za djecu s teškoćama u razvoju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U turniru je sudjelovalo pet timova - Dinamo, Istra, Osijek, Slaven Belupo i Čakovec, a na kraju turnira timovima su podijeljeni pehari i svakom igraču diploma.

Temeljna ideja projekta jest motiviranje djece s teškoćama u razvoju da se kroz sport aktivno integriraju u društvo. Djeca s teškoćama u razvoju često nemaju mogućnosti bavljenja sportom pa je cilj omogućiti i toj djeci da ravnopravno zaigraju nogomet i rukomet za grb svog voljenog kluba.

- Turnir ''Special Power League'' igra se u sklopu istoimenog projekta koji smo pokrenuli prošle godine, a u projekt su se uključili Hrvatski nogometni i rukometni savez, Zaklada Mateo Kovač̌ić, Udruga SILab, centri za odgoj i obrazovanje Pula, Zagreb, Osijek, Pula te nogometni i rukometni klubovi iz Hrvatske - kaže Dario Jagić, tajnik i organizator iz udruge 'Akademija zdravog življenja'.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Kod nas se svi mogu priključiti. Ovo je sekcija sport za sve i želimo da svi dobiju šansu. Svakako želim zahvaliti centrima za odgoj i obrazovanje i njihove voditelje - kaže te poziva sve institucije i udruge koju su voljne priključiti se.

Projekt je otvoren za rukomet i tenis, a postoje suradnje i na regionalnoj razini.

- Roditelji su presretni. To radimo za njih i njihovu djecu. Dajemo im šansu da se pored obrazovanja u centrima mogu baviti i sportom - kaže.

Projekt je osmišljen kao liga klubova koji bi međusobno odigravali turnire svaki put u drugome gradu, u razmaku od tri mjeseca.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ja sam izabran pored još nekoliko trenera da to vodim te smo to usuglasili s ostalim obavezama. Krenuli smo prije godinu dana i treninge imamo jednom tjedno. Momčad se sastoji od 15 dječaka i imamo otprilike pet turnira kroz sezonu. Ovo nam je šesto do sada i drugi put na Maksimiru i uživamo - kaže Marko Cindrić, trener momčadi Dinama te dodaje kako nije teško već se samo treba prilagoditi.

- Treniram dvije godine i lijepo je. Družimo se. Treniramo jednom tjedno po jedan sat. Najdraži nogometaš mi je Dani Olmo, a od naših Mario Mandžukić - kaže Karlo koji trenira i osvaja pehare za Dinamo.

- Volim samo nogomet i navijam za Dinamo - dodao je Ivan, igrač Dinama koji je ponosan na igru koju su pokazali.

POGLEDAJTE VIDEO: