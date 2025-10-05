Karlo Purić obranio naslov: Osvojio je Barista cup 2025.!

Peto izdanje Barcaffè Barista Cupa ponovno je okupilo najtalentiranije bariste iz cijele regije, koji su se natjecali za prestižnu titulu najboljeg bariste, priznanje struke i novčanu nagradu od 5.000 eura.

U kategoriji espressa ocjenjivala se tehnička preciznost, dosljednost te dubinsko razumijevanje savršenog espressa. Latte art kategorija stavljala je poseban naglasak na sklad mlijeka i kave, gdje su baristi morali pokazati ne samo tehničku vještinu, već i umjetnički izričaj u svakoj šalici. Treća, jednako atraktivna kategorija - signature drink - zahtijevala je autorski napitak na bazi espressa koji spaja kreativnost, inovativnost i osobnu priču bariste.

Foto: 24sata

Veliko finale održalo se 4. listopada u Zagrebu, u trening centru Barcaffè Academije, gdje su posjetitelji ovog najvećeg regionalnog barista natjecanja imali priliku uživati u uzbudljivim, edukativnim i zabavnim sadržajima. Atmosfera je bila ispunjena aromom svježe kave, kreativnošću i prijateljskim rivalstvom.

Foto: 24sata

Titulu najboljeg bariste regije ponovno je osvojio Karlo Purić, koji je tako i ove godine potvrdio svoju dominaciju na sceni. Drugo mjesto pripalo je Lejli Krasnić iz Bosne i Hercegovine, dok je treće mjesto zauzeo Jasmin Husić iz Slovenije.