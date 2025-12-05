Znate li što je ortoreksija - evo što trebate znati o sve češćem poremećaju prehrane

Između trendovskih dijeta, proteinizacije gotovo svega i nosivih uređaja koji prate sve vrste biometrijskih podataka, lako je upasti u opsesiju zdravim načinom života. Uz to, s toliko informacija na internetu i društvenim mrežama, teško je znati što je zaista potrebno, a što nije kada je riječ o zdravlju, osobito prehrani. Na mrežama sve vrvi od videa u kojima ljudi određenu hranu nazivaju „lošom“ ili tvrde da sadrži „lažne sastojke“, što dodatno potiče društvenu fascinaciju „zdravom prehranom“.

I dok nema ništa loše u zdravoj prehrani, ona je odličan način da se podrži dobrobit, postoji granica koju zdrava prehrana može prijeći. Prevelik fokus na hranu može prerasti u stanje poznato kao ortoreksija, poremećaj koji postaje sve češći u društvu, a neka istraživanja kažu da je u velikoj mjeri potaknut pritiskom društvenih mreža.

Ortoreksija nije navedena u DSM-5, službenom priručniku za dijagnoze mentalnog zdravlja, ali dvije nutricionistice za HuffPost kažu da očekuju kako bi jednog dana mogla postati službena dijagnoza.

- Riječ je o subkliničkom poremećaju u prehrani, pa nema klinički kod, ali je široko prepoznata u zajednici ljudi s poremećajima prehrane. Ortoreksija se općenito može opisati kao preokupacija zdravom prehranom i fiksacija na čistoću hrane - kaže Beth Auguste, nutricionistica iz Philadelphije.

- To je opsesija onim što osoba percipira kao ispravan ili zdrav način prehrane - dodaje Beth Heise, registrirana nutricionistica u OnPoint Nutrition.

S obzirom na to da mnogi ljudi uživaju u zdravoj hrani ili je konzumiraju kako bi kontrolirali zdravstvene pokazatelje poput kolesterola i šećera u krvi, često je teško razlikovati kada je riječ o jednostavno zdravoj prehrani, a kada o opasnom ponašanju.

- Tako je teško primijetiti da čak i profesionalci ponekad ne znaju je li osoba samo vrlo zdrava ili je na rubu poremećaja - napominje Auguste.

Ekstremna ograničenja u načinu prehrane

Ako ograničavate hranu na način koji nije povezan s alergijom ili preporukom liječnika, to može biti znak ortoreksije.

- Ortoreksija se može manifestirati slično anoreksiji, gdje osoba ograničava određene skupine hrane i osjeća veliku anksioznost ako nema potpunu kontrolu nad onim što jede i odakle hrana dolazi - kaže Auguste.

Možete sebi postavljati rigidna pravila o prehrani, dodaje Heise. Na primjer, odlučujete da možete jesti samo smeđu rižu i nikada ne pravite iznimke za bijelu.

- Više se ne radi o zdravoj prehrani, nego o nezdravoj opsesiji čistoćom hrane ili ‘clean eatingom’ - objašnjava Heise.

Kad hrana i način prehrane ometaju društveni život

- Granica se prelazi kada prehrambene brige počnu ometati svakodnevne aktivnosti - kaže Auguste. Ako vam stres oko hrane ometa društvene aktivnosti, poput odbijanja planova jer niste sigurni u prehrambenu situaciju, to je znak za zabrinutost.

„Kada to utječe na vašu sposobnost da normalno živite društveno, to je problem koji trebate riješiti,“ dodaje Auguste.

Opsjednutost analizom i popisom sastojaka

Normalno je povremeno provjeravati deklaracije i nutritivne podatke, posebno ako imate alergiju ili određeni cilj. No osoba s ortoreksijom može stalno, gotovo kompulzivno, analizirati sve sastojke hrane, napominje Heise.

To se može pretvoriti u sate i sate planiranja obroka ili istraživanja nutritivnih svojstava svakog sastojka.

Anksioznost i osjećaj krivice ako ste pogriješili u namirnicama

- Granica se prelazi kada stalno razmišljate o zdravoj prehrani - kaže Heise. Ako osjećate anksioznost ili krivnju nakon što prekršite svoja prehrambena pravila, to može biti znak da previše opterećujete svoj odnos s hranom.

Auguste dodaje da, ako misli o hrani narušavaju mentalno zdravlje, treba razmisliti o razgovoru sa stručnjakom. Ako utječe i na fizičko zdravlje, to je svakako crvena zastavica.

Kad potražiti pomoć?

Uz podršku nutricionista ili stručnjaka za mentalno zdravlje možete utvrditi je li vaša zdrava prehrana jednostavno zdrava ili nešto više.

- Vrlo je važno razgovarati s nutricionistom specijaliziranim za poremećaje prehrane ili terapeutom koji se time bavi, kako bi vam pomogli razumjeti je li to problem za vas - kaže Auguste.

- S pravom podrškom možete se potpuno oporaviti od ortoreksije. Kad osjetite te osjećaje, rješavajte ih odmah, kako se ne bi razvili u nešto što kontrolira vaš život - dodaje Heise.

Zdrava hrana nema veze s trendovima

Vaše prehrambene potrebe vjerojatno se razlikuju od potreba vašeg partnera, susjeda ili omiljenog influencera. Ne pridajte previše važnosti trendovima na društvenim mrežama ili dijeti koju prijatelj hvali.

Umjesto opsesije najnovijim trendom, usredotočite se na realne ciljeve, raznolikost u obrocima i unos različitih hranjivih tvari. To je prava prehrana, napominje Heise.

Auguste dodaje da je važno prestati razmišljati u kategorijama sve ili ništa, uključujući stroga pravila o dijetama ili rigidne planove mršavljenja. Kad se ne pridržavate dijete, nemojte se osjećati kao da ste „propali“.

„Važno je pronaći sredinu i podsjetiti se da ne morate biti savršeni. Možete reći: ‘Obično jedem zdravo,’ a ne ‘Uvijek jedem zdravo,’“ savjetuje Auguste.

Odluke koje utječu na čitav život

- Jedenje i zdrava prehrana su cjeloživotno putovanje. Nije riječ o pravilima koja se jednom odrade, nego o angažmanu kroz cijeli život - kaže Heise.

Vaše prehrambene potrebe i preferencije mogu se mijenjati s godinama, a nekoliko obroka koji nisu savršeni neće imati velik utjecaj. Ključno je osigurati da kroz život dobivate sve što vam je potrebno, piše msn.