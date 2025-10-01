Obavijesti

News

Komentari 4
MEĐUNARODNI DAN KAVE

ANKETA Većina Hrvata popije dvije šalice kave dnevno. Kakva je situacija kod vas? Pijete li je?

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Većina Hrvata popije dvije šalice kave dnevno. Kakva je situacija kod vas? Pijete li je?
TOP 100 u 2020 by PIXSELL | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Za razliku od zapadnih zemalja gdje se kava često pije u hodu, kod nas se ispija polako, sjedi se dugo, priča, promatra prolaznike

Bilo da je pijemo s mlijekom, šlagom, šećerom ili tursku i jaku, kava je mnogima neizostavan dio svakodnevice. Vjeruje se da su njezina svojstva prvo otkrivena na području današnje Etiopije još oko 800. godine. Iako nije poznato gdje je točno pripremljena prva šalica ovog omiljenog napitka, svake se godine 1. listopada obilježava Međunarodni dan kave, koji je utemeljila Međunarodna organizacija za kavu.

Hrvati ljubitelji kave

U Hrvatskoj, kava nije samo piće. to je svakodnevni ritual, društveni običaj i često izgovor za susret ili pauzu. Iako mnoge zemlje konzumiraju velike količine kave, Hrvati se ističu po načinu na koji je piju. "Idemo na kavu" ovdje ne znači nužno da ste žedni kofeina – to je poziv na razgovor, druženje ili jednostavno opuštanje.

Za razliku od zapadnih zemalja gdje se kava često pije u hodu, kod nas se ispija polako, sjedi se dugo, priča, promatra prolaznike. Kafići su važan dio urbanog života, a broj ugostiteljskih objekata po glavi stanovnika govori koliko je kava ukorijenjena u svakodnevicu.

Više od 80% Hrvata redovito pije kavu, a većina poseže za barem dvije šalice dnevno. Bez obzira na to je li riječ o espressu, turskoj, macchiatu ili produženoj s mlijekom, kava je u Hrvatskoj puno više od napitka.

Ona je društvena valuta, trenutak pauze i način povezivanja s drugima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!

Provjerite rezultate Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo održanog 30. rujna 2025. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznos fonda dobitaka i statistike o broju uplaćenih i dobitnih listića
München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom
ZATVORILI DIO GRADA

München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom

Policija, pirotehničari i specijalci su na terenu i istražuju što se točno dogodilo. Sjeverni dio grada je zatvoren i mole vozače da ga izbjegavaju
STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je
PODIGNUTA OPTUŽNICA

STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je

Cijela drama se odvila zbog prevare oko kokaina vrijednog oko 60 tisuća eura. Jedan napadač je u bijegu, a drugi tvrdi da je žrtva sama htjela da ga zavežu lancem. Spasila ga je policija koja se našla u blizini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025