ANKETA Većina Hrvata popije dvije šalice kave dnevno. Kakva je situacija kod vas? Pijete li je?

Bilo da je pijemo s mlijekom, šlagom, šećerom ili tursku i jaku, kava je mnogima neizostavan dio svakodnevice. Vjeruje se da su njezina svojstva prvo otkrivena na području današnje Etiopije još oko 800. godine. Iako nije poznato gdje je točno pripremljena prva šalica ovog omiljenog napitka, svake se godine 1. listopada obilježava Međunarodni dan kave, koji je utemeljila Međunarodna organizacija za kavu.

Hrvati ljubitelji kave

U Hrvatskoj, kava nije samo piće. to je svakodnevni ritual, društveni običaj i često izgovor za susret ili pauzu. Iako mnoge zemlje konzumiraju velike količine kave, Hrvati se ističu po načinu na koji je piju. "Idemo na kavu" ovdje ne znači nužno da ste žedni kofeina – to je poziv na razgovor, druženje ili jednostavno opuštanje.

Za razliku od zapadnih zemalja gdje se kava često pije u hodu, kod nas se ispija polako, sjedi se dugo, priča, promatra prolaznike. Kafići su važan dio urbanog života, a broj ugostiteljskih objekata po glavi stanovnika govori koliko je kava ukorijenjena u svakodnevicu.

Više od 80% Hrvata redovito pije kavu, a većina poseže za barem dvije šalice dnevno. Bez obzira na to je li riječ o espressu, turskoj, macchiatu ili produženoj s mlijekom, kava je u Hrvatskoj puno više od napitka.

Ona je društvena valuta, trenutak pauze i način povezivanja s drugima.