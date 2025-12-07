Obavijesti

IMA BROJNE BENEFITE

Kašljete? Ne bacajte novac na posebne lijekove, ovaj prirodni lijek će zasigurno pomoći

Piše HINA., hina, Hina,
Čitanje članka: 1 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zaboravite skupe lijekove za kašalj! Njemački stručnjaci tvrde da nisu učinkoviti. Dekstrometorfan može izazvati ovisnost i halucinacije, bolje kotistite ovaj prirodni lijek

Ako ste razvili kašalj koji vas muči ili vas drži budnima noću, nemojte podleći kupnji posebnih lijekova za njegovo ublažavanje, tvrde njemački stručnjaci. 

U ljekarnama se uglavnom prodaju dvije vrste lijekova za kašalj. Jedni su za produktivan kašalj i služe tome da razrijede sluz u dišnim putovima kako bi je lakše iskašljali i očistili grlo i pluća. Drugi su za suh kašalj i njima se ublažava taj nadražaj. 

No njemački stručnjaci dovode u pitanje koliko su ti pripravci učinkoviti, bili oni biljni ili sintetički.

Lijekovi za suzbijanje kašlja ne djeluju

Njemačka potrošačka organizacija Stiftung Warentest ispitala je učinkovitost 27 vrsta lijekova za kašalj i došla do razočaravajućeg zaključka.

- Kupci mogu uštedjeti novac na lijekovima za kašalj - napisali su. 

To se prije svega odnosi na lijekove za suzbijanje kašlja. Ni biljne ni sintetičke varijante nisu prošle test. Njihova učinkovitost nije dovoljno dokazana, a neki od aktivnih sastojaka nose i rizike. Dekstrometorfan, na primjer, aktivni je sastojak koji može izazvati ovisnost i, premda rijetko, halucinacije.

Situacija je nešto bolja kada su u pitanju lijekovi za iskašljavanje. Ispitivači proizvoda većinu su ocijenili „prikladnima, uz oprez“. Iako je njihova učinkovitost dokazana, ona je samo umjerena.

I med pomaže

Ako vas muči kašalj i kod kuće nemate lijek, ne morate trčati u ljekarnu. Dovoljno je posegnuti za staklenkom meda.

Med, čist ili umiješan u topao čaj ili mlijeko, može umiriti kašalj. Ni ovdje rezultati studija nisu konačni, stručnjaci tvrde, „ali su usporedivi s lijekovima za kašalj čija je učinkovitost u testu bila ograničena“.

Također će vam možda trebati malo odmora i strpljenja. Normalno da kašalj traje tri do četiri tjedna nakon prehlade.

Liječnici savjetuju da se grlo održava vlažnim. To pomaže organizmu da sam suzbije kašalj. Možete to postići toplim napitcima, pastilama bez šećera i inhalacijom pare.  

