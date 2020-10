Prsten ima safir od 12 karata, te je okru\u017een sa 14 dijamanta. Drago kamenje smje\u0161teno je u ku\u0107i\u0161te od 18-karatnog zlata. Kad ga je dobila, prsten joj je bio malo prevelik, no smanjio ga je kraljevski draguljar, kompanija G. Collins and Sons, pi\u0161e Hello Magazine

Prsten Meghan Markle dizajnirao je Harry osobno, kombiniraju\u0107i novi centralni dijamant, uz dva sa strane, koji su bili u vlasni\u0161tvu njegove majke Lady Diane. No, Meghan je kasnije dala redizajnirati prsten te je na mjesto jednostavnog ringa dodala dijamante.

Princeza Eugenie dobila je od Jacka Brooksbanka prsten inspiriran onime njezine majke, Sarah Ferguson, a radilo se o kreaciji koja podsje\u0107a na cvijet, opto\u010den ru\u017ei\u010dastim safirom i dijamantima.

Edoardo Mopelli Mozzi svojoj je zaru\u010dnici Princezi Beatrice poklonio prsten s okruglim dijamantom, \u017eelio je modernu klasiku i \u010disti dizajn bezbojnih dijamanata.

Sophie od Wessexa dobila je od Princa Edwarda elegantan zaru\u010dni\u010dki prsten s ovalnim dijamantom od dva karata, okru\u017een s dva manja dijamanta u obliku srca.

Sarah, vojvotkinji od Yorka, princ\u00a0Philip\u00a0poklonio je za zaruke prepoznatljivi prsten okru\u017een dijamantima, a u srcu je bio veliki rubin.

K\u0107er princeze Ane, Zara Phillips, dobila je od Mikea Tindalla prsten s velikim dijamantom te manjim dijamantima na \u010ditavom ringu prstena.